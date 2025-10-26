ETV Bharat / bharat

'सतारा में महिला डॉक्टर ने राजनीतिक दबाव के कारण आत्महत्या की!': सीएम फडणवीस ने इस दावे को किया खारिज

सतारा: महाराष्ट्र के सतारा जिले के फलटण में 23 अक्टूबर को एक महिला डॉक्टर ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी. मृतका के सुसाइड नोट में पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने पर यौन उत्पीड़न और दूसरे अधिकारी प्रशांत बनकर पर मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाये गये थे. मामले में कुछ राजनेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाये जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आत्महत्या मामले के संदिग्ध आरोपी पूर्व सांसद रणजीतसिंह निंबालकर को 'क्लीन चिट' दे दी है. उन्होंने कहा, "हर चीज़ का राजनीतिकरण करने और रणजीतसिंह निंबालकर और विधायक सचिन पाटिल का नाम इसमें डालने की कोशिश की जा रही है. हम किसी निंदनीय घटना का राजनीतिकरण कभी नहीं करते."

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को विभिन्न विकास कार्यों के भूमिपूजन और लोकार्पण कार्यक्रमों के लिए फलटण का दौरा किया. उन्होंने कहा- "एक बुरी घटना हुई. हमारी एक बहन ने आत्महत्या कर ली. आत्महत्या करने से पहले उसने अपने हाथ पर इसका कारण भी लिखा." मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा दिलाया कि जब तक इस बहन को न्याय नहीं मिल जाता, चैन से नहीं बैठेंगे.

फलटण विधायक सचिन कांबले-पाटिल ने कहा कि महिला डॉक्टर की आत्महत्या की घटना से मन को बहुत पीड़ा हुई है. महिला डॉक्टर ने अपने हाथ पर आत्महत्या का कारण लिखा है. राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होने के नाते, देवेंद्र फडणवीस ने दो दिनों के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार करके अपनी दृढ़ता दिखाई. विपक्ष जानबूझकर इस मामले में राजनीति कर रहा है. उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद रणजीत सिंह नाइक निंबालकर या फिर उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है.