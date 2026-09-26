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महाराष्ट्र के 265 तालुकों में सूखा घोषित, किसानों को राहत मिलने की उम्मीद

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के 265 तालुकों में सूखा घोषित कर दिया है. जब पूरे राज्य में भगवान गणेश की विदाई हो रही थी तब फडणवीस सरकार ने किसानों के लिए यह जरूरी फैसला लिया है.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को इस फैसले की घोषणा करते हुए 265 तालुकों में सूखा घोषित किया. राज्य के 358 तालुका में से 265 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित करने का मतलब है कि महाराष्ट्र के करीब 75 प्रतिशत हिस्से को सूखा घोषित कर दिया गया है.

राज्य सरकार के इस फैसले से सूखे की गंभीरता से जूझ रहे किसानों और नागरिकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है. पिछले कुछ दिनों से, गार्डियन मिनिस्टर (संरक्षक मंत्री या पालक मंत्री) पूरे राज्य में सूखे की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे. वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा किया था.

इस बीच विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि सरकार सूखा घोषित करे और किसानों को राहत प्रदान करे. आदित्य ठाकरे ने हाल ही में सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा किया है. शरद पवार भी इन इलाकों का दौरा करने वाले थे. इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार का सूखा घोषित करने का फैसला बहुत अहम माना जा रहा है.

इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा था कि सूखा प्रबंधन से संबंधित पहली अधिसूचना तीन दिन में जारी की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को सहायता देना शुरू करेगी और इसके साथ ही केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी जाएगी.