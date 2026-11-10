आशीर्वाद की आस, चांदी के सिक्के का विश्वास, भाग्यलक्ष्मी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब!
भक्त दूर-दूर से देवी की तस्वीर वाला चांदी का सिक्का पाने की उम्मीद में आए.
Published : November 10, 2026 at 9:33 AM IST
हैदराबाद: ऐतिहासिक चारमीनार के पास सोमवार को भाग्यलक्ष्मी मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त इकट्ठा हुए जहाँ दिवाली के मौके पर देवी को देवी लक्ष्मी के रूप में सजाया गया. हर साल दिवाली पर 'महा-आरती' (दीपों की बड़ी रस्म) के बाद मंदिर प्रशासन भक्तों को चांदी के सिक्के बाँटता है. इस परंपरा को देवी के 'खजाने' (खजाना) का बाँटना कहा जाता है.
यह तीन दिनों तक चलता है. भक्तों का मानना है कि इनमें से एक सिक्का मिलने से अच्छी किस्मत और खुशहाली आती है. तेलंगाना के अलग-अलग हिस्सों से लोगों के आने से रविवार शाम से ही इलाके में भारी भीड़ लग गई, जिससे चारमीनार के आसपास की सड़कों पर जाम लग गया.
मंदिर एडमिनिस्ट्रेटर सूर्य प्रकाश ने कहा,'भक्त दूर-दूर से देवी की तस्वीर वाला चांदी का सिक्का पाने की उम्मीद में आए. भक्तों का यह गहरा विश्वास है कि यह सिक्का मिलने से उन्हें धन, खुशहाली और पूरी तरह से खुशहाली मिलेगी. 'खजाने' का बंटवारा रविवार शाम 7:00 बजे शुरू हुआ और बुधवार शाम 7:00 बजे तक चलेगा.'
उन्होंने कहा, 'जैसा कि रिवाज है, चारमीनार के पास भाग्यलक्ष्मी मंदिर में दिवाली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. छह दिन तक चलने वाले त्योहारों के दौरान, हम देवी के चरणों में जमा किए गए चढ़ावे में से भक्तों को चांदी के सिक्के बांटते हैं. जिन्हें 'खजाना' (खजाना) कहा जाता है. यह बंटवारा दिवाली की शाम को शाम 7:00 बजे 'आरती' (रोशनी चढ़ाने की रस्म) के बाद शुरू होता है, और तीन दिनों तक चलता है.'
चढ़ावे को 'खज़ाने' में बदलना
हालांकि 'खजाना' बांटने की यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन मंदिर के अधिकारियों का कहना है कि इस साल भक्तों की संख्या काफी ज़्यादा है. वे बताते हैं कि पूरे साल देवी को मिलने वाले चढ़ावे को इकट्ठा करके इन सिक्कों में बदला जाता है, जिन्हें फिर जनता में बांटा जाता है.
चारमीनार के आस-पास का इलाका बड़ी संख्या में भक्तों से भरा रहता है. कई लोगों का मानना है कि देवी की तस्वीर वाला यह सिक्का अपने घरों में लाने से उनका आशीर्वाद मिलता है, जिससे खुशहाली, धन और अच्छी किस्मत आती है.
भक्तों ने कहा,'हम हर साल प्रसाद स्वरूप 'खजाना' लेने के लिए भाग्यलक्ष्मी मंदिर आते हैं, जो दिवाली के दिन शुरू होता है. ऐसा माना जाता है कि जिन्हें देवी के निशान वाले ये सिक्के मिलते हैं, उनके घर में अच्छी सेहत और पैसा आता है. पिछले साल इसे बांटने के दौरान भक्तों की भीड़ बहुत कम थी. लेकिन इस बार वे बड़ी संख्या में आए हैं. भक्त चांदी के सिक्के लेने के लिए आते हैं.
इस बीच शहर और आस-पास के जिलों से देवी के सिक्के लेने के लिए भक्तों की बड़ी भीड़ को देखते हुए मंदिर के अधिकारियों ने कई इंतजाम किए. भक्तों के लिए एक आसान अनुभव सुनिश्चत करने के लिए अधिकारियों ने मंदिर में चार अलग-अलग लाइनें लगवाई है. पुलिस ने भी किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय किए हैं.