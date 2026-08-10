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स्टूडेंट्स की ताकत देख घबरा गई है 'सरकार', इसलिए 'कायरतापूर्वक' करवा रही है लाठीचार्ज: देवेंद्रनाथ महतो

जानकारी देते हुए अनशनकारी देवेंद्रनाथ महतो ( Etv Bharat )

रांची: JPSC और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों का विधानसभा घेराव मार्च सोमवार को जोर पकड़ता नजर आया. यहां बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा की ओर बढ़े और रास्ते में पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेडिंग को लगातार पार किया.

छात्रों की ताकत देख घबरा गई है 'सरकार'

JLKM के छात्र नेता एवं अनशनकारी देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि ये सरकार 'घबरा' गई है. सरकार की ये 'कायरता' है कि लगातार लाठीचार्ज किया जा रहा है. आज आंदोलन का 17वां दिन है और भूख हड़ताल का मेरा 9वां दिन है और अभी तक सरकार हमारी बात नहीं मान रही है. आज छात्रों का ऐतिहासिक दिन है. इसके बावजूद सरकार यदि नहीं सुनेगी तो पूरे विश्व लेवल पर झारखंड सरकार 'कलंकित' हो रही है.

अनशनकारी देवेंद्रनाथ महतो का बयान (Etv Bharat)

जब तक छात्र संतुष्ट नहीं होते तब तक जारी रहेगा प्रोटेस्ट