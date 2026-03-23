'विकास के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए', सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की खिंचाई की
सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह अधिकारियों का अड़ियल रवैया दिखाता है, जिसमें वे कोलकाता मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में देरी करना और उसे रोकना चाहते हैं.
Published : March 23, 2026 at 5:10 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि विकास के मुद्दे, जो आम आदमी के लिए फायदेमंद है, का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए. साथ ही, कोर्ट ने कोलकाता मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के एक कॉरिडोर के चल रहे निर्माण में 'बाधा डालने' के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की खिंचाई की.
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया. पीठ ने कहा, "यह सिर्फ अधिकारियों का अड़ियल रवैया दिखाता है, जिसमें वे कोलकाता में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में देरी करना और उसे रोकना चाहते हैं. हाई कोर्ट द्वारा पारित ऑर्डर में कोई कमी नहीं थी; हमें यकीन है कि प्रोजेक्ट समयबद्ध तरीके से पूरा होगा."
पीठ ने कहा कि हर चीज का राजनीतिकरण करने की जरूरत नहीं है. यह विकास का मुद्दा है. पीठ ने राज्य सरकार के वकील से कहा, "यह आपके संवैधानिक कर्तव्य की पूरी तरह अनदेखी दिखाता है. आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं."
कोर्ट ने कहा कि वह राज्य सरकार द्वारा आम आदमी के लिए फायदेमंद विकास के मुद्दे का राजनीतिकरण करने की तारीफ नहीं करेगी और कहा, 'बाधाएं न डालें.'
पीठ ने कहा कि वह सिर्फ यह बता रही है कि हाई कोर्ट राज्य सरकार के प्रति बहुत उदार रहा है, और कहा, "यह एक सही मामला था जहां आपके मुख्य सचिव, DGP और दूसरे अधिकारियों पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए थी."
राज्य के वकील ने यह तर्क देने की कोशिश की कि राज्य में आगामी चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू है, और बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं.
हाई कोर्ट के 23 दिसंबर, 2025 के आदेश की ओर इशारा करते हुए पीठ ने कहा, "तब से राज्य सरकार को निर्देशों का पालन करने से किसने रोका?"
जस्टिस बागची ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग इस विकास प्रोजेक्ट पर आपत्ति नहीं कर सकता, जो चल रहा है और हाई कोर्ट इसकी निगरानी कर रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "आपके लिए त्योहार विकास से ज्यादा जरूरी हैं. ऐसा नहीं है कि आप तैयार हैं, आप ड्यूटी पर हैं."
पीठ ने पूछा, "आपने हाई कोर्ट से कहा कि आपको त्योहारों का ध्यान रखना है. क्या त्योहार परिवहन की जगह बनाने से ज्यादा जरूरी है?"
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसे यह पसंद नहीं कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और इसे नजरअंदाज करने के लिए कहे. जस्टिस बागची ने कहा, "चुनाव आयोग को इस प्रोजेक्ट को मंज़ूरी देने में कोई मुश्किल नहीं होगी. यह प्रोजेक्ट आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले शुरू किया गया था. हम राज्य को इसे फिर से विकास रोकने के लिए एक डर के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे."
राज्य सरकार के वकील ने कहा कि प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि निर्माण के लिए सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी, जिनसे एम्बुलेंस और इमरजेंसी गाड़ियां गुजरती हैं.
वकील ने हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए मई तक का समय मांगा. हालांकि, पीठ इस बात से सहमत नहीं हुई और उसने याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह 23 दिसंबर, 2025 के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील खारिज कर देगी.
पीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट से प्रोजेक्ट के निर्माण पर नजर रखने को कहा.
23 दिसंबर 2025 को, हाई कोर्ट ने साल्ट लेक के सेक्टर V के IT हब को दक्षिण कोलकाता के बड़े इलाकों से जोड़ने वाले प्रोजेक्ट के पूरा होने में हो रही देरी पर चिंता जताई थी. ऐसा पुलिस की तरफ से रोडब्लॉक की इजाजत को लेकर बाधा डालने की वजह से हो रहा है. कोर्ट ने निर्देश दिया था कि यह काम 15 फरवरी, 2026 तक पूरा कर लिया जाए.
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