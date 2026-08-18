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छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो का एलान परीक्षाएं रद्द होना प्रथम चरण की जीत, सुधार की गारंटी तक जारी रहेगा आंदोलन

विवादित परीक्षाएं रद्द करने के सरकार के फैसले के बाद देंवेंद्रनाथ महतो ने कहा आंदोलन जारी रहेगा.

Devendranath Mahato
देंवेंद्रनाथ महतो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2026 at 3:29 PM IST

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रांची: JPSC-JSSC न्याय मंच के छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से विवादित परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला छात्रों की बड़ी जीत है, लेकिन यह आंदोलन का अंत नहीं, बल्कि प्रथम चरण की जीत है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक JPSC-JSSC की भर्ती व्यवस्था में स्थायी सुधार नहीं होता और भविष्य में गड़बड़ी नहीं होने की गारंटी नहीं मिलती, तब तक छात्रों का संघर्ष जारी रहेगा.

प्रेस वार्ता में देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन का टेंट अभी लगा रहेगा और विद्यार्थी अपनी मांगों को लेकर वहां डटे रहेंगे. उन्होंने कहा कि वह खुद भी आंदोलन के बीच आते-जाते रहेंगे. उनके मुताबिक, भूख हड़ताल को फिलहाल ब्रेक किया गया है, लेकिन संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि आंदोलन की शुरुआत से ही छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर लगातार कार्यक्रम किए. मशाल जुलूस, विधानसभा घेराव, तिरंगा यात्रा समेत कई कार्यक्रमों के जरिए सरकार और व्यवस्था का ध्यान आकर्षित किया गया. उन्होंने आंदोलन के दौरान लगातार खबरों को देश-दुनिया तक पहुंचाने के लिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया का आभार जताया.

देवेंद्रनाथ महतो का बयान (ETV Bharat)

सरकार का फैसला छात्रों के लिए ऐतिहासिक जीत

देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि राज्य सरकार का फैसला छात्रों के लिए ऐतिहासिक जीत है और इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति वे आभार व्यक्त करते हैं. साथ ही देश-दुनिया से आए उन लोगों का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने आंदोलन के दौरान छात्रों की मदद की. उन्होंने कहा कि अब आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होगा. उनका मुख्य सवाल भर्ती परीक्षाओं की पूरी व्यवस्था को लेकर है. उन्होंने कहा कि केवल परीक्षाएं रद्द कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सरकार को यह गारंटी देनी होगी कि आने वाले समय में किसी भी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक या अन्य अनियमितता नहीं होगी.

मजबूत भर्ती व्यवस्था की मांग

देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि छात्र पढ़ाई करने के बाद बार-बार आंदोलन करने या कुर्बानी देने के लिए मजबूर नहीं होना चाहते. छात्रों को ऐसी मजबूत भर्ती व्यवस्था चाहिए, जिस पर वे भरोसा कर सकें. उन्होंने एक निगरानी कमेटी गठित करने की मांग की और कहा कि भर्ती प्रक्रिया की तीन स्तरों पर जांच और निगरानी होनी चाहिए. हर चरण पूरा होने के बाद क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी किया जाए, ताकि आगे की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से बढ़े. उन्होंने कहा कि अगर इसके लिए संविधान या कानून में संशोधन की आवश्यकता है तो सरकार को उस दिशा में भी कदम उठाना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का सिलसिला कब तक चलता रहेगा.

CBI जांच पर छात्रों के साथ देवेंद्रनाथ महतो

CBI जांच के सवाल पर देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि वे हमेशा छात्रों के साथ खड़े रहेंगे. उन्होंने दोहराया कि आंदोलन का टेंट तब तक रहेगा, जब तक भविष्य में ऐसी गड़बड़ियां नहीं होने की ठोस गारंटी नहीं मिलती. उन्होंने कहा, मेरे लिए यह आंदोलन नहीं, जिम्मेदारी है. साथ ही उन्होंने बताया कि भूख हड़ताल को फिलहाल रोका गया है, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती व्यवस्था की लड़ाई अगले चरण में और मजबूती से आगे बढ़ाई जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षाएं रद्द होने के बाद कुछ छात्र अपनी समस्याओं को लेकर अलग स्थान पर बैठे हैं, जबकि कुछ छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन जारी रखे हुए हैं. ऐसे में छात्रों की सभी मांगों और उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति तय की जाएगी.

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जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना
छात्रों ने की सीबीआई जांच की मांग
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