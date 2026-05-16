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ओडिशा की भक्त ने शिरडी के साईं बाबा को 10 लाख रुपये का सोने का ब्रोच चढ़ाया

शिरडी के साईं बाबा मंदिर में ओडिशा की भक्त ने 10 लाख रुपये की लागत से बने ब्रोच को चढ़ाया.

A gold brooch worth Rs 10 lakh was offered to Shirdi Sai Baba.
शिरडी के साईं बाबा को 10 लाख रुपये का सोने का ब्रोच चढ़ाया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 16, 2026 at 5:30 PM IST

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शिरडी (महाराष्ट्र) : दुनिया भर से भक्त अपनी आस्था और भक्ति के लिए लाखों लोग प्रतिवर्ष साईं बाबा के मंदिर में आते हैं. हाल ही में, ओडिशा के भुवनेश्वर की एक महिला भक्त ने साईं बाबा के चरणों में 10 लाख रुपये कीमत का एक बेहद आकर्षक और नक्काशीदार सोने का ब्रोच चढ़ाया है.

ओडिशा के भुवनेश्वर की रहने वाली साईं भक्त संजुक्ता स्वेन अपने परिवार के साथ पिछले 17 सालों से साईं बाबा के दर्शन के लिए नियमित शिरडी आ रही हैं. वे साल में कम से कम दो बार बाबा की दरगाह पर जरूर जाते हैं.

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उन्होंने कहा, "साईं बाबा ने हमें सब कुछ दिया है. हमने कभी कोई मन्नत नहीं मांगी या साईं बाबा से कुछ खास नहीं मांगा; फिर भी, उनके आशीर्वाद से, हमारे पास वह सब कुछ है जिसकी हमें जरूरत है."

आज चढ़ाया गया सोने का ब्रोच पूरी तरह से आस्था के कारण साईं बाबा को दिया गया था. इस मौके पर दानकर्ता, संजुक्ता स्वेन ने कहा, "जब भी साईं बाबा को हमारी दी हुई चीजों से सजाया जाता है, तो हमें गहरा एहसास होता है कि वह हमारे साथ ही हैं, यह एक ऐसा अनुभव है जिसे हम संजोकर रखते हैं."

The brooch was handed over to Bhimraj Darde, Deputy Chief Executive Officer of Shri Sai Baba Sansthan Trust (SSST).
ब्रोच श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट (SSST) के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दरदे को सौंपा गया. (ETV Bharat)

शुद्ध सोने से बना यह ब्रोच बहुत बढ़िया कारीगरी और आकर्षक डिजाइन वाला है, जिसे कुंदन स्टाइल के ज्वेलरी वर्क से बनाया गया है. इस ब्रोच को एक खास साउथ इंडियन स्टाइल में बनाया गया है. यह विशेष ब्रोच संजुक्ता स्वेन के एक ज्वैलर दोस्त ने बनाया है, जो पिछले तीन सालों से उनके लिए ऐसे खास आइटम बना रहे हैं.

दान देने वाली भक्त ने अपने साथ लाया हुआ सोने का ब्रोच कुछ देर के लिए साईं बाबा के चरणों में रखा और फिर साईं बाबा की समाधि पर प्रार्थना की और दर्शन किए. इसके बाद, ब्रोच को औपचारिक रूप से श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट (SSST) के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दरदे को सौंपा गया.

इस मौके पर, संस्थान की तरफ से भक्त के परिवार को शॉल और साईं बाबा की मूर्ति देकर सम्मानित किया गया. साईं बाबा संस्थान के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दरदे ने बताया कि भक्तों के एक परिवार द्वारा साईं बाबा के चरणों में चढ़ाया गया इस ब्रोच से आरती के दौरान साईं बाबा को सजाया जाएगा.

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