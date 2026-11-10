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महाराष्ट्र में UCC पर छिड़ा महासंग्राम: फडणवीस ने दी संविधान पढ़ने की नसीहत, ओवैसी बोले- थोप रहे 'हिंदू सिविल कोड'

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी. ( ETV Bharat )

मुंबई: महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सियासत पूरी तरह गरमा गई है. राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बीच इस मुद्दे पर आमने-सामने की तीखी जंग छिड़ गई है.

मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार समान नागरिक संहिता नहीं, बल्कि एक तरह से 'हिंदू सिविल कोड' लागू करना चाहती है. वहीं, मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस राजनीतिक आलोचना का करारा जवाब देते हुए ओवैसी को संविधान को ध्यान से पढ़ने की नसीहत दे डाली है.