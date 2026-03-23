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'विकास के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए', सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की खिंचाई की

सुप्रीम कोर्ट ( IANS )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि विकास के मुद्दे, जो आम आदमी के लिए फायदेमंद है, का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए. साथ ही, कोर्ट ने कोलकाता मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के एक कॉरिडोर के चल रहे निर्माण में 'बाधा डालने' के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की खिंचाई की. भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया. पीठ ने कहा, "यह सिर्फ अधिकारियों का अड़ियल रवैया दिखाता है, जिसमें वे कोलकाता में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में देरी करना और उसे रोकना चाहते हैं. हाई कोर्ट द्वारा पारित ऑर्डर में कोई कमी नहीं थी; हमें यकीन है कि प्रोजेक्ट समयबद्ध तरीके से पूरा होगा." पीठ ने कहा कि हर चीज का राजनीतिकरण करने की जरूरत नहीं है. यह विकास का मुद्दा है. पीठ ने राज्य सरकार के वकील से कहा, "यह आपके संवैधानिक कर्तव्य की पूरी तरह अनदेखी दिखाता है. आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं." कोर्ट ने कहा कि वह राज्य सरकार द्वारा आम आदमी के लिए फायदेमंद विकास के मुद्दे का राजनीतिकरण करने की तारीफ नहीं करेगी और कहा, 'बाधाएं न डालें.' पीठ ने कहा कि वह सिर्फ यह बता रही है कि हाई कोर्ट राज्य सरकार के प्रति बहुत उदार रहा है, और कहा, "यह एक सही मामला था जहां आपके मुख्य सचिव, DGP और दूसरे अधिकारियों पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए थी." राज्य के वकील ने यह तर्क देने की कोशिश की कि राज्य में आगामी चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू है, और बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं. हाई कोर्ट के 23 दिसंबर, 2025 के आदेश की ओर इशारा करते हुए पीठ ने कहा, "तब से राज्य सरकार को निर्देशों का पालन करने से किसने रोका?" जस्टिस बागची ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग इस विकास प्रोजेक्ट पर आपत्ति नहीं कर सकता, जो चल रहा है और हाई कोर्ट इसकी निगरानी कर रहा है.