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JPSC Protest: देवेंद्र नाथ महतो का भूख हड़ताल 9वें दिन भी जारी, रात में तबीयत बिगड़ने पर चढ़ाई गई सलाइन

रांची: JPSC-JSSC CGL परीक्षाओं में गड़बड़ियों के विरोध में छात्रों और JLKM नेता देवेंद्र नाथ महतो की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आज नौवें दिन भी जारी है. कल रात उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई और ब्लड प्रेशर भी बहुत कम हो गया था. डॉक्टरों ने उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया. जिसके बाद उन्हें जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ही सलाइन चढ़ाई गई.

आज सुबह सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी सेहत की दोबारा जांच की. उन्होंने बताया कि देवेंद्र नाथ महतो की हालत अभी स्थिर है. वहीं, भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र की देखरेख में लगे छात्र चंदन ने बताया कि देवेंद्र काफी कमजोर हो गए हैं. रात में उनकी तबीयत बिगड़ गई थी. ज्यादा बातचीत करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनका हौसला अभी भी बुलंद है.

देवेंद्र नाथ महतो का भूख हड़ताल जारी (Etv Bharat)

उन्होंने बताया कि JPSC-JSSC गड़बड़ी को दूर करने, दोषियों को सजा दिलाने और परीक्षा रद्द करने की मांग पूरी होने तक भूख हड़ताल जारी रहेगा. इस बीच रविवार को छात्र-छात्राओं के द्वारा प्रभातफेरी निकाली गई और छात्रों के भविष्य को लेकर जारी इस आंदोलन का समर्थन किया.