मंच पर चिराग और देवेंद्र फड़णवीस गिरे धड़ाम! परबत्ता विधानसभा सीट पर करने पहुंचे थे प्रचार

खगड़िया: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान से ठीक चार दिन पहले परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल शौर्य के पक्ष में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया. खगड़िया जिले के परबत्ता स्थित कन्हैयाचक हाई स्कूल के मैदान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हेलीकॉप्टर से पहुंचे. सुरक्षा व्यवस्था में हुई बड़ी चूक ने सबको चौंका दिया, जब मंच पर कुर्सियां टूटने से दोनों नेता धराशायी हो गए. जनसभा में एनडीए नेताओं ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा और बाबूलाल शौर्य को जिताने की अपील की.

मंच पर टूटी कुर्सी, फडणवीस-पासवान धराशायी: हेलीकॉप्टर से उतरते ही फडणवीस और पासवान ने मंच पर पहुंचकर लोगों का अभिवादन किया. लेकिन जैसे ही वे अपनी कुर्सियों पर बैठने लगे, कुर्सियां टूट गईं और दोनों नेता धराशायी हो गए. इस घटना ने जनसभा में मौजूद हजारों लोगों के बीच हड़कंप मचा दिया. कार्यकर्ताओं ने तुरंत दूसरी कुर्सियां लगाईं, जिसके बाद कार्यक्रम सुचारू रूप से चला.

मंच पर चिराग और देवेंद्र फड़णवीस गिरे धड़ाम (Etv Bharat)

फडणवीस का संबोधन: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, “मैं तो अपने महाराष्ट्र में तीन लाख बिहारियों के साथ बिहार का महापर्व छठ मना कर आ रहा हूं, लेकिन वही राहुल गांधी तो छठ मैया का भी अपमान करते हैं. अब बताइए, भला जो बिहार में छठ मैया का अपमान करता हो, क्या बिहार वाला उसका साथ देगा?” उन्होंने राहुल गांधी के हालिया बयान पर तीखा प्रहार किया, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के छठ पूजा में भागीदारी को ‘ड्रामा’ करार दिया था.

“इस बार एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी. परबत्ता विधानसभा से आपके उम्मीदवार बाबूलाल शौर्य जब जीतकर जाएंगे, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बगल में बैठकर आपकी समस्याएं सुलझाएंगे. भारत का चिराग चिराग पासवान भी आपकी मिट्टी का है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीब का है. अब समय लालटेन का नहीं, चिराग का है.”- फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

चिराग पासवान का आह्वान ‘बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट’: मंच पर मौजूद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने संबोधन में एक बार फिर ‘बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट’ का नारा बुलंद किया. पासवान ने अपनी खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री के नाते वादा किया, “अगर आप बाबूलाल शौर्य को जीताकर पटना भेजते हैं, तो निश्चित रूप से खाद्य आपूर्ति से संबंधित उद्योग खोलने की चर्चा आपका विधायक मेरे पास करेगा और आपकी समस्याओं का समाधान होगा.” उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रत्याशी शौर्य को मजबूत समर्थन देते हुए एनडीए की जीत का भरोसा जताया.