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केदारनाथ धाम में मौत को हराने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन, बेहोश श्रद्धालु को मिनटों में किया एयरलिफ्ट

समन्वय की मिसाल बना यह ऑपरेशन: इस पूरे हाई-वोल्टेज रेस्क्यू में प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा बलों के बीच ऐसा तालमेल देखने को मिला, जिसने कुछ ही समय में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया.

शुरू हुआ असली 'रेस्क्यू मिशन': जिला प्रशासन के सख्त निर्देशों के बीच एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने बिना एक पल गंवाए ऑपरेशन शुरू किया. समय के खिलाफ दौड़ में टीम ने महज कुछ ही मिनटों में मरीज को पीएचसी से केदारनाथ हेलीपैड तक सुरक्षित पहुंचाया. जैसे ही हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, हर किसी की निगाहें उसी पर टिकी थीं. हेली सेवा के जरिए मरीज को सीधे जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग भेजा गया, जहां अब उसका इलाज जारी है.

जानकारी के अनुसार, लक्ष्मण अधिकारी (20 वर्ष) निवासी जुमला, नेपाल, यात्रा के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से अचेत अवस्था में पहुंच गया. केदारनाथ में मौजूद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें तुरंत भर्ती किया गया, लेकिन हालत बेहद नाजुक होने के कारण डॉक्टरों ने तुरंत हायर सेंटर रेफर करने का फैसला लिया.

रुद्रप्रयाग: विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम यात्रा 2026 के बीच एक दिल दहला देने वाली घटना ने सबको झकझोर दिया, जहां एक युवा श्रद्धालु अचानक गंभीर रूप से बीमार होकर जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगा. लेकिन प्रशासन की बिजली जैसी तेज कार्रवाई ने हालात को पलट दिया और एक अनमोल जान को बचा लिया.

गौर है कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों और जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के नेतृत्व में सभी एजेंसियां 24x7 अलर्ट मोड में है. ताकि किसी भी श्रद्धालु की जान पर बन आए तो तुरंत कार्रवाई हो सके.

दिव्यांग श्रद्धालु को कराए बाबा केदार के दर्शन: उधर, केदारनाथ धाम पहुंचे एक दिव्यांग श्रद्धालु को दर्शन करने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए रुद्रप्रयाग पुलिस ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय दिया. पुलिस टीम ने श्रद्धालु की हर संभव सहायता करते हुए उन्हें सुरक्षित तरीके से बाबा केदार के दर्शन करवाए.

पुलिस के इस सराहनीय कार्य से श्रद्धालु और उनके परिजनों ने आभार व्यक्त किया. यात्रा के दौरान पुलिस द्वारा इस प्रकार की सहायता से श्रद्धालुओं को काफी राहत मिल रही है. प्रशासन ने बताया कि केदारनाथ यात्रा को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस और अन्य एजेंसियां निरंतर तत्परता से कार्य कर रही हैं.

रुद्रप्रयाग पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल: केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सहायता के लिए तैनात जनपद पुलिस लगातार सेवा और समर्पण का परिचय दे रही है. इसी क्रम में चौकी केदारनाथ पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए धाम में अपने परिवार से बिछड़े श्रद्धालुओं को उनके परिजनों से सकुशल मिलवाने के साथ-साथ श्रद्धालुओं को उनका खोया हुआ सामान ढूंढ़कर वापस दिलवाया है.

केदारनाथ धाम में दर्शन के दौरान भीड़-भाड़ के कारण कुछ श्रद्धालु (जिनमें लाल सिंह चौहान और अन्य शामिल थे) अपने परिवार से अलग हो गए थे. परिजनों के बिछड़ने से अनके परिजन काफी परेशान और घबराए हुए थे. मामले की जानकारी मिलते ही खोया-पाया केंद्र, चौकी श्री केदारनाथ पर तैनात महिला पुलिसकर्मी पायल चौहान ने न केवल परेशान श्रद्धालुओं को ढांढस बंधाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर बैठाया, बल्कि कड़ी मशक्कत के बाद उनके परिजनों को ढूंढ निकाला. परिजनों से दोबारा मिलने पर श्रद्धालुओं की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और उन्होंने भावुक होकर रुद्रप्रयाग पुलिस कार्यप्रणाली की जमकर सराहना की.

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