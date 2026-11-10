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आशीर्वाद की आस, चांदी के सिक्के का विश्वास, भाग्यलक्ष्मी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब!

हैदराबाद के चारमीनार के पास भाग्यलक्ष्मी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी ( ETV Bharat )

हैदराबाद: ऐतिहासिक चारमीनार के पास सोमवार को भाग्यलक्ष्मी मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त इकट्ठा हुए जहाँ दिवाली के मौके पर देवी को देवी लक्ष्मी के रूप में सजाया गया. हर साल दिवाली पर 'महा-आरती' (दीपों की बड़ी रस्म) के बाद मंदिर प्रशासन भक्तों को चांदी के सिक्के बाँटता है. इस परंपरा को देवी के 'खजाने' (खजाना) का बाँटना कहा जाता है.

यह तीन दिनों तक चलता है. भक्तों का मानना ​​है कि इनमें से एक सिक्का मिलने से अच्छी किस्मत और खुशहाली आती है. तेलंगाना के अलग-अलग हिस्सों से लोगों के आने से रविवार शाम से ही इलाके में भारी भीड़ लग गई, जिससे चारमीनार के आसपास की सड़कों पर जाम लग गया.