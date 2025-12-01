ETV Bharat / bharat

'चुनाव आयोग का फैसला गलत, पर स्वीकार करना होगा': क्यों भड़के फडणवीस?

चुनाव आयोग ने गलत व्याख्या की, चुनाव रद्द करना बहुत गलत है, देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव आयोग पर हमला किया

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के जालना जिले के परतुर में लोकल बॉडी चुनावों के लिए एक रैली के दौरान. यह तस्वीर 28 नवंबर की है. (PTI)
Published : December 1, 2025 at 1:18 PM IST

छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र): मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नगर परिषद के कुछ चुनाव रद्द करने के चुनाव आयोग के फैसले की कड़ी निंदा की है. न्यायिक प्रक्रिया की वजह से राज्य की करीब 22 नगर परिषदों के चुनाव टाल दिए गए हैं. इन स्थगित चुनावों के लिए अब 20 दिसंबर को वोटिंग होगी और 21 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी.

खास बात यह है कि बाकी जगहों पर 2 दिसंबर को तय कार्यक्रम के अनुसार ही चुनाव होंगे. जब इस बारे में फडणवीस से पूछा गया, तो उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले को "केलों की टोकरी" (यानी एक बेकार फैसला) बताया. वह छत्रपति संभाजीनगर में मीडिया प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे.

Devendra Fadnavis
चुनाव रद्द करना गलत:

यह पूछने पर कि वोटिंग कल यानी कि 2 दिसंबर को थी और चुनाव 30 नवंबर को रद्द कर दिए गए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि, "मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने कानून की गलत व्याख्या की है. इन चुनावों को रद्द करना बहुत गलत है. इस तरह तो हर बार कोई न कोई कोर्ट चला जाएगा और चुनाव टल जाएंगे, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है." फडणवीस ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाये.

चुनाव आयोग स्वायत्त, पर फैसलाः

देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्हें नहीं पता है कि चुनाव आयोग कौन सा नया कानून बना रहा है, या किसकी सलाह ले रहा है. उन्होंने कहा कि कई वकीलों से बात की है, सभी का मानना ​​है कि सिर्फ इसलिए चुनाव स्थगित नहीं किए जा सकते क्योंकि कोई व्यक्ति इस तरह कोर्ट चला गया है.

फडणवीस ने बताया कि उन्हें निलंगा का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि वहां पूरी प्रक्रिया हो चुकी थी. जिस व्यक्ति का फॉर्म रद्द हुआ था, वह कोर्ट गया. कोर्ट ने उसका फॉर्म खारिज कर दिया, स्वीकार नहीं किया. इसलिए जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, उन्हें पूरा समय मिला. उन्हें नाम वापस लेने का पूरा समय मिला. उन्हें प्रचार का पूरा समय मिला. सिर्फ किसी के कोर्ट जाने की वजह से चुनाव टालना बहुत गलत है.

फडणवीस ने कहा- "बेशक, चुनाव आयोग स्वायत्त है. इसलिए उन्हें फैसले लेने का अधिकार है. लेकिन मुझे कहना होगा कि चुनाव आयोग ने इन चुनावों को स्थगित कर दिया है, जो पूरी तरह से गलत है. चुनाव आयोग का फैसला स्वीकार करना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक गलत फैसला है."

बीजेपी गठबंधन की पार्टियां जीतेंगी:

जब उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी चुनाव जीतेगी? तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "मेरा मानना ​​है कि हमारी पार्टियां 70 से 75 प्रतिशत सीटों पर चुनी जाएंगी. उन्होंने कहा कि उनके गठबंधन की तीनों पार्टियां जीतेंगी. चुनावों में हर कोई ज्यादा से ज्यादा जगहों तक पहुंचने की कोशिश करता है, हम भी यही कोशिश करते हैं. यह खास तौर पर चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव है.

एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर नकारात्मक प्रचार का आरोप लगाया था. इस शिकायत पर फडणवीस ने कहा- "मैंने अपने दोस्तों की आलोचना नहीं की है. मैंने किसी नेता या किसी पार्टी के खिलाफ बात नहीं की है. आखिर हम एक सकारात्मक एजेंडा के साथ आगे बढ़ रहे हैं. हम सकारात्मक वोट मांग रहे हैं. इसलिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं. बोलने का कोई कारण भी नहीं है."

