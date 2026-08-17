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धनबाद के IIT-ISM में शिक्षकों में नेतृत्व क्षमता विकसित करने पर जोर, भविष्य के अकादमिक लीडर्स तैयार करने की तैयारी

IIT (ISM) में नर्चरिंग फ्यूचर लीडरशिप प्रोग्राम की शुरुआत ( Etv Bharat )