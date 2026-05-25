ETV Bharat / bharat

गंगा दशहरा पर गंगोत्री धाम में उमड़ा जनसैलाब, श्रद्धा और भक्ति से सराबोर हुआ पूरा धाम

उत्तराखंड गंगोत्री धाम ( Photo-Information Department )

उत्तरकाशी (उत्तराखंड): पतितपावनी मोक्षदायिनी मां भागीरथी (गंगा) के धरा अवतरण के पावन पर्व गंगा दशहरा के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में आस्था, श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है. गंगा दशहरा पर सोमवार सुबह से ही गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. मंदिर परिसर, भागीरथी घाट और आसपास का पूरा क्षेत्र “हर-हर गंगे” तथा “जय मां गंगे” के जयघोष से गुंजायमान हो उठा. देश के विभिन्न राज्यों सहित विदेशों से पहुंचे हजारों श्रद्धालु मां गंगा के पावन दर्शन और स्नान के लिए धाम पहुंचे. प्रातःकाल में मां गंगा की विशेष पूजा-अर्चना के साथ धार्मिक अनुष्ठानों का शुभारंभ हुआ. मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण, शंखध्वनि और घंटियों की मधुर ध्वनि से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहा. गंगोत्री मंदिर के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं. श्रद्धालुओं ने भागीरथी नदी के पवित्र एवं शीतल जल में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया. मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन मां गंगा में स्नान करने और दान-पुण्य करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है. धाम में पहुंचे श्रद्धालुओं में पर्व को लेकर विशेष उत्साह दिखाई दिया. गंगा दशहरा पर गंगोत्री धाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का रेला (Photo-Information Department)