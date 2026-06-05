ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में 3 साल में विकास परियोजनाओं की भेंट चढ़ी 1203.573 हेक्टेयर वन भूमि, वनाग्नि भी बनी दुश्मन

वर्ष 2024-25 में 75 योजनाओं की भेंट चढ़ी वन भूमि: इसके बाद वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा और बढ़ गया. इस दौरान कुल 75 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई जिनके लिए 387.738 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ. इनमें सड़क निर्माण की 58 परियोजनाओं के लिए 239.421 हेक्टेयर जंगल हटाए गए. पेयजल की दो योजनाओं के लिए 128.820 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग किया गया, जबकि अन्य 15 परियोजनाओं के लिए 19.497 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ.

तीन सालों के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता: अगर पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति काफी चिंताजनक दिखाई देती है. वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य में कुल 62 परियोजनाओं के लिए वन भूमि हस्तांतरित की गई. इसके लिए 305.401 हेक्टेयर वन क्षेत्र का उपयोग किया गया. इनमें सड़क निर्माण से जुड़ी 51 परियोजनाओं के लिए 271.293 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुए. पेयजल की एक परियोजना के लिए 0.075 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग किया गया. अन्य 10 परियोजनाओं के लिए 34.033 हेक्टेयर क्षेत्र के जंगलों को हटाया गया.

विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन जरूरी: राज्य में सड़क चौड़ीकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, पेयजल योजनाओं और अन्य विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए बड़ी मात्रा में वन भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है. इन परियोजनाओं के लिए हजारों पेड़ों को काटा जा रहा है. विकास निश्चित रूप से आवश्यक है, लेकिन पर्यावरणविदों का मानना है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए बिना आगे बढ़ना भविष्य के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है.

उत्तराखंड के वनों पर बढ़ा दबाव: हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड को देश के सबसे समृद्ध वन क्षेत्रों वाले राज्यों में गिना जाता है. राज्य का बड़ा हिस्सा जंगलों से आच्छादित है और यही जंगल न केवल यहां के पर्यावरण संतुलन को बनाए रखते हैं, बल्कि देश के करोड़ों लोगों के लिए जल स्रोतों और जलवायु संतुलन का आधार भी हैं. लेकिन बीते कुछ वर्षों में विकास परियोजनाओं और वनाग्नि की घटनाओं ने इन जंगलों पर लगातार दबाव बढ़ाया है.

उत्तराखंड को पर्यावरण विशेषज्ञों की चेतावनी: विश्व पर्यावरण दिवस पर जब पूरी दुनिया प्रकृति को बचाने और पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है, तब उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य के सामने पर्यावरण संरक्षण की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी होती दिखाई दे रही है. एक तरफ विकास की दौड़ में हजारों पेड़ों की बलि दी जा रही है, तो दूसरी तरफ हर साल जंगलों में लगने वाली आग लाखों पौधों और वन संपदा को राख में बदल रही है. यही वजह है कि पर्यावरण विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यदि समय रहते इन चुनौतियों का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं.

देहरादून: दुनिया का हर मुल्क पर्यावरण के बिगड़ते स्वास्थ्य से परेशान है. बावजूद इसके पर्यावरण में सुधार के बजाय हालात हरदम बिगड़ ही रहे हैं. उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य में भी एनवायरनमेंट एक संवेदनशील विषय हो चुका है. हालांकि तब भी हरियाली के तबाह होने का सिलसिला यहां जारी है. इसके लिए दो बड़ी वजह बनी हुई हैं. ईटीवी भारत की विश्व पर्यावरण दिवस पर स्पेशल रिपोर्ट.

कभी उत्तराखंड के वन देश भर में प्रसिद्ध थे (File Photo- ETV Bharat)

इस वित्तीय वर्ष में भी सिकुड़ेंगे वन: मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 में तो यह आंकड़ा और भी बड़ा दिखाई देता है. इस वर्ष कुल 88 परियोजनाओं पर काम शुरू किया जा रहा है. इनके लिए 510.438 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित होगा. इनमें सड़क निर्माण की 70 परियोजनाओं के लिए 269.369 हेक्टेयर जंगल हटाए जाने की योजना है. पेयजल से जुड़ी तीन परियोजनाओं के लिए 0.608 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित होगी, जबकि अन्य 15 परियोजनाओं के कारण 240.461 हेक्टेयर वन क्षेत्र पर असर पड़ेगा.

रेल परियोजना के लिए भी वन भूमि हस्तांतरित हुई (File Photo- ETV Bharat)

तीन साल में 1203.573 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित हुई: यदि इन तीन सालों के आंकड़ों को एक साथ जोड़कर देखा जाए, तो राज्य में कुल 225 विकास परियोजनाओं के लिए 1203.573 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित की गई है. यानी तीन वर्षों के भीतर 1200 हेक्टेयर से अधिक जंगल विकास परियोजनाओं की भेंट चढ़ गए. हालांकि नियमों के तहत वन भूमि के उपयोग के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण की व्यवस्था की गई है. वन विभाग के अनुसार 1203.573 हेक्टेयर वन भूमि के बदले 2129.062 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण किया जाना प्रस्तावित है. लेकिन पर्यावरणविदों का सवाल है कि लगाए गए पौधों में से कितने वास्तव में जीवित रहते हैं और कितने वर्षों बाद वे एक विकसित जंगल का रूप ले पाते हैं. इस संबंध में कोई स्पष्ट और सार्वजनिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं.

पर्यावरण की दृष्टि से उत्तराखंड को देश का फेफड़ा कहा जाता है (File Photo- ETV Bharat)

वन विकसित होने में लगता है लंबा समय: विशेषज्ञों का मानना है कि एक विकसित जंगल को तैयार होने में दशकों का समय लगता है. ऐसे में केवल पौधे लगाने भर से पुराने जंगलों की भरपाई संभव नहीं है. एक परिपक्व जंगल जैव विविधता, जल संरक्षण, मिट्टी संरक्षण और जलवायु संतुलन के लिए जो योगदान देता है, उसकी भरपाई नए पौधों से तुरंत नहीं की जा सकती.

हालांकि सरकारी पक्ष का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव पराग मधुकर धकाते के अनुसार राज्य में वन क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है. उनका कहना है कि-

जहां कहीं विकास परियोजनाओं के लिए पेड़ काटे जाते हैं, वहां नियमों के अनुसार क्षतिपूरक पौधरोपण भी किया जाता है. इसके अलावा अवैध कटान पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है.

-पराग मधुकर धकाते, सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखंड-

वनाग्नि भी पहुंचा रही जंगलों को नुकसान: लेकिन पर्यावरण के लिए खतरा केवल विकास परियोजनाओं से नहीं है. जंगलों में हर साल लगने वाली आग भी वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा रही है. गर्मियों के मौसम में जंगलों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती रही हैं. इन आग की घटनाओं में न केवल पेड़-पौधे नष्ट होते हैं, बल्कि वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास भी प्रभावित होता है.

वन वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी होती है (File Photo- ETV Bharat)

भयावह हैं वनाग्नि के आंकड़े: आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में जंगलों में आग लगने की 773 घटनाएं सामने आई थीं. इन घटनाओं में 918.55 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ. इसके बाद वर्ष 2024 में वनाग्नि की घटनाओं में भारी वृद्धि दर्ज की गई. इस दौरान 1276 घटनाएं सामने आईं जिनमें 1771.67 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुए.

इस साल वनाग्नि से 433 हेक्टेयर वन क्षेत्र को हुआ नुकसान: वर्ष 2025 में आग की घटनाओं में कुछ कमी जरूर दर्ज की गई, लेकिन नुकसान अब भी बड़ा रहा. इस दौरान 268 घटनाएं सामने आईं जिनमें 310.95 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ. वहीं चालू वर्ष में अब तक करीब 510 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं जिनमें लगभग 433 हेक्टेयर वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है.

गढ़वाल मंडल में वनाग्नि की ज्यादा घटनाएं: क्षेत्रवार आंकड़ों पर नजर डालें तो गढ़वाल मंडल में वनाग्नि की सबसे अधिक 373 घटनाएं दर्ज हुई हैं. वहीं कुमाऊं मंडल में 82 घटनाओं के कारण 69 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ. इसके अलावा वन्यजीव क्षेत्रों में भी 55 आग की घटनाएं सामने आईं, जिनमें 44 हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान पहुंचा. वन विभाग लगातार इन घटनाओं की निगरानी कर रहा है और आग की रोकथाम के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है. लेकिन इसके बावजूद हर साल हजारों हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ जाते हैं.

हजारों हेक्टेयर जंगल अब भी अवैध कब्जे में: उत्तराखंड के वन विकास परियोजनाओं और वनाग्नि की ही भेंट नहीं चढ़ रहे बल्कि अतिक्रमण भी वनों का दुश्मन बना हुआ है. वन विभाग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, उत्तराखंड में कुल 11 हजार 396.63 हेक्टेयर से अधिक रिजर्व फॉरेस्ट भूमि पर अतिक्रमण हुआ है. इनमें से अभी भी करीब 9 हजार 836 हेक्टेयर क्षेत्र पर अवैध कब्जा बरकरार है. यानी कि बीते वर्षों में चलाए गए अभियानों के बावजूद 70 प्रतिशत से अधिक जंगल अब भी अतिक्रमण की जद में हैं.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ: विशेषज्ञों का मानना है कि जंगलों में लगने वाली अधिकांश आग मानव गतिविधियों का परिणाम होती है. लापरवाही, सूखी पत्तियों में आग लगाना, बीड़ी-सिगरेट फेंकना और कुछ मामलों में जानबूझकर आग लगाने जैसी घटनाएं इसके प्रमुख कारण हैं. पर्यावरणविद अनिल भट्ट का कहना है कि-

राज्य में विकास के नाम पर जिस तेजी से पेड़ों की कटाई हो रही है, वह चिंता का विषय है. पर्यावरण की कीमत पर विकास का मॉडल लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हो सकता. मौसम में हो रहे लगातार बदलाव, अनियमित बारिश, बढ़ता तापमान और प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाएं इसके संकेत हैं.

–अनिल भट्ट, पर्यावरण विशेषज्ञ-

अनिल भट्ट का कहना है कि विकास कार्य जरूरी हैं, लेकिन उनकी योजना इस तरह बनाई जानी चाहिए जिससे जंगलों और पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान पहुंचे. साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण की निगरानी और पौधों के संरक्षण की प्रभावी व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए.

उत्तराखंड के जीवन का आधार है पर्यावरण: उत्तराखंड जैसे संवेदनशील हिमालयी राज्य में पर्यावरण केवल एक विषय नहीं बल्कि जीवन का आधार है. यहां के जंगल नदियों को जीवन देते हैं, भूजल को सुरक्षित रखते हैं और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं. ऐसे में यदि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन नहीं बनाया गया, तो इसका असर केवल जंगलों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आम लोगों के जीवन पर भी दिखाई देगा.

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह आंकड़े हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या विकास की वर्तमान रफ्तार पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ रही है या फिर हम अनजाने में अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं. क्योंकि यदि जंगल सुरक्षित रहेंगे तभी जल, जंगल और जमीन का संतुलन बना रहेगा और तभी पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य भी हासिल किया जा सकेगा.

ये भी पढ़ें: