छठ की खुशियां मातम में बदलीं: घाट पर करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत, प्रशासन पर उठे सवाल
स्थानीय लोगों ने घाट पर सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की भूमिका को लेकर कड़ा गुस्सा जाहिर किया है.
Published : November 16, 2026 at 3:08 PM IST
पांडवेश्वर (पश्चिम बंगाल): छठ पूजा की खुशियों का माहौल पल भर में मातम में बदल गया. हुगली जिले के पांडवेश्वर स्थित गायघाट छठ घाट पर सोमवार को करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक की पहचान 55 वर्षीय बिनोद नोनिया के रूप में की गई है. स्थानीय लोगों ने घाट पर सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की भूमिका को लेकर कड़ा गुस्सा जाहिर किया है.
क्या है घटना
सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारियां चल रही थीं. पांडवेश्वर के गायघाट छठ घाट पर हजारों श्रद्धालु जमा हुए थे. बिनोद नोनिया भी वहां मौजूद थे. घाट के पास वे बिजली के तार के संपर्क में आ गए. वे मौके पर ही गिर पड़े और वहीं मौत हो गयी. इस भयानक घटना को देखकर घाट पर अफरा-तफरी मच गई. वहां मौजूद श्रद्धालुओं में दहशत फैल गई.
प्रशासन की कार्रवाई
हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन के कर्मचारी मौके पर पहुंचे. हालात का जायजा लेने के लिए अंडाल के एसीपी दीपकुमार दास, पांडवेश्वर थाने के प्रभारी (ओसी) सुशोवन बंद्योपाध्याय, प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी पांडवेश्वर के गायघाट छठ घाट पर पहुंचे.
पुलिस ने तुरंत शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना की गहन जांच शुरू कर दी गई है. यह पता लगाया जा रहा है कि लापरवाही कहां हुई है.
सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल
इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने गहरा गुस्सा जाहिर किया है. उन्होंने कहा कि छठ पर्व से पहले आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर और जिलाधिकारी समेत कई बड़े अधिकारियों ने विभिन्न छठ घाटों का दौरा कर निरीक्षण किया था. इसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई, इस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.
स्थानीय लोगों का कहना था कि यह जानलेवा हादसा घाट पर बेतरतीब ढंग से की गई बिजली की व्यवस्था और सुरक्षा के अधूरे इंतजामों की वजह से हुआ है. वे इस मामले की गहन जांच की मांग कर रहे हैं ताकि दोषियों की पहचान हो सके और उन्हें सख्त सजा मिले. उनका कहना है कि ऐसा होना जरूरी है ताकि भविष्य में फिर कभी ऐसी दर्दनाक घटना न दोहराई जाए.
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