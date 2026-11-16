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छठ की खुशियां मातम में बदलीं: घाट पर करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत, प्रशासन पर उठे सवाल

पश्चिम बंगाल छठ घाट पर करंट से मौत. (प्रतीकात्मक तस्वीर) ( ETV Bharat )

पांडवेश्वर (पश्चिम बंगाल): छठ पूजा की खुशियों का माहौल पल भर में मातम में बदल गया. हुगली जिले के पांडवेश्वर स्थित गायघाट छठ घाट पर सोमवार को करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक की पहचान 55 वर्षीय बिनोद नोनिया के रूप में की गई है. स्थानीय लोगों ने घाट पर सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की भूमिका को लेकर कड़ा गुस्सा जाहिर किया है.

क्या है घटना