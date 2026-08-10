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स्टूडेंट्स की ताकत देख घबरा गई है 'सरकार', इसलिए 'कायरतापूर्वक' करवा रही है लाठीचार्ज: देवेंद्रनाथ महतो

रांची में विधानसभा घेराव के बीच देवेंद्रनाथ महतो ने सरकार पर हमला बोला है.

Devendranath Mahato
जानकारी देते हुए अनशनकारी देवेंद्रनाथ महतो (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 10, 2026 at 3:33 PM IST

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रांची: JPSC और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों का विधानसभा घेराव मार्च सोमवार को जोर पकड़ता नजर आया. यहां बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा की ओर बढ़े और रास्ते में पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेडिंग को लगातार पार किया.

छात्रों की ताकत देख घबरा गई है 'सरकार'

JLKM के छात्र नेता एवं अनशनकारी देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि ये सरकार 'घबरा' गई है. सरकार की ये 'कायरता' है कि लगातार लाठीचार्ज किया जा रहा है. आज आंदोलन का 17वां दिन है और भूख हड़ताल का मेरा 9वां दिन है और अभी तक सरकार हमारी बात नहीं मान रही है. आज छात्रों का ऐतिहासिक दिन है. इसके बावजूद सरकार यदि नहीं सुनेगी तो पूरे विश्व लेवल पर झारखंड सरकार 'कलंकित' हो रही है.

अनशनकारी देवेंद्रनाथ महतो का बयान (Etv Bharat)

जब तक छात्र संतुष्ट नहीं होते तब तक जारी रहेगा प्रोटेस्ट

अनशनकारी देवेंद्रनाथ महतो ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गवर्नमेंट छात्रों की आवाज दबा रही है. अब हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी. जब तक कि छात्र संतुष्ट नहीं हो जाते हैं. तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा.

बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों ने सोमवार को विधानसभा घेराव का ऐलान किया. इस दौरान छात्रों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी और विधानसभा की ओर बढ़ने लगे. इस दरमियान छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज किया.

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देवेंद्रनाथ महतो का सरकार पर बयान
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