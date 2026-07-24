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उत्तराखंड के कालीशिला में गुजरात के श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत, हेलीकॉप्टर से शव का रेस्क्यू

गुजरात के एक श्रद्धालु की कालीशिला में हार्ट अटैक से जान चली गई. दुर्गम पहाड़ी से हेलीकॉप्टर के जरिए शव का रेस्क्यू किया गया.

GUJARAT YATRI DIED IN UTTARAKHAND
हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू (फोटो सोर्स- Local Administration)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 24, 2026 at 8:55 PM IST

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रुद्रप्रयाग: केदारघाटी के दुर्गम धार्मिक स्थल कालीशिला में दर्शन के दौरान गुजरात से आए एक श्रद्धालु को हार्ट अटैक आ गया. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटनास्थल दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में होने के लिए राहत एवं बचाव अभियान के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी. जिसके तहत डेड बॉडी को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर एम्स ऋषिकेश लाया गया. जहां पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

गुजरात से कालीशिला पहुंचा था श्रद्धालुओं का दल: जानकारी के मुताबिक, 24 जुलाई की सुबह गुजरात से श्रद्धालुओं का एक दल कालीशिला पहुंचा था. तभी दल में शामिल परबत कंडोलिया की दर्शन के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई. मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें संभालने का प्रयास किया, लेकिन हार्ट अटैक के कारण उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना हिमालयन कम्फर्ट नाला के प्रबंधक शिवम जोशी ने कालीमठ वार्ड की जिला पंचायत सदस्य सरोज राणा को दी.

जिला प्रशासन ने की हेलीकॉप्टर की व्यवस्था: सूचना मिलते ही सरोज राणा ने तत्काल जिला प्रशासन, जिला आपदा प्रबंधन विभाग और संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर राहत एवं रेस्क्यू अभियान शुरू कराने का अनुरोध किया. उन्होंने राज्य मंत्री चंडी प्रसाद भट्ट और केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल को भी घटना की जानकारी देकर आवश्यक सहयोग का आग्रह किया.

दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए स्थानीय ग्रामीणों और युवाओं की भी मदद ली गई. जग्गी बगवान और ब्यूंखी गांव के युवाओं ने बिना देरी किए कालीशिला पहुंचकर प्रशासन के साथ राहत कार्य में सहयोग किया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई. जिसके जरिए शव को कालीशिला से रेस्क्यू कर आगे की कानूनी एवं मेडिकल प्रक्रिया के लिए एम्स ऋषिकेश भेजा गया.

कालीशिला के बारे में जानिए: कालीशिला मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ के पास कालीमठ से करीब 7 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है. जो प्रसिद्ध सिद्धपीठों में से एक सिद्धपीठ माना जाता है. कहा जाता है कि इस शिला में देवी के 64 यंत्र मौजूद हैं. इन्हीं यंत्रों से मां दुर्गा को शक्ति मिली थी. इस शिला में देवी काली के पैरों के निशान मौजूद हैं.

बता दें कि स्कंद पुराण के केदारखंड में 62 अध्याय में मां काली के मंदिर का वर्णन है. मान्यता है कि मां दुर्गा ने शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज दानव का वध करने के लिए कालीशिला में 12 साल की बालिका का रूप धारण किया था. दैत्यों का वध करने के बाद काली मां इसी जगह पर अंतर्ध्यान हो गई थीं. यहां से केदारनाथ, मद्महेश्वर और तुंगनाथ के साथ चंद्रशिला के भी दर्शन होते हैं.

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