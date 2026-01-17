ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में चमत्कार! रिकॉर्ड में महिला की उम्र 364 साल! 'देवभूमि परिवार रजिस्टर योजना' फिल्टर कर रही डेटा

यदि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना है, तो अभ्यर्थी अपने परिवार को टूटा हुआ और छोटा दिखा देता है. ठीक उसी समय खाद्य आपूर्ति विभाग में यदि राशन का लाभ लेना है, तो वहां पर प्रति व्यक्ति यूनिट के हिसाब से राशन मिलता है, तो लोग अपने परिवार को बड़ा दिखा देते हैं. वहीं इसके अलावा पेंशन में अटल आवास योजना हो गई, समाज कल्याण की तमाम योजनाओं के साथ-साथ पंचायती राज की अलग-अलग योजनाओं में अलग-अलग मानक हैं. लोग अपनी जरूरत के मानकों के अनुरूप अपना परिवार रजिस्टर बनवाते हैं. -आर मीनाक्षी सुंदरम, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग-

अभी परिवार की परिभाषा पूरी तरह से डिफाइन नहीं है. अलग-अलग विभागों में अलग-अलग योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोग अपनी सुविधा अनुसार इस परिभाषा को गढ़ रहे हैं. लोग अपनी सुविधा के अनुसार कभी अपने परिवार को छोटा दिखा देते हैं, कभी अपने परिवार को बड़ा दिखा देते हैं. कई स्कीम ऐसी हैं, जिसमें परिवार को छोटा दिखाने में फायदा होता है, तो कई स्कीम ऐसी हैं जिसमें परिवार को बड़ा दिखाने में फायदा है. -आर मीनाक्षी सुंदरम, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग-

परिवार की परिभाषा डिफाइन न होने से समस्या: उत्तराखंड सरकार को यह सब करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ऐसी कौन सी समस्याएं थी जो खड़ी होने जा रही हैं? इस पर प्रमुख सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि-

उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज को लेकर लंबे समय से चर्चा: उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सरकार लंबे समय से बात कर रही है. प्रदेश में लगातार असामान्य रूप से जनसंख्या हो या फिर सरकारी योजना में लाभ लेने की बात हो, हर जगह आंकड़ों से हेरफेर की बात लंबे समय से सामने आ रही हैं. यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में चिंता जताई है. प्रदेश में लगातार इन आंकड़ों से हो रहे गड़बड़ियों से बचने के लिए सरकार द्वारा एक कोऑर्डिनेटेड 'देवभूमि परिवार रजिस्टर योजना' को लॉन्च किया गया. इसमें सभी अलग-अलग विभागों में रजिस्टर्ड लोगों के डाटा को सिंक करके एक प्लेटफार्म पर लाने की तैयारी की जा रही है. सरकार को भी उम्मीद थी कि इस प्रक्रिया के बाद कई सारी गड़बड़ियां निकाल कर सामने आएंगी और यह डेटा पूरी तरह से छनकर अलग हो जाएगा.

देहरादून: उत्तराखंड में पंचायती राज और परिवार रजिस्टर में भयानक गड़बड़ियां मिली हैं. इसमें किसी महिला की उम्र 364 साल दिखाई गई है तो कोई व्यक्ति 248 साल की उम्र में भी जी रहा है. ऐसे कोई एक या दो मामले नहीं हैं, बल्कि इन रजिस्टरों में तकरीबन 5000 लोग ऐसे हैं, जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है और यह सभी लोग अभी जिंदा दर्शाए गए हैं. अब 'देवभूमि परिवार योजना' के तहत फिल्टर किए जा रहे डेटा में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं.

पंचायत राज में हजारों लोग 100 से 200 साल के जिंदा: नियोजन विभाग द्वारा इस तरह के अनियमित डेटा को फिल्टर करने के लिए सभी विभागों से डेटा कलेक्ट करके उसका विश्लेषण किया गया. इसमें पाया गया कि पंचायती राज विभाग में तकरीबन 5000 लोग ऐसे हैं, जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है और यह सभी लोग अभी जिंदा दर्शाए गए हैं. इन लोगों में ज्यादातर महिलाएं हैं. एक ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बताया गया कि-

ऐसा इसलिए भी होता है कि लोग कई बार कुछ योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपने परिवार की शादी होकर गई महिला का नाम नहीं हटाते हैं. साल दर साल वो इसी तरह योजना का लाभ लेने के लिए सच्चाई छिपाए रहते हैं.

-ग्राम पंचायत अधिकारी-

परिवार रजिस्टर के कुछ चौंकाने वाले आंकड़े

सबसे ज्यादा पौड़ी जिले में 2078 लोग 100 साल से ऊपर जिंदा दर्शाए गए हैं टिहरी गढ़वाल जिले में 1198 लोग 100 साल से ज्यादा के जिंदा दर्शाए गए हैं उधम सिंह नगर जिले में 580 लोग 100 साल से ज्यादा के जिंदा दर्शाए गए हैं अल्मोड़ा जिले में 193 लोग 100 साल से ज्यादा के जिंदा दर्शाए गए हैं बागेश्वर जिले में 56 लोग 100 साल से ज्यादा के दर्शाए गए हैं चमोली जिले में 64 लोग 100 साल से ज्यादा के दर्शाए गए हैं चंपावत जिले में 27 लोग 100 साल से ज्यादा के दर्शाए गए हैं देहरादून जिले में 27 लोग 100 साल से ज्यादा के दर्शाए गए हैं हरिद्वार जिले में 40 लोग 100 साल से ज्यादा के दर्शाए गए हैं नैनीताल में 55 लोग 100 साल से ज्यादा के दर्शाए गए हैं पिथौरागढ़ में 99 लोग 100 साल से ज्यादा के दर्शाए गए हैं रुद्रप्रयाग में 41 लोग 100 साल से ज्यादा के दर्शाए गए हैं उत्तरकाशी में 41 लोग 100 साल से ज्यादा के दर्शाए गए हैं

उत्तराखंड में महिला की उम्र 364 साल! पंचायती राज विभाग का चौंकाने वाला डेटा: इसी तरह से पंचायती राज विभाग के आंकड़ों का जब परीक्षण किया गया, तो उसमें से पूरे प्रदेश भर में कुल 4,498 लोग ऐसे मिले हैं, जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर यानी कोई 125 तो कोई 150 साल का दर्शाया गया है. पौड़ी गढ़वाल के नैनी डांडा ब्लॉक में मौजूद मजेड़ा तल्ला ग्राम पंचायत की चंदा देवी की उम्र 164 साल दर्शाई गई है. टिहरी गढ़वाल जिले में कीर्ति नगर ब्लॉक की ग्राम पंचायत थाती डागर की रूप देवी की उम्र 181 साल दर्शाई गई है.

चमोली के घाट ब्लॉक के स्यारी बंगाली ग्राम पंचायत की गंगा देवी की उम्र 364 साल दर्शाई गई तो वहीं उधम सिंह नगर के सितारगंज ब्लॉक ध्यानपुर ग्राम पंचायत के अजीत नारायण की उम्र 248 साल दिखाई गई है. चौंकाने वाली बात यह है कि ये सभी लोग जिंदा दर्शाए गए हैं जो कि व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है. यह केवल कुछ उदाहरण हैं. नियोजन के पास पंचायती राज विभाग से आए डेटा से तकरीबन 5,000 लोगों की ऐसी छंटनी की गई है, जिनकी उम्र व्यावहारिक रूप से गलत है यानी कि यह 100 साल से बहुत ऊपर दिखाए गए हैं. इनमें...

चमोली की गंगा देवी (364 साल)

उधम सिंह नगर के अजीत नारायण (248 साल)

टिहरी गढ़वाल की रूप देवी (181 साल)

पौड़ी गढ़वाल की चंदा देवी (164 साल) हैं.

डेमोग्राफी चेंज के लिए भी जिम्मेदार ये व्यवस्था: प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का यह भी कहना है कि -

इसका दूसरा पहलू उन लोगों से भी जुड़ा हुआ है, जो कि प्रदेश में अनऑथराइज्ड लोग हैं, जो कि भारतीय नागरिक नहीं हैं. उन लोगों को भी फिल्टर करने की जरूरत है. हाल ही में एक बड़े स्तर का अभियान खाद्य विभाग द्वारा चलाया गया था, जिसमें राशन कार्ड स्क्रूटनी की गई थी. तब बड़ी संख्या में फर्जी कार्ड को हटाया गया था. इसी तरह के मिसमैच डेटा को आधार बनाते हुए प्रदेश में राज्य सरकार ने 'देवभूमि परिवार रजिस्टर योजना' लॉन्च की है. इस योजना के अंतर्गत सभी विभागों के आंकड़ों को एक प्लेटफार्म पर मैच करवाया जाएगा. मिसमैच डेटा को बाहर किया जाएगा. आगे से सरकार की सभी योजनाओं का लाभ इसी देवभूमि परिवार योजना कार्ड के माध्यम से दिया जाएगा. जिस योजना का जो वास्तविक लाभार्थी है, उसी को लाभ मिल पाएगा.

-आर मीनाक्षी सुंदरम, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग-

कैसे काम करेगी 'देवभूमि परिवार रजिस्टर योजना'? प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि-

देवभूमि परिवार रजिस्टर योजना के तहत मल्टीप्ल डेटा को मैच किया जा रहा है. जैसे कि खाद्य विभाग से राशन कार्ड का डेटा, स्वास्थ्य विभाग से आयुष्मान कार्ड का डेटा, पंचायत राज विभाग और ग्राम विकास विभाग के पास अपना परिवार रजिस्टर का डेटा है. इसी तरह से अर्बन बॉडीज नगर निगम और नगर पालिकाओं में उनके पास भी परिवारों का डेटा होता है. इस पूरे डेटा को मैच करके एक प्लेटफार्म पर लाया जा रहा है. जब यह डेटा सभी जगह मिलते हैं, तभी उसको आगे देवभूमि परिवार रजिस्टर योजना में रजिस्टर्ड किया जा रहा है. इसके बाद उस परिवार को एक आईडी कार्ड के साथ-साथ कोड और पासवर्ड भी दिया जाएगा, ताकि अगर उन्हें अपने परिवार की जानकारियां संशोधित करनी हैं, तो वह कर पाएं. इस परिवार के पास एक्सेस होगा कि वह अपने परिवार में से कम होने वाले लोगों या फिर परिवार में बढ़ने वाले लोगों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करवाएं और संबंधित विभाग इसका वेरीफिकेशन करेगा.

-आर मीनाक्षी सुंदरम, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग-

परिवारों की बनेगी आईडी: प्रमुख सचिव ने बताया कि इस तरह से इसी कार्ड के तहत सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उस परिवार को दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि आगे जाकर इस देवभूमि परिवार आईडी कार्ड को आधार कार्ड से भी लिंक किया जाएगा. इसे कानूनी वैधता देने के लिए आने वाले विधानसभा सत्र में इस संबंध एक्ट लाया जाएगा.

डेमोग्राफी चेंज से चिंतित हैं सीएम धामी: हाल ही में परिवार रजिस्टर के आंकड़ों में गड़बड़ियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि राज्य में जो डेमोग्राफी में बड़ा अंतर पाया गया है, वह प्रदेश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि यह उत्तराखंड के देवत्व के लिए अच्छा नहीं है. पूर्व के समय में ऐसी जगह पर लोगों को बसा दिया गया है, जहां पर किसी का नामोनिशान तक नहीं था. उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर हम आने वाले भावी पीढ़ी को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देना चाहते हैं और उनके भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं. इसलिए किसी भी तरह का खतरा सरकार मोल नहीं लेना चाहती है.

क्या होता है परिवार रजिस्टर? फैमिली रजिस्टर या परिवार रजिस्टर एक आधिकारिक सरकारी दस्तावेज होता है. इसमें परिवार के सभी सदस्यों की पूरी जानकारी दर्ज होती है. परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत या नगर निकाय द्वारा बनाए जाते हैं. इसमें नाम दर्ज होने से सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है. ये रजिस्टर संपत्ति बंटवारे, विरासत संबंधित विवाद और पहचान साबित करने में मददगार होते हैं.

