साईं बाबा जन्म शताब्दी कार्यक्रम: 140 देशों के भक्त जुटेंगे, उपराष्ट्रपति और पीएम भी होंगे शामिल
इस समारोह में शामिल होने वाले भक्तों के लिए व्यापक व्यवस्था की जा रही है. विस्तार से जानिए.
Published : November 5, 2025 at 9:39 AM IST
पुट्टपर्थी (आंध्र प्रदेश): दुनिया भर के लगभग 140 देशों के भक्त 13 से 24 नवंबर तक यहां सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होंगे. इस समारोह में उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे.
देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में भक्तों के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है. उनके लिए निःशुल्क भोजन और ठहरने की व्यापक व्यवस्था की जा रही है. इसमें अस्थायी आश्रय भी शामिल हैं. इस अवसर के लिए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का भी पुनर्विकास किया जा रहा है.
श्री सत्य साईं बाबा शताब्दी समारोह की योजना लगभग 140 देशों से एकत्रित होने वाले सभी भक्तों द्वारा बनाई जा रही है. साईं मिशन में सभी का मानना है कि यह एक महत्वपूर्ण अवसर है, एक विशेष अवसर है.
साईं मिशन का मानना है कि जीवन में एक बार आने वाला ऐसा अवसर है जब वे अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करेंगे और साईं मिशन के प्रति, भगवान श्री सत्य साईं बाबा की शिक्षाओं के प्रति, अर्थात् - सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो. सदैव मदद करो, कभी किसी को दुःख मत पहुँचाओ, के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करेंगे." ये सारी बातें श्री सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी आर जे रत्नाकर ने कही.
पीटीआई से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि सभी साईं भक्त और अनुयायी इस अवसर पर सेवा के मिशन, मानव जाति के बीच प्रेम और एकता का प्रसार करने के लिए स्वयं को पुनः समर्पित कर रहे हैं.
उन्होंने आगे कहा कि 23 नवंबर, दुनिया भर के सभी साईं अनुयायियों और भक्तों के लिए सबसे प्रतीक्षित दिन है, जिसके लिए हम पिछले दो वर्षों से तैयारी कर रहे हैं.
"2011 में बाबा की महासमाधि के बाद, यह हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम है, और यह बाबा का 100वीं जयंती भी है. समारोह 13 नवंबर से शुरू होकर 24 नवंबर तक चलेगा." रत्नाकर ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 19 नवंबर को यहाँ आने की सहमति दे दी है. वो शताब्दी समारोह के तहत श्री सत्य साईं हिल व्यू स्टेडियम में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे.
उन्होंने बताया कि 22 नवंबर को सत्य साईं उच्च शिक्षा संस्थान, जो एक मानद विश्वविद्यालय है, का 44वाँ दीक्षांत समारोह है और उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने मुख्य अतिथि बनने की सहमति दे दी है. अगले दिन, समारोह में कई आमंत्रित अतिथि, मशहूर हस्तियाँ और उच्च पदों पर आसीन लोग शामिल होंगे.
उन्होंने आगे कहा, "हर भक्त को लगता है कि वह उस खास दिन मुख्य अतिथि है, क्योंकि हर अनुयायी को ऐसा ही एहसास होता है कि उस दिन, यह आपके पिता के जन्मदिन जैसा है. इसलिए आपको लगता है कि आपको वहां होना ही है, और आप ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आपको ही इस कार्यक्रम में शामिल होना है."
यह संकेत देते हुए कि ट्रस्ट प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान अपनी अगली योजनाओं का अनावरण करने की योजना बना रहा है, रत्नाकर ने बिना कोई और जानकारी दिए कहा, "यह योजना में है, और हम इसे उसी दिन करना चाहेंगे." उन्होंने कहा कि भारत सरकार बाबा के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और 100 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी करने पर सहमत हो गई है. उन्होंने आगे बताया कि इसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 19 नवंबर को जारी किए जाने की संभावना है.
प्रबंध न्यासी ने बताया कि बाबा की महासमाधि के बाद, उनकी विरासत और कार्यक्रमों को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इस बारे में कई सवाल पूछे गए थे. साईं बाबा ने जो नींव रखी थी, वह बहुत मजबूत और पूरी तरह से ठोस थी.
उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था और संस्था बनाई, जो उनके अनुयायियों और भक्तों के सहयोग से उनके जीवनकाल में शुरू किए गए सभी मिशनों को आगे बढ़ाने में सक्षम है.
उन्होंने कहा, "सभी कार्य बिल्कुल उसी तरह चल रहे हैं जिस तरह उन्होंने हमें आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित किया था - जैसे शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सेवाएँ - सब कुछ, उनके निर्देशानुसार, हम बाबा के सभी भक्तों और अनुयायियों के सहयोग से आगे बढ़ा रहे हैं." निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक रूप से प्रासंगिक परियोजनाएं प्रदान करना जारी रहा है.
रत्नाकर ने कहा कि पुट्टपर्थी आने वाले लोगों की संख्या अब उस समय की तुलना में अधिक है जब बाबा यहाँ शारीरिक रूप से थे, और उनका मिशन आगे बढ़ रहा है.
उन्होंने कहा, "हम बाबा की विरासत को मजबूत करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि हम और कहां विस्तार कर सकते हैं. दरअसल, हम लगातार सुधार कर रहे हैं. कुछ महीने पहले ही, हमने हृदय शल्य चिकित्सा में रोबोटिक सर्जरी शुरू की है. हमने रोबोटिक उपकरण पेश किए हैं. मुझे लगता है कि यह दुनिया में पहली रोबोटिक सर्जरी है जो मुफ़्त में की जाती है. हम लगातार सुधार कर रहे हैं और ट्रेंडी बनने की कोशिश कर रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है, उसके साथ कदमताल मिलाने की कोशिश कर रहे हैं."
प्रबंध न्यासी ने कहा कि दान के साथ-साथ, ट्रस्ट ने बाबा के मुफ़्त कार्यक्रमों और सेवा पहलों के लिए धन जुटाने हेतु एक कोष भी बनाया है. "हमारे पास कुछ हजार करोड़ रुपये का कोष है, जिस पर ब्याज भी मिलता है." "हर साल, दान से, हम लगन से कुछ धनराशि इस कोष में जमा कर रहे हैं. इस प्रकार हमारा कोष भी बढ़ रहा है. 2011 में, बाबा के जाने के बाद से, अब तक, हमने लगभग 800 करोड़ से 1,000 करोड़ रुपये का कोष जोड़ा है, इसके अलावा हमने नियमित कार्यों पर लगभग 1,500 से 1,800 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. इस प्रकार, यह बढ़ता है."
यह देखते हुए कि युवा बाबा द्वारा शुरू की गई सेवा गतिविधियों से, उनके आध्यात्मिक पहलू से ज़्यादा, अधिक प्रेरित हैं, रत्नाकर ने कहा कि युवा बहुत उत्सुक हैं और वे सामाजिक रूप से प्रासंगिक कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं.
उन्होंने कहा, "हमारा एक बहुत बड़ा युवा कार्यक्रम है। हमारी युवा शाखा बहुत मजबूत है, और उन्होंने 100वें जन्मदिन पर विभिन्न शहरों में राइड एंड रन कार्यक्रम की योजना बनाई थी. वे इसे लगभग 60 शहरों में पहले ही कर चुके हैं. प्रत्येक स्थान पर 3,000 से 5,000 युवाओं ने भाग लिया है."
23 नवंबर को बाबा के शताब्दी समारोह को राजकीय समारोह घोषित करने के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकारों को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि आंध्र सरकार और जिला प्रशासन इसमें बड़े पैमाने पर सहयोग और भागीदारी कर रहे हैं.
