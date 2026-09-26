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महाराष्ट्र के 265 तालुकों में सूखा घोषित, किसानों को राहत मिलने की उम्मीद

महाराष्ट्र के 75 प्रतिशत हिस्से को आधिकारिक तौर पर सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है. सीएम फडणवीस ने यह बड़ा फैसला लिया है.

Maharashtra CM Devendra Fadnavis inspects drought-affected area
हाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सूखा प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2026 at 12:30 PM IST

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मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के 265 तालुकों में सूखा घोषित कर दिया है. जब पूरे राज्य में भगवान गणेश की विदाई हो रही थी तब फडणवीस सरकार ने किसानों के लिए यह जरूरी फैसला लिया है.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को इस फैसले की घोषणा करते हुए 265 तालुकों में सूखा घोषित किया. राज्य के 358 तालुका में से 265 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित करने का मतलब है कि महाराष्ट्र के करीब 75 प्रतिशत हिस्से को सूखा घोषित कर दिया गया है.

राज्य सरकार के इस फैसले से सूखे की गंभीरता से जूझ रहे किसानों और नागरिकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है. पिछले कुछ दिनों से, गार्डियन मिनिस्टर (संरक्षक मंत्री या पालक मंत्री) पूरे राज्य में सूखे की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे. वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा किया था.

इस बीच विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि सरकार सूखा घोषित करे और किसानों को राहत प्रदान करे. आदित्य ठाकरे ने हाल ही में सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा किया है. शरद पवार भी इन इलाकों का दौरा करने वाले थे. इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार का सूखा घोषित करने का फैसला बहुत अहम माना जा रहा है.

इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा था कि सूखा प्रबंधन से संबंधित पहली अधिसूचना तीन दिन में जारी की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को सहायता देना शुरू करेगी और इसके साथ ही केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी जाएगी.

मुख्यमंत्री ने मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाताओं से कहा था कि सिर्फ सूखा घोषित करना पर्याप्त नहीं है. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सूखा प्रबंधन से जुड़े उपाय लागू किए जाएं. महाराष्ट्र के कई हिस्सों, खासकर मराठवाड़ा और विदर्भ में कमजोर मानसून के कारण सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है. विपक्ष ने सरकार से तत्काल सूखा घोषित करने और राहत उपाय शुरू करने की मांग की है.

फडणवीस ने दोहराया कि कम बारिश के कारण संकट का सामना कर रहे किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार केंद्र से वित्तीय सहायता मिलने का इंतजार नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के नियमों के अनुसार केंद्र से सहायता मांगने का प्रस्ताव अलग से तैयार किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि मंत्री और विधायक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से बातचीत करेंगे. उन्होंने कहा, "राज्य ने पहले ही राहत उपाय शुरू कर दिए हैं, जबकि केंद्र से सहायता मांगने की औपचारिक प्रक्रिया भी साथ-साथ जारी रहेगी." उन्होंने कहा कि मंत्री और विधायक किसानों से बातचीत करेंगे, जहां किसान अपनी शिकायतें और विचार रख सकेंगे. उन्होंने कहा, "हम केंद्र से पैकेज और वित्तीय सहायता मांगेंगे.

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