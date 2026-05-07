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मौसम की मार पर भारी पड़ रही आस्था, चारधाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, श्रद्धा बनी सबसे बड़ी ताकत!

केदारनाथ धाम के रास्तों पर लगातार बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ़बारी होने के बावजूद यात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही. बदरीनाथ धाम में भी सुबह-शाम तापमान बेहद कम बना हुआ है, लेकिन भक्तों की लंबी कतारें लगातार बढ़ती जा रही हैं. यही वजह है कि राज्य सरकार भी अब इस यात्रा सीजन को लेकर बेहद उत्साहित दिखाई दे रही है. प्रशासनिक अधिकारी मान रहे हैं कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो इस बार चारधाम यात्रा बीते सभी वर्षों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ सकती है.

विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं थम रहे श्रद्धालुओं के कदम : चारधाम यात्रा के शुरुआती दिनों में जिस तरह का मौसम बना हुआ है, उसे देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों की संख्या सीमित रहने की संभावना जताई थी. खासकर मौसम के पूर्वानुमान के बाद, फिर भी प्रकृति की कठिन परीक्षा के बीच श्रद्धालुओं की अटू श्रद्धा ने सारे अनुमान ध्वस्त कर दिए हैं.

हालात ऐसे हैं कि हर दिन हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु दुर्गम रास्तों को पार करते हुए धामों तक पहुंच रहे हैं और भगवान के दर्शन कर खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं. अब उम्मीद राज्य सरकार को यही लग रह है कि आने वाले दिनों मे यात्रा रिकोड़ तोड़ गति पकड़ेगी. सरकार के आंकड़ों के अनुसार 8 लाख 67 हजार से ज्यादा भक्त दर्शन कर चुके है.

दरअसल, पहाड़ों में मौसम का मिज़ाज लगातार तल्ख बना हुआ है बीते एक मई से राज्य के अधिकांश जिलों में तेज़ बारिश ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है. चारों धामों में कड़ाके की ठंड और बर्फ़ से ढकी चोटियों के बीच यात्रा मार्ग कई बार चुनौतीपूर्ण बन रहे हैं, इसके बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था ज़रा भी डगमगाती नज़र नहीं आ रही है.

देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा अपने पूरे चरम पर है. बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की ओर श्रद्धालुओं का ऐसा रेला उमड़ रहा है, जिसने राज्य सरकार से लेकर प्रशासन तक को हैरान कर दिया है. मौसम की मार भी श्रद्धालुओं के कदम नहीं रोक पा रही है.

सरकार को भी नहीं था इतनी भारी भीड़ का अनुमान: मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने भी माना कि सरकार ने इतने खराब मौसम के बीच श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी संख्या आने की उम्मीद नहीं की थी. उनका कहना है कि

मौसम की लगातार चुनौती के बावजूद प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ यात्रियों को सुरक्षित तरीके से धामों तक पहुंचाने में जुटा हुआ है. यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है और जहां कहीं भी मौसम खराब होने की आशंका बनती है, वहां श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है. प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि सड़कें दुरुस्त रहें और किसी भी प्रकार की आपदा जैसी स्थिति पैदा न हो.

-बंशीधर तिवारी, अपर सचिव, मुख्यमंत्री-

बंशीधर तिवारी भी मान रहे है कि अभी चारधाम यात्रा में असली रफ्तार आना बाकी है. आने वाले दिनों में जैसे-जैसे स्कूलों की छुट्टियां शुरू होंगी, वैसे-वैसे श्रद्धालुओं की संख्या में और बड़ा उछाल देखने को मिलेगा. उन्होंने कहा कि अभी भी चारधाम में जो भीड़ उमड़ रही है, वह अपने आप में अभूतपूर्व है. सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है कि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित बनी रहे.

बदरीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुले थे. (ETV Bharat)

हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रभावित, फिर भी कम नहीं हो रहा उत्साह: चारधाम यात्रा के दौरान विशेष रूप से केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर सेवा श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत मानी जाती है, लेकिन इस बार खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर संचालन लगातार प्रभावित हो रहा है. कई बार तेज़ हवाओं और खराब विजविलती की वजह से उड़ानों को रोकना पड़ रहा है. इसके बावजूद यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं की दीवानगी कम नहीं हुई है. बड़ी संख्या में यात्री पैदल मार्ग के जरिए बाबा केदार के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं.

अधिकारियों का मानना है कि यदि मौसम सामान्य होता है और हेलीकॉप्टर सेवाएं नियमित रूप से शुरू हो जाती हैं तो श्रद्धालुओं की संख्या में और तेज़ इज़ाफ़ा हो सकता है. यही वजह है कि सरकार अभी से अतिरिक्त व्यवस्थाओं को मजबूत करने में जुटी हुई है. स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर आपदा प्रबंधन और ट्रैफिक नियंत्रण तक हर स्तर पर निगरानी बढ़ा दी गई है.

केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुले थे. (photo- police)

मौसम की सटीक जानकारी से आसान हो रहा प्रबंधन: राज्य आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि इस बार मौसम की सटीक जानकारी प्रशासन को समय पर मिल रही है और उसी आधार पर श्रद्धालुओं को भी लगातार अपडेट दिया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि एकीकृत प्लेटफॉर्म के जरिए मौसम सड़क मार्ग और यात्रा से जुड़ी तमाम जानकारियां एक साथ उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं दोनों को काफी फायदा मिल रहा है. प्रशासन लगातार यह कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह की अफवाह या गलत सूचना यात्रियों तक न पहुंचे. उन्होंने बताया कि संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है और जहां भी मौसम अचानक खराब होता है, वहां तत्काल अलर्ट जारी किया जा रहा है.

विनोद कुमार सुमन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें. उनका कहना है कि अगर आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह खराब बना रहता है तो यात्रियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी.

आस्था रोमांच और चुनौती का अद्भुत संगम बनी चारधाम यात्रा: उत्तराखंड की चारधाम यात्रा इस बार केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं बन रही, बल्कि यह श्रद्धालुओं के साहस और विश्वास की भी मिसाल बनती जा रही है. बर्फ़ से ढकी पहाड़ियां और लगातार हो रही बारिश व ठंडी हवाओं के बीच जिस तरह श्रद्धालु कठिन रास्तों को पार कर धामों तक पहुंच रहे हैं, वह हर किसी को हैरान कर रहा है. पहाड़ों में मौसम की बेरुखी के बावजूद भक्तों के चेहरों पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा है. आंकड़े भी इस बात की तसदीक करते है कि भक्ति का भाव किस कदर बह रहा है.

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