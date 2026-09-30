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रूस से उत्तराखंड पहुंचे श्रद्धालु, ब्रह्मकपाल में किया पितरों का पिंडदान

रूस से उत्तराखंड पहुंचे श्रद्धालु, ब्रह्मकपाल में किया पितरों का पिंडदान ( PHOTO- ETV Bharat )

30 सितंबर मंगलवार को रूस के मॉस्को से आठ सदस्यीय दल ब्रह्मकपाल तीर्थ पहुंचा और भारतीय धार्मिक परंपरा के अनुसार अपने पितरों का पिंडदान व तर्पण किया. तीर्थ पुरोहित सुरेश हटवाल, संजय हटवाल, हरीश सती और मदन कोठियाल ने बताया कि, रूस से पहुंचे आठ श्रद्धालुओं ने विधि-विधान के साथ ब्रह्मकपाल में पितरों का तर्पण और पिंडदान किया. विदेशी श्रद्धालुओं का भारतीय परंपरा के अनुसार पिंडदान और तर्पण करना तीर्थ पुरोहितों के साथ स्थानीय लोगों के लिए भी आकर्षण का विषय बना हुआ है.

रूस के मॉस्को से पहुंचे एलेक्स ने बताया कि, ब्रह्मकपाल में पितरों का पिंडदान और तर्पण कर उन्हें आध्यात्मिक अनुभव हो रहा है. यहां पहुंचकर वह खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं. उनका विश्वास है कि पितरों के लिए यहां किए गए धार्मिक अनुष्ठान से उनके पूर्वजों और दिवंगत परिजनों को मोक्ष की प्राप्ति होगी.

सभी बाधाओं को पार कर भगवान ने हमें इस पवित्र कार्य के लिए ब्रह्मकपाल पहुंचने का अवसर दिया. हमने भारतीय धार्मिक परंपरा और ब्रह्मकपाल के आध्यात्मिक महत्व को भी अनुभव किया.

-एलेक्स, रूस निवासी-

तीर्थ पुरोहितों के अनुसार, इस वर्ष पिछले वर्षों की तुलना में ब्रह्मकपाल में पिंडदान और तर्पण के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अधिक बताई जा रही है. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और कर्नाटक समेत विभिन्न राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बदरीनाथ धाम पहुंचकर पितरों का तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं.

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