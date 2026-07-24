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कैलाश मानसरोवर झील में उतरकर डुबकी लगाने पर रोक, बाल्टी से हो रहा आस्था वाला स्नान, जानिए वजह

पिथौरागढ़: इस साल 2026 में भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए भक्तों की पवित्र मानसरोवर झील में डूबकी लगाने की इच्छा अधूरी रह गई. भक्तों ने मानसरोवर झील से बाल्टी में पानी निकाला और फिर स्नान किया. इसी तरह भक्तों ने अपनी धार्मिक परंपरा निभाई. वहीं, कैलाश परिक्रमा के दौरान भक्तों की अपनी कुछ समस्याएं भी बताई. कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटे भक्तों ने बताया कि डेरापुक और झुंझुपुई में शौचालयों कमी है, जिसका का भक्तों को खासकर महिला श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

दरअसल, चीन सरकार ने साल 2018 से मानसरोवर झील को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए उद्देश्य से वहां नहाने पर पाबंदी लगा रखी है. वहीं जो भक्त कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते है, उनका अरमान होता है कि वो एक बार मानसरोवर झील में जरूर डूबकी लगाए, क्योंकि मानसरोवर झील में डूबकी लगाने से भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन चीन सरकार के सख्त नियमों के कारण भक्तों की ये इच्छा इस बार भी अधूरी रह गई.

झील के तटबंधों पर चीनी सुरक्षाकर्मी और गाइड कड़ा पहरा देते हैं. किसी भी यात्री को पानी के भीतर कदम रखने की इजाजत नहीं होती. हालांकि भक्तों की आस्था को देखते हुए उन्हें एक-एक बल्टी दी गई थी. उसी बल्टी से भक्त मानसरोवर झील से पानी भरते है और झील के थोड़ी ही दूरी पर स्नान करते हैं. इस बार भी भक्तों ने ऐसा ही गिया.