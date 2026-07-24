कैलाश मानसरोवर झील में उतरकर डुबकी लगाने पर रोक, बाल्टी से हो रहा आस्था वाला स्नान, जानिए वजह
कैलाश मानसरोवर यात्रा में गए भक्तों को चीन में कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है. कई भक्तों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिली.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 24, 2026 at 3:25 PM IST
पिथौरागढ़: इस साल 2026 में भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए भक्तों की पवित्र मानसरोवर झील में डूबकी लगाने की इच्छा अधूरी रह गई. भक्तों ने मानसरोवर झील से बाल्टी में पानी निकाला और फिर स्नान किया. इसी तरह भक्तों ने अपनी धार्मिक परंपरा निभाई. वहीं, कैलाश परिक्रमा के दौरान भक्तों की अपनी कुछ समस्याएं भी बताई. कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटे भक्तों ने बताया कि डेरापुक और झुंझुपुई में शौचालयों कमी है, जिसका का भक्तों को खासकर महिला श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
दरअसल, चीन सरकार ने साल 2018 से मानसरोवर झील को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए उद्देश्य से वहां नहाने पर पाबंदी लगा रखी है. वहीं जो भक्त कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते है, उनका अरमान होता है कि वो एक बार मानसरोवर झील में जरूर डूबकी लगाए, क्योंकि मानसरोवर झील में डूबकी लगाने से भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन चीन सरकार के सख्त नियमों के कारण भक्तों की ये इच्छा इस बार भी अधूरी रह गई.
झील के तटबंधों पर चीनी सुरक्षाकर्मी और गाइड कड़ा पहरा देते हैं. किसी भी यात्री को पानी के भीतर कदम रखने की इजाजत नहीं होती. हालांकि भक्तों की आस्था को देखते हुए उन्हें एक-एक बल्टी दी गई थी. उसी बल्टी से भक्त मानसरोवर झील से पानी भरते है और झील के थोड़ी ही दूरी पर स्नान करते हैं. इस बार भी भक्तों ने ऐसा ही गिया.
यात्रा पूरी कर लौटे श्रद्धालुओं ने बताया कि भारत की ओर से कुमाऊं मंडल विकास निगम (KMVN) की व्यवस्थाएं अच्छी रहीं. कैलाश परिक्रमा के दौरान डेरापुक और झुंझुपुई में शौचालयों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. परिक्रमा के दौरान टॉयलेट नहीं होने से काफी दिक्कत हुई. यात्रियों ने मांग की है कि
भारत सरकार इस मुद्दे को चीनी प्रशासन के सामने उठाए, ताकि परिक्रमा मार्ग पर पर्याप्त और स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था हो सके. कैलाश मानसरोवर जैसी विश्वप्रसिद्ध धार्मिक यात्रा में श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, ताकि यात्रा और अधिक सुगम व सुरक्षित बन सके.
-भूपेश पंत, कैलाश यात्री-
बता दें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा दिल्ली से शुरू होती है, जिसकी दूरी करीब 1738 किमी है. इस यात्रा का करीब 1690 किमी हिस्सा गाड़ी से तय किया जाता है, जबकि 38 किलोमीटर पैदल ट्रैक है. साल 2019 से पहले पैदल ट्रैक करीब 60 किमी का था. हालांकि अब चीन और भारत दोनों ही तरफ सड़क बन गई है तो यह यात्रा पहले से थोड़ी आसान हो गई है.
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