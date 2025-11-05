ETV Bharat / bharat

साईं बाबा जन्म शताब्दी कार्यक्रम: 140 देशों के भक्त जुटेंगे, उपराष्ट्रपति और पीएम भी होंगे शामिल

साईं बाबा जन्म शताब्दी समारोह में 140 देशों के भक्त जुटेंगे. ( ETV Bharat (File) )

पुट्टपर्थी (आंध्र प्रदेश): दुनिया भर के लगभग 140 देशों के भक्त 13 से 24 नवंबर तक यहां सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होंगे. इस समारोह में उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे. देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में भक्तों के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है. उनके लिए निःशुल्क भोजन और ठहरने की व्यापक व्यवस्था की जा रही है. इसमें अस्थायी आश्रय भी शामिल हैं. इस अवसर के लिए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का भी पुनर्विकास किया जा रहा है. श्री सत्य साईं बाबा शताब्दी समारोह की योजना लगभग 140 देशों से एकत्रित होने वाले सभी भक्तों द्वारा बनाई जा रही है. साईं मिशन में सभी का मानना ​​है कि यह एक महत्वपूर्ण अवसर है, एक विशेष अवसर है. साईं मिशन का मानना है कि जीवन में एक बार आने वाला ऐसा अवसर है जब वे अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करेंगे और साईं मिशन के प्रति, भगवान श्री सत्य साईं बाबा की शिक्षाओं के प्रति, अर्थात् - सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो. सदैव मदद करो, कभी किसी को दुःख मत पहुँचाओ, के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करेंगे." ये सारी बातें श्री सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी आर जे रत्नाकर ने कही. पीटीआई से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि सभी साईं भक्त और अनुयायी इस अवसर पर सेवा के मिशन, मानव जाति के बीच प्रेम और एकता का प्रसार करने के लिए स्वयं को पुनः समर्पित कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि 23 नवंबर, दुनिया भर के सभी साईं अनुयायियों और भक्तों के लिए सबसे प्रतीक्षित दिन है, जिसके लिए हम पिछले दो वर्षों से तैयारी कर रहे हैं. "2011 में बाबा की महासमाधि के बाद, यह हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम है, और यह बाबा का 100वीं जयंती भी है. समारोह 13 नवंबर से शुरू होकर 24 नवंबर तक चलेगा." रत्नाकर ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 19 नवंबर को यहाँ आने की सहमति दे दी है. वो शताब्दी समारोह के तहत श्री सत्य साईं हिल व्यू स्टेडियम में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे. उन्होंने बताया कि 22 नवंबर को सत्य साईं उच्च शिक्षा संस्थान, जो एक मानद विश्वविद्यालय है, का 44वाँ दीक्षांत समारोह है और उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने मुख्य अतिथि बनने की सहमति दे दी है. अगले दिन, समारोह में कई आमंत्रित अतिथि, मशहूर हस्तियाँ और उच्च पदों पर आसीन लोग शामिल होंगे. उन्होंने आगे कहा, "हर भक्त को लगता है कि वह उस खास दिन मुख्य अतिथि है, क्योंकि हर अनुयायी को ऐसा ही एहसास होता है कि उस दिन, यह आपके पिता के जन्मदिन जैसा है. इसलिए आपको लगता है कि आपको वहां होना ही है, और आप ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आपको ही इस कार्यक्रम में शामिल होना है." यह संकेत देते हुए कि ट्रस्ट प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान अपनी अगली योजनाओं का अनावरण करने की योजना बना रहा है, रत्नाकर ने बिना कोई और जानकारी दिए कहा, "यह योजना में है, और हम इसे उसी दिन करना चाहेंगे." उन्होंने कहा कि भारत सरकार बाबा के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और 100 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी करने पर सहमत हो गई है. उन्होंने आगे बताया कि इसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 19 नवंबर को जारी किए जाने की संभावना है.