मंच पर चिराग और देवेंद्र फड़णवीस गिरे धड़ाम! परबत्ता विधानसभा सीट पर करने पहुंचे थे प्रचार

खगड़िया के परबत्ता विधानसभा सीट पर प्रचार करने पहुंचे देवेंद्र फड़णवीस और चिराग पासवान के बैठते ही कुर्सी टूट गई और दोनों गिर गए.

Bihar Election 2025
मंच पर एनडीए नेता (Etv Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 2, 2025 at 3:46 PM IST

5 Min Read
खगड़िया: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान से ठीक चार दिन पहले परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल शौर्य के पक्ष में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया. खगड़िया जिले के परबत्ता स्थित कन्हैयाचक हाई स्कूल के मैदान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हेलीकॉप्टर से पहुंचे. सुरक्षा व्यवस्था में हुई बड़ी चूक ने सबको चौंका दिया, जब मंच पर कुर्सियां टूटने से दोनों नेता धराशायी हो गए. जनसभा में एनडीए नेताओं ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा और बाबूलाल शौर्य को जिताने की अपील की.

मंच पर टूटी कुर्सी, फडणवीस-पासवान धराशायी: हेलीकॉप्टर से उतरते ही फडणवीस और पासवान ने मंच पर पहुंचकर लोगों का अभिवादन किया. लेकिन जैसे ही वे अपनी कुर्सियों पर बैठने लगे, कुर्सियां टूट गईं और दोनों नेता धराशायी हो गए. इस घटना ने जनसभा में मौजूद हजारों लोगों के बीच हड़कंप मचा दिया. कार्यकर्ताओं ने तुरंत दूसरी कुर्सियां लगाईं, जिसके बाद कार्यक्रम सुचारू रूप से चला.

मंच पर चिराग और देवेंद्र फड़णवीस गिरे धड़ाम (Etv Bharat)

फडणवीस का संबोधन: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, “मैं तो अपने महाराष्ट्र में तीन लाख बिहारियों के साथ बिहार का महापर्व छठ मना कर आ रहा हूं, लेकिन वही राहुल गांधी तो छठ मैया का भी अपमान करते हैं. अब बताइए, भला जो बिहार में छठ मैया का अपमान करता हो, क्या बिहार वाला उसका साथ देगा?” उन्होंने राहुल गांधी के हालिया बयान पर तीखा प्रहार किया, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के छठ पूजा में भागीदारी को ‘ड्रामा’ करार दिया था.

“इस बार एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी. परबत्ता विधानसभा से आपके उम्मीदवार बाबूलाल शौर्य जब जीतकर जाएंगे, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बगल में बैठकर आपकी समस्याएं सुलझाएंगे. भारत का चिराग चिराग पासवान भी आपकी मिट्टी का है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीब का है. अब समय लालटेन का नहीं, चिराग का है.”- फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

चिराग पासवान का आह्वान ‘बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट’: मंच पर मौजूद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने संबोधन में एक बार फिर ‘बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट’ का नारा बुलंद किया. पासवान ने अपनी खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री के नाते वादा किया, “अगर आप बाबूलाल शौर्य को जीताकर पटना भेजते हैं, तो निश्चित रूप से खाद्य आपूर्ति से संबंधित उद्योग खोलने की चर्चा आपका विधायक मेरे पास करेगा और आपकी समस्याओं का समाधान होगा.” उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रत्याशी शौर्य को मजबूत समर्थन देते हुए एनडीए की जीत का भरोसा जताया.

Bihar Election 2025
चिराग पासवान (Etv Bharat)

“आपने मेरे सांसद राजेश वर्मा को जीताकर दिल्ली भेजा है, अब हमारे विधायक बाबूलाल शौर्य को बनाकर पटना भेजिए. ताकि आपकी बात आपका विधायक राज्य के मुख्यमंत्री के बगल में बैठकर आपकी समस्याओं का समाधान करेगा. आने वाले पांच वर्ष बिहार के लिए, साथ ही परबत्ता के लिए खास होंगे.”- चिराग पासवान, अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)

परबत्ता भयमुक्त होगा, एनडीए की लहर अपराजेय: खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा ने अपने संबोधन में कहा, “एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी. आपका परबत्ता विधानसभा भयमुक्त होगा.” उन्होंने मंच पर मौजूद हजारों लोगों से अपील की कि बाबूलाल शौर्य को भारी मतों से विजयी बनाएं. वर्मा ने एनडीए की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि विपक्ष का ‘जंगल राज’ लौटने का सपना कभी पूरा नहीं होगा. जनसभा में उमड़ी भीड़ ने नेताओं के भाषणों पर जोरदार तालियां बजाईं.

Bihar Election 2025
देवेंद्र फड़णवीस (Etv Bharat)

परबत्ता जदयू का गढ़, 2020 में महज 951 वोटों से जीत: परबत्ता विधानसभा क्षेत्र खगड़िया जिले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. 2020 के चुनाव में जदयू के डॉ. संजीव कुमार ने आरजेडी के दिगंबर प्रसाद तिवारी को महज 951 वोटों के अंतर से हराया था, जो कुल 1.85 लाख वैध वोटों में से एक कांटे की टक्कर थी. इससे पहले 2015 में जदयू के रामानंद प्रसाद सिंह ने 28,924 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी.

Bihar Election 2025
चिराग पासवान (Etv Bharat)

लोजपा ने 2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ विद्रोह किया था, लेकिन अब एनडीए में वापसी के बाद यह सीट लोजपा के पास है. लोकसभा चुनाव 2024 में लोजपा उम्मीदवार ने परबत्ता सेगमेंट में 33,193 वोटों की बढ़त हासिल की थी, जो इस बार आसान जीत का संकेत दे रही है. 6 नवंबर को पहले चरण में मतदान होगा, जहां यादव, पासवान और अन्य पिछड़ा वर्ग के वोट निर्णायक साबित होंगे. एनडीए का दावा है कि विकास के एजेंडे पर जनता का समर्थन अटल है.

