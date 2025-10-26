'सतारा में महिला डॉक्टर ने राजनीतिक दबाव के कारण आत्महत्या की!': सीएम फडणवीस ने इस दावे को किया खारिज
महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर फलटण के एक होटल में कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी.
Published : October 26, 2025 at 5:36 PM IST
सतारा: महाराष्ट्र के सतारा जिले के फलटण में 23 अक्टूबर को एक महिला डॉक्टर ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी. मृतका के सुसाइड नोट में पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने पर यौन उत्पीड़न और दूसरे अधिकारी प्रशांत बनकर पर मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाये गये थे. मामले में कुछ राजनेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाये जा रहे हैं.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आत्महत्या मामले के संदिग्ध आरोपी पूर्व सांसद रणजीतसिंह निंबालकर को 'क्लीन चिट' दे दी है. उन्होंने कहा, "हर चीज़ का राजनीतिकरण करने और रणजीतसिंह निंबालकर और विधायक सचिन पाटिल का नाम इसमें डालने की कोशिश की जा रही है. हम किसी निंदनीय घटना का राजनीतिकरण कभी नहीं करते."
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को विभिन्न विकास कार्यों के भूमिपूजन और लोकार्पण कार्यक्रमों के लिए फलटण का दौरा किया. उन्होंने कहा- "एक बुरी घटना हुई. हमारी एक बहन ने आत्महत्या कर ली. आत्महत्या करने से पहले उसने अपने हाथ पर इसका कारण भी लिखा." मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा दिलाया कि जब तक इस बहन को न्याय नहीं मिल जाता, चैन से नहीं बैठेंगे.
फलटण विधायक सचिन कांबले-पाटिल ने कहा कि महिला डॉक्टर की आत्महत्या की घटना से मन को बहुत पीड़ा हुई है. महिला डॉक्टर ने अपने हाथ पर आत्महत्या का कारण लिखा है. राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होने के नाते, देवेंद्र फडणवीस ने दो दिनों के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार करके अपनी दृढ़ता दिखाई. विपक्ष जानबूझकर इस मामले में राजनीति कर रहा है. उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद रणजीत सिंह नाइक निंबालकर या फिर उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है.
पूर्व सांसद रणजीतसिंह नाइक निंबालकर ने विपक्ष की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने उनका नाम एक युवा डॉक्टर की आत्महत्या से जोड़ने की कोशिश की ताकि मुख्यमंत्री का दौरा रद्द हो जाए. पूर्व सांसद ने पूर्व विधान परिषद सभापति विधायक रामराजे नाइक-निंबालकर का नाम लिए बिना कहा, "धुंध अभी छंटी नहीं है."
फलटण उपजिला अस्पताल में एक महिला डॉक्टर की आत्महत्या से राज्य में माहौल गरमाया हुआ है. इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रविवार को फलटण दौरे पर पहुंचे. कार्यक्रम स्थल पर जाने के बजाय मंच से ही विभिन्न विकास कार्यों का ऑनलाइन भूमिपूजन और सार्वजनिक लोकार्पण किया. इसमें फलटण शहर पुलिस स्टेशन के नए भवन का उद्घाटन भी शामिल है.
राजनेताओं पर क्या हैं आरोपः मृत डॉक्टर के रिश्तेदार ने दावा किया कि पीड़िता जिस उप-जिला अस्पताल में काम करती थी, वहां उस पर मेडिकल रिपोर्ट बदलने के लिए दबाव डाला गया था. रिश्तेदार ने बताया, "फलटण के राजनीतिक लोग अक्सर उससे मेडिकल रिपोर्ट बदलने के लिए कहते थे क्योंकि वह नियमित रूप से पोस्टमार्टम ड्यूटी पर रहती थी. उसने पीएसआई (नोट में नामित) के खिलाफ कई बार शिकायत की थी. उसकी शिकायतों पर गौर नहीं किया गया."
