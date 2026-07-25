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भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भव्य सोने के आभूषणों से सजे महाप्रभु श्री जगन्नाथ, लाखों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

'सुना बेषा' में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को 208 किलोग्राम सोने के आभूषण से सजे हुए हैं.

Devotees are seeing the rare golden attire suna Besha of Lord Jagannath in puri
'सुना बेषा' में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को 208 किलोग्राम सोने के आभूषण से सजे हुए हैं. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 25, 2026 at 9:49 PM IST

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पुरी: भगवान जगन्नाथ और उनके भाई-बहनों, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की 'सुना बेषा' देखने के लिए लाखों भक्त पुरी के ग्रैंड रोड पर इकट्ठा हुए हैं. दर्शन शनिवार को देर रात तक जारी रहेंगे. भगवान के सोने के कपड़े (सुना बेषा) को 'बड़ा तधौ बेषा' भी कहा जाता है.

परंपरा के अनुसार, बहुड़ा यात्रा (एकादशी) के अगले दिन, श्रीमंदिर के सिंहद्वार के सामने 'रथरुढ़ चतुर्धमूर्ति' (रथों पर सवार त्रिमूर्ति) को सोने के कपड़े पहनाए जाते हैं.

दिन में पहले, रथ पर महाप्रभु की धूप-बत्ती की रस्म की गई. फिर पलिया भंडारी मेकप, पलिया खुंटिया के सेवक मजिस्ट्रेट, पुलिस और मंदिर के अधिकारियों की मौजूदगी में मंदिर के खजाने से सोने के गहने लाए.

Devotees are seeing the rare golden attire suna Besha of Lord Jagannath in puri
'सुना बेषा' (ETV Bharat)

शाम 5:30 से 6:30 बजे के बीच भगवान जगन्नाथ को सोने के गहनों से सजाया गया. पौराणिक कथा के मुताबिक, रथ यात्रा के पहले दिन, उस समय के राजा इंद्रद्युम्न ने महाप्रभु को यह दुर्लभ सोने का कपड़ा पहनाया था. बाद में, दक्षिणात्य की जीत के बाद, गजपति कपिलेंद्र देब 16 हाथी गाड़ियों में भरकर सोने के गहने लाए और उन्हें भगवान जगन्नाथ के चरणों में चढ़ा दिया.

उस समय, राजा कपिलेंद्र देब ने तधौकरण की सलाह पर बहुदा एकादशी पर महाप्रभु का सुनहरा पहनावा किया था. चूंकि महाप्रभु का सुनहरा पहनावा सिंहासन पर किया गया था, इसलिए दूसरे वर्ग के भक्त यह नजारा देखने से वंचित रह गए थे.

इसलिए, राजा की इजाजत से, रथ यात्रा की बहुड़ा एकादशी पर रथ पर त्रिदेवों का दिव्य सुनहरा पहनावा किया जाता है. चूंकि यह पहनावा तधौकरण के कहने पर किया जाता है, इसलिए रथ पर महाप्रभु के सुनहरे पहनावे को 'बड़ा तधौ बेषा' कहा जाता है.

Devotees are seeing the rare golden attire suna Besha of Lord Jagannath in puri
'सुना बेषा' भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भव्य सोने के आभूषणों से सजे महाप्रभु श्री जगन्नाथ (ETV Bharat)

इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि शनिवार शाम को रथों पर 'सुना बेषा' (सुनहरे कपड़े) की रस्म से पहले, नेशनल हाईवे-316 पर भारी ट्रैफिक जाम की खबर मिली, जो तीर्थ नगरी पुरी को भुवनेश्वर से जोड़ता है.

अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा पुलिस शुक्रवार रात से पुरी-भुवनेश्वर रोड पर हर एक घंटे में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर रही है. पुलिस ने ट्रैफिक कंट्रोल रूम (TCC) पुरी से जारी अपनी नई एडवाइजरी में कहा है कि भुवनेश्वर की तरफ से पुरी की तरफ गाड़ियों का बहुत ज़्यादा आना-जाना है, जिससे रास्ते में बहुत ज्यादा जाम लग गया है. इसमें कहा गया है कि पुरी शहर के पास एंट्री पॉइंट, माल्टीपटपुर पर इंतज़ार का समय अब ​​बढ़कर लगभग 150 मिनट हो गया है और दिन चढ़ने के साथ इसके और बढ़ने की संभावना है.

पुलिस ने आने-जाने वालों से कहा है कि वे अपनी यात्रा उसी हिसाब से प्लान करें और आगे की ट्रैफिक एडवाइजरी से अपडेट रहें. पुलिस ने लोगों से भी कहा है कि वे इस त्योहार के समय में ट्रैफिक को आसान बनाने और सभी भक्तों की सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर मौजूद लोगों के साथ सहयोग करें.

स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (STC) अमिताभ ठाकुर ने आग्रह करते हुए कहा, ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ सहयोग करें, ट्रैफिक अपडेट के साथ अलर्ट रहें और उसी हिसाब से अपनी यात्रा प्लान करें."

ठाकुर के मुताबिक, पुरी जिले में पुलिस और नागरिक प्रशासन ने तीर्थ नगरी में 30 पार्किंग की जगहें बनाई हैं, जिनमें 30,000 दोपहिया और 8,500 चारपहिया वाहन आ सकते हैं. उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहन में कम से कम दो लोग आते हैं, जबकि चारपहिया वाहन में चार लोग पुरी पहुंचते हैं. इसलिए, लगभग हर घंटे 94,000 लोग पुरी पहुंचते हैं.

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