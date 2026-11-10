महाराष्ट्र में UCC पर छिड़ा महासंग्राम: फडणवीस ने दी संविधान पढ़ने की नसीहत, ओवैसी बोले- थोप रहे 'हिंदू सिविल कोड'
महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर देवेंद्र फडणवीस और असदुद्दीन ओवैसी के बीच महासंग्राम छिड़ गया है.
Published : November 10, 2026 at 5:19 PM IST
मुंबई: महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सियासत पूरी तरह गरमा गई है. राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बीच इस मुद्दे पर आमने-सामने की तीखी जंग छिड़ गई है.
मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार समान नागरिक संहिता नहीं, बल्कि एक तरह से 'हिंदू सिविल कोड' लागू करना चाहती है. वहीं, मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस राजनीतिक आलोचना का करारा जवाब देते हुए ओवैसी को संविधान को ध्यान से पढ़ने की नसीहत दे डाली है.
ओवैसी का सरकार पर बड़ा हमला
समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस सरकार को घेरते हुए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार द्वारा जनता की राय लेने के लिए तैयार की गई प्रश्नावली पर सीधे सवाल उठाए.
ओवैसी ने कहा, "जनता की राय लेने के लिए बनाई गई इस प्रश्नावली में बहुविवाह और अदालत से बाहर होने वाले तलाक जैसे मुद्दों पर तो 'हां' या 'ना' वाले सवाल शामिल हैं, लेकिन इसमें 'हिंदू अविभाजित परिवार' के कॉन्सेप्ट का कहीं कोई जिक्र नहीं है." उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार यह साफ करने में भी नाकाम रही है कि 'समान' शब्द का असल मतलब क्या है.
ओवैसी ने दावा किया कि बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आर. सी. चव्हाण ने समिति में अल्पसंख्यक समुदायों को प्रतिनिधित्व न मिलने पर आपत्ति जताते हुए पैनल से इस्तीफा दे दिया है.
इस्लामिक सिद्धांतों का हवाला देते हुए ओवैसी ने आगे कहा, "इस्लाम में निकाह से पैदा होने वाले बच्चों को कानूनी मान्यता दी जाती है, और यहां 'लिव-इन' रिलेशनशिप की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया गया है. तलाक की व्यवस्था को लेकर सरकार हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर दूसरे समुदायों पर भी नियम थोपने की कोशिश कर रही है. जबकि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, यह सात जन्मों का बंधन नहीं है." उन्होंने साफ किया कि इसी वजह से हिंदू कानून को दूसरे धर्मों पर लागू नहीं किया जा सकता है.
UCC लाकर मुसलमानों को उनके मज़हब के मुताबिक़ चलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। https://t.co/9fkSSSJOrt— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) November 10, 2026
फडणवीस का पलटवार: "संविधान पढ़ते तो ऐसी आलोचना नहीं करते"
ओवैसी के इन आरोपों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बेहद बेबाक और कड़ा रुख अपनाया. ओवैसी के आरोपों पर सीधा पलटवार करते हुए फडणवीस ने कहा, "ओवैसी साहब एक समझदार और पढ़े-लिखे इंसान हैं. हालांकि, उनके जैसे व्यक्ति के लिए इस विषय पर ऐसा बयान देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है. अगर उन्होंने देश के संविधान को ध्यान से पढ़ा होता, तो वे निश्चित रूप से ऐसी आलोचना नहीं करते."
मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट किया कि भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने संविधान में 'नीति निर्देशक तत्वों' को शामिल किया था. इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करना राज्य का कर्तव्य और एक संवैधानिक जिम्मेदारी है.
फडणवीस ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार इन संवैधानिक निर्देशों का पालन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और संविधान के दायरे से बाहर जाकर कोई काम नहीं कर रही है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि ठीक उसी तरह जैसे संविधान में गोवंश हत्या पर रोक लगाने के निर्देश हैं, वैसे ही इसमें यूसीसी के प्रावधान भी शामिल हैं. हालांकि समाज को परिपक्व बनाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इसे लागू करना बेहद जरूरी है.
NCP विलय पर फडणवीस का रुख
महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि विलय के बारे में फैसला संबंधित पार्टी के नेता ही करेंगे. एक तरफ वरिष्ठ नेता शरद पवार हैं, तो दूसरी तरफ सुनेत्रा पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे नेता हैं और केवल वे ही इस पर आधिकारिक बात कर सकते हैं.
हालांकि, बीजेपी की भूमिका स्पष्ट करते हुए फडणवीस ने कहा, "भले ही एनसीपी के दोनों गुट स्वतंत्र संस्थाएं हैं, लेकिन अगर वे एक साथ आना चाहते हैं, तो उन्हें एनडीए के सबसे बड़े घटक दल बीजेपी को विश्वास में लेना होगा. हमारे बिना यह विलय संभव नहीं है. अभी तक हमें इस बारे में किसी भी पक्ष से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है." उन्होंने यह भी कहा कि अजीत पवार के राजनीतिक अनुभव की तुलना सुनेत्रा पवार से करना गलत होगा, क्योंकि अजीत पवार लंबे और बड़े अनुभव से तपे नेता हैं.
बिश्नोई गैंग और कानून-व्यवस्था पर सख्त संदेश
राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति और बिश्नोई गैंग की हरकतों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने मुंबई पुलिस के काम की जमकर तारीफ की. उन्होंने गर्व जताते हुए कहा, "मुंबई पुलिस आज दुनिया की सबसे प्रोफेशनल पुलिस फोर्स बन चुकी है." बिश्नोई गैंग को लेकर उन्होंने कहा कि उनके कारनामों का मुख्य मकसद सिर्फ लोगों में डर पैदा करना है. मुंबई में सामने आए हर आपराधिक मामले में पुलिस ने तुरंत सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
दिशा सालियान केस की जांच अब CBI के पास
गृह विभाग संभालने वाले मुख्यमंत्री फडणवीस ने दिशा सालियान की मौत की जांच को लेकर भी एक बड़ा अपडेट साझा किया. उन्होंने बताया कि मुंबई पुलिस की विशेष जांच टीम को अपनी जांच के दौरान कोई भी पुख्ता सबूत या संदिग्ध तथ्य नहीं मिले थे और पुलिस ने जुटाए गए सबूतों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में पेश कर दी थी. चूंकि कोर्ट ने मुंबई पुलिस की रिपोर्ट में कुछ कानूनी कमियां पाई थीं, इसलिए अब इस मामले की जांच के लिए सीबीआई को सौंप दी गई है.
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