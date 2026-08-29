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नेपाल की भयानक बाढ़ से ताजा हुई 1950 के असम भूकंप की याद, जब बदल गया था भूगोल

लखीमपुर (असम): नेपाल में आई भयानक बाढ़ हमारे दिलो-दिमाग में ताजा है, तबाही के पीछे के कारणों पर चर्चा चल रही है. पहाड़ से आया कीचड़ हटाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है.

असम में भी 1950 में ऐसी ही प्राकृतिक आपदा आई थी. ग्रेटर असम और तिब्बत में 1950 का विनाशकारी भूकंप इतना बड़ा था कि मौत और तबाही की पूरी रिपोर्ट अभी भी साफ नहीं है. सिर्फ चश्मदीदों के बयान से ही हमें उस बड़े भूकंप से हुए नुकसान का अंदाजा होता है.

1950 में 15 अगस्त की शाम थी, भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिले तीन साल हो चुके थे. देश वर्षों की गुलामी के दंश से उबर रहा था और दिल्ली में बैठी सरकार इस बात पर ध्यान दे रही थी कि भविष्य के लिए देश को कैसे बनाया जाए. उसी समय, शाम को करीब 7 बजे असम और तिब्बत में 8.6 की तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया. इसका केंद्र उस समय के ग्रेटर असम और तिब्बत के बीच बॉर्डर वाले इलाके में मिशमी हिल्स (Mishmi Hills) और रीमा (Rima) था.

भूकंप इतना बड़ा था कि भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से जमीन के हिस्सों में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गईं और पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर भूस्खलन होने से ब्रह्मपुत्र और दूसरी सहायक नदियों जैसी बड़ी नदियों का प्रवाह बाधित हो गया. कुदरती मलबे के ये डैम आखिर में फट गए, जिससे भयानक बाढ़ आई, रिहायशी इलाके और खेती की जमीन डूब गई, नदियों का रास्ता बदल गया और जमीन की बनावट पूरी तरह बदल गई.

असम में ब्रह्मपुत्र नदी (ETV Bharat)

असम में ब्रह्मपुत्र नदी का तल भी बहुत अधिक गाद जमने की वजह से ऊपर उठ गया, जिससे राज्य में लंबे समय तक बाढ़ की समस्या बनी रही. 15 अगस्त 1950 को आए भूकंप के दिन हुए नुकसान के बाद आई अचानक बाढ़ से स्थिति बेहद खराब हो गई.

असम के लखीमपुर जिले के रहने वाले 98 साल के नीलकंठ बोरा ने ईटीवी भारत से बात करते हुए उस दिन और उसके बाद के अपने अनुभव को याद किया. बोरा ने कहा कि 15 अगस्त की शाम सच में बहुत डरावनी थी क्योंकि भूकंप ने उस जगह के भूगोल को पूरी तरह से बदल दिया था.