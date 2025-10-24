ETV Bharat / bharat

जोधपुर-बीकानेर से चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के लिए बनेगा सीधा रेल मार्ग, 82 किमी लंबी रेल परियोजना को मंजूरी

देवगढ़ मदारिया के फल और सब्जियां, मारवाड़ क्षेत्र के नए बाजारों तक पहुंच सकेगी. लोगों के लिए रसद लागत कम होगी.

Marwar Junction rail line
सांकेतिक तस्वीर. (ANI)
Published : October 24, 2025 at 3:35 PM IST

चंचल मुखर्जी.

नई दिल्ली: रेल मंत्रालय ने एक नई ब्रॉड गेज लाइन के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस) को मंजूरी दे दी है. राजस्थान के देवगढ़ मदारिया को मारवाड़ जंक्शन से जोड़ेगी. परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद, जोधपुर और बीकानेर से चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के लिए सीधा रेल मार्ग बनेगा. इससे यात्रा का समय काफ़ी कम हो जाएगा.

रेल मंत्रालय के अनुसार, यह लाइन मारवाड़ क्षेत्र में तीव्र रेल परिचालन का मार्ग प्रशस्त करेगी. एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने बताया कि इससे किसानों की उपज, जैसे देवगढ़ मदारिया के फल और सब्जियां, मारवाड़ क्षेत्र के नए बाजारों तक पहुंच सकेंगी. स्थानीय लोगों के लिए रसद लागत कम हो जाएगी.

ये विकास दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे (डीएमआईसी) के साथ रणनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं, जिससे विशेष रूप से जोधपुर-पाली औद्योगिक क्षेत्र को लाभ होगा-जो पश्चिमी भारत में एक उभरता हुआ विनिर्माण और रसद केंद्र है. इस परियोजना से निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा. औद्योगिक केंद्रों को देश भर के बंदरगाहों और बाजारों से अधिक कुशलता से जोड़ेगी.

रेलवे की मानें तो इस नई ब्रॉड गेज लाइन से राजस्थान के संगमरमर, ग्रेनाइट और सीमेंट उद्योगों को भारतीय रेलवे के मिशन 3000 मीट्रिक टन के तहत कम लॉजिस्टिक्स लागत और तेज़ माल ढुलाई का लाभ मिलेगा. इस परियोजना का उद्देश्य पूरे नेटवर्क में माल ढुलाई क्षमता और दक्षता को बढ़ाना है. इस परियोजना की लागत करीब 969 करोड़ रुपये है. 82 किलोमीटर लम्बी होगी.

इसी प्रकार, रेलवे असम में कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए कई परिवर्तनकारी विकास परियोजनाएं चला रहा है. जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना और कोकराझार जिले के बांसबाड़ी में प्रस्तावित वैगन पीरियोडिक ओवरहालिंग (पीओएच) कार्यशाला के बाद विकसित भारत के दृष्टिकोण के तहत राष्ट्रीय रेल नेटवर्क के साथ क्षेत्र को और अधिक निकटता से एकीकृत करना है.

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, कपिलंजल किशोर शर्मा ने कहा, "लगभग 2,500 बीघा क्षेत्र में 256.35 करोड़ रुपये (प्रथम चरण) की लागत से विकसित की जाने वाली यह आधुनिक सुविधा, शुरुआत में प्रति माह 75 वैगनों का संचालन करेगी. बाद के चरणों में बढ़ाकर 250 वैगन प्रति माह किया जाएगा. बांसबाड़ी स्टेशन और रूपसी हवाई अड्डे के निकट रणनीतिक रूप से स्थित, यह कार्यशाला एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में कार्य करेगी."

