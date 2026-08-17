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धनबाद के IIT-ISM में शिक्षकों में नेतृत्व क्षमता विकसित करने पर जोर, भविष्य के अकादमिक लीडर्स तैयार करने की तैयारी

धनबाद के IIT ISM में शिक्षकों के भीतर नेतृत्व क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से नर्चरिंग फ्यूचर लीडरशिप प्रोग्राम की शुरुआत हुई.

Nurturing Future Leadership Program
IIT (ISM) में नर्चरिंग फ्यूचर लीडरशिप प्रोग्राम की शुरुआत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 17, 2026 at 7:27 PM IST

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धनबाद: IIT (ISM) में फैकल्टी मेंबर्स के भीतर छिपी नेतृत्व क्षमता को निखारने और उन्हें भविष्य की अकादमिक जिम्मेदारियों के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है. मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत पांच दिवसीय नर्चरिंग फ्यूचर लीडरशिप प्रोग्राम की शुरुआत हुई है.

रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं प्रतिभागी

देश के अलग-अलग उच्च शिक्षण संस्थानों से आए प्रतिभागी इस रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं. कार्यक्रम के दौरान लीडरशिप के साथ-साथ कम्युनिकेशन, टीमवर्क, डिसीजन मेकिंग और संस्थागत जिम्मेदारियों से जुड़ी क्षमताओं को विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है.

IIT ISM में शिक्षकों में नेतृत्व क्षमता को विकसित करने पर जोर (Etv Bharat)

नर्चरिंग फ्यूचर लीडरशिप प्रोग्राम का आगाज

आईआईटी आईएसएम का मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर, इन दिनों देशभर से आए फैकल्टी मेंबर्स की नेतृत्व क्षमता को तराशने का केंद्र बना हुआ है. सोमवार से यहां मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत संचालित मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत नर्चरिंग फ्यूचर लीडरशिप प्रोग्राम का आगाज हुआ. पांच दिनों तक चलने वाला यह रेजिडेंशियल प्रोग्राम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य के अकादमिक लीडर्स तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है.

प्रतिभागियों की नेतृत्व क्षमता को डेवलप करने की कोशिश

कार्यक्रम में विशेषज्ञों के जरिए प्रतिभागियों को सिर्फ पारंपरिक क्लासरूम टीचिंग तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें संस्थागत नेतृत्व और जिम्मेदारियों के व्यापक स्वरूप से भी परिचित कराया जाएगा. पांच दिनों के दौरान एक्सपर्ट सेशन, इंटरैक्टिव डिस्कशन, केस स्टडी, रोल प्ले, लीडरशिप एक्टिविटी और एक्सपीरिएंशियल लर्निंग के माध्यम से प्रतिभागियों की नेतृत्व क्षमता को विकसित करने का प्रयास होगा.

Nurturing Future Leadership Program
पांच दिवसीय नर्चरिंग फ्यूचर लीडरशिप प्रोग्राम (Etv Bharat)

नेतृत्व क्षमता विकसित करने की दिशा

प्रो. मृणालिनी पांडेय के मुताबिक, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से चलाया जा रहा यह कार्यक्रम अकादमिक क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. देश के सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी समेत विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों के फैकल्टी मेंबर्स के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

प्रतिभागियों को अनुभव और लीडरशिप स्किल्स की जरूरत

उन्होंने बताया कि यह 5 दिवसीय रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, जिसमें प्रतिभागियों को लगातार पांच दिनों तक अलग-अलग गतिविधियों और प्रशिक्षण के माध्यम से तैयार किया जाता है. कार्यक्रम से सीखकर जाने वाले प्रतिभागी अपने-अपने संस्थानों में इन अनुभवों और लीडरशिप स्किल्स को लागू कर सकें, यही इसकी बड़ी उपलब्धि है.

फैकल्टी मेंबर्स के अंदर नेतृत्व क्षमता को निखारने की जरूरत

प्रो. मृणालिनी पांडेय ने बताया कि हर शख्स के भीतर किसी न किसी स्तर पर नेतृत्व की क्षमता मौजूद होती है, जरूरत उस क्षमता को पहचानने और उसे सही दिशा में विकसित करने की है. एनएफएलपी का उद्देश्य भी यही है कि फैकल्टी मेंबर्स के भीतर मौजूद नेतृत्व क्षमता को निखारा जाए, ताकि आने वाले समय में अकादमिक क्षेत्र में बेहतर लीडर्स तैयार हो सके.

उन्होंने कहा कि अकादमिक लीडरशिप को अक्सर केवल प्रशासनिक या राजनीतिक नेतृत्व के नजरिए से देखा जाता है जबकि शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इसका दायरा काफी व्यापक है. एक शिक्षक केवल विद्यार्थियों को पढ़ाने या रिसर्च कराने तक सीमित नहीं रहता बल्कि उसके काम का सीधा प्रभाव समाज और देश पर पड़ता है.

टीचिंग और रिसर्च के साथ-साथ नेतृत्व क्षमता का विकास जरूरी

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि शिक्षकों के लिए यह समझना भी जरूरी है कि वे अपने संस्थान, समाज और देश के विकास में किस तरह योगदान दे सकते हैं. एक मजबूत अकादमिक इकोसिस्टम तैयार करने के लिए टीचिंग और रिसर्च के साथ-साथ नेतृत्व क्षमता का विकास भी जरूरी है.

बेहतर टीम तैयार के साथ नए विचारों को बढ़ावा देना

नर्चरिंग फ्यूचर लीडरशिप प्रोग्राम के जरिए इसी सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है. लक्ष्य है कि प्रतिभागी अपने संस्थानों में वापस जाकर बेहतर टीम तैयार करें, नए विचारों को बढ़ावा दें और टीचिंग तथा रिसर्च के लिए ऐसा वातावरण तैयार करें, जहां शिक्षक और विद्यार्थी दोनों आगे बढ़ सके.

टीम के साथ काम करने की क्षमता विकसित करना

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को यह भी समझाने का प्रयास किया जाएगा कि किसी संस्थान को आगे ले जाने के लिए केवल व्यक्तिगत प्रतिभा पर्याप्त नहीं होती. इसके लिए टीम के साथ काम करने की क्षमता, सही समय पर निर्णय लेने की समझ, प्रभावी संवाद और भविष्य को ध्यान में रखकर विजन तैयार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है.

फैकल्टी मेंबर्स को नई क्षमता हासिल करना अहम

प्रो. सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने बताया कि शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षा व्यवस्था के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. बदलते शैक्षणिक परिदृश्य में फैकल्टी मेंबर्स को लगातार नई क्षमताएं हासिल करने और अपनी नेतृत्व क्षमता को मजबूत करने की जरूरत है.

252 शिक्षक हो चुके हैं प्रशिक्षित: प्रो. मृणालिनी पांडेय

वहीं प्रो. संदीप मंडल ने कहा कि लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम फैकल्टी मेंबर्स को संस्थान के लिए स्पष्ट विजन तैयार करने और अपनी जिम्मेदारियों को अधिक प्रभावी ढंग से निभाने में मदद करते हैं. एनएफएलपी की कोऑर्डिनेटर प्रो. मृणालिनी पांडेय ने बताया कि अब तक इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से 252 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है.

फैकल्टी मेंबर्स को अपने भीतर नेतृत्व क्षमता को पहचानना जरूरी

दरअसल, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व का मतलब केवल किसी प्रशासनिक पद पर पहुंचना नहीं है. एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, सहकर्मियों और पूरे संस्थान को सकारात्मक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसी सोच के साथ आईआईटी आईएसएम में आयोजित यह पांच दिवसीय कार्यक्रम फैकल्टी मेंबर्स को अपने भीतर मौजूद नेतृत्व क्षमता को पहचानने, उसे विकसित करने और संस्थागत विकास में उसका इस्तेमाल करने का अवसर दे रहा है.

शिक्षकों को बेहतर लीडर के रूप में तैयार करने की जरूरत

वहीं कार्यक्रम के आयोजकों का मानना है कि जब शिक्षक बेहतर लीडर के रूप में तैयार होंगे, तो उसका प्रभाव केवल उनके संस्थान तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर विद्यार्थियों की शिक्षा, रिसर्च की गुणवत्ता, संस्थागत संस्कृति और अंततः समाज के विकास पर भी दिखाई देगा यानी इस पांच दिवसीय प्रशिक्षण का मकसद सिर्फ कुछ दिनों की ट्रेनिंग देना नहीं बल्कि ऐसे अकादमिक लीडर्स तैयार करना है, जो आने वाले सालों में उच्च शिक्षा, रिसर्च और समाज के विकास में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सके.

कार्यक्रम का उद्घाटन IIT (ISM) के आईएच बिल्डिंग स्थित एमएमटीटीसी कॉन्फ्रेंस हॉल-1 में हुआ. इस मौके पर प्रो. सोमनाथ चट्टोपाध्याय, प्रो. संदीप मंडल, एनएफएलपी की कोऑर्डिनेटर प्रो. मृणालिनी पांडेय, प्रो. एमडी इरफान और को-कोऑर्डिनेटर प्रो. कृष्णेंदु शॉ समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे. इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आईआईईएसटी शिबपुर, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी जमशेदपुर, विनोबा भावे विश्वविद्यालय सहित देश के अलग-अलग उच्च शिक्षण संस्थानों से आए फैकल्टी मेंबर शामिल हो रहे हैं.

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