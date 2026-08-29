नेपाल की भयानक बाढ़ से ताजा हुई 1950 के असम भूकंप की याद, जब बदल गया था भूगोल
1950 में 15 अगस्त की शाम को असम और तिब्बत में 8.6 की तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया. जीवन गोस्वामी की रिपोर्ट.
Published : August 29, 2026 at 1:36 PM IST
लखीमपुर (असम): नेपाल में आई भयानक बाढ़ हमारे दिलो-दिमाग में ताजा है, तबाही के पीछे के कारणों पर चर्चा चल रही है. पहाड़ से आया कीचड़ हटाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है.
असम में भी 1950 में ऐसी ही प्राकृतिक आपदा आई थी. ग्रेटर असम और तिब्बत में 1950 का विनाशकारी भूकंप इतना बड़ा था कि मौत और तबाही की पूरी रिपोर्ट अभी भी साफ नहीं है. सिर्फ चश्मदीदों के बयान से ही हमें उस बड़े भूकंप से हुए नुकसान का अंदाजा होता है.
1950 में 15 अगस्त की शाम थी, भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिले तीन साल हो चुके थे. देश वर्षों की गुलामी के दंश से उबर रहा था और दिल्ली में बैठी सरकार इस बात पर ध्यान दे रही थी कि भविष्य के लिए देश को कैसे बनाया जाए. उसी समय, शाम को करीब 7 बजे असम और तिब्बत में 8.6 की तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया. इसका केंद्र उस समय के ग्रेटर असम और तिब्बत के बीच बॉर्डर वाले इलाके में मिशमी हिल्स (Mishmi Hills) और रीमा (Rima) था.
भूकंप इतना बड़ा था कि भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से जमीन के हिस्सों में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गईं और पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर भूस्खलन होने से ब्रह्मपुत्र और दूसरी सहायक नदियों जैसी बड़ी नदियों का प्रवाह बाधित हो गया. कुदरती मलबे के ये डैम आखिर में फट गए, जिससे भयानक बाढ़ आई, रिहायशी इलाके और खेती की जमीन डूब गई, नदियों का रास्ता बदल गया और जमीन की बनावट पूरी तरह बदल गई.
असम में ब्रह्मपुत्र नदी का तल भी बहुत अधिक गाद जमने की वजह से ऊपर उठ गया, जिससे राज्य में लंबे समय तक बाढ़ की समस्या बनी रही. 15 अगस्त 1950 को आए भूकंप के दिन हुए नुकसान के बाद आई अचानक बाढ़ से स्थिति बेहद खराब हो गई.
असम के लखीमपुर जिले के रहने वाले 98 साल के नीलकंठ बोरा ने ईटीवी भारत से बात करते हुए उस दिन और उसके बाद के अपने अनुभव को याद किया. बोरा ने कहा कि 15 अगस्त की शाम सच में बहुत डरावनी थी क्योंकि भूकंप ने उस जगह के भूगोल को पूरी तरह से बदल दिया था.
उन्होंने कहा, "मैं उस समय अपने खेत के पास था. अचानक बार-बार झटके लगे और नीचे से पानी बाहर आ गया. कई जगहों पर जमीन नीचे जाती और ऊपर आती, भूकंप की वजह से सूखी जगहों से रेत-मिट्टी बाहर आ गई."
उस डर को याद करते हुए, नीलकंठ बोरा कहते हैं, "जमीन के हिलने और फटने के बीच, मैं किसी तरह घर पहुंचा और देखा कि हमारे घर का एक हिस्सा पहले ही नीचे गिर चुका था. मैंने लोगों की चीखें सुनीं, कई अजीब आवाजें आईं, मैंने जिंदगी की सारी उम्मीद छोड़ दी थी."
बोरा ने कहा, "धरती का हिलना 7 दिनों तक जारी रहा और उसके बाद यह कम हो गया, लेकिन छोटे भूकंप लगभग एक महीने तक आते रहे."
उन्हें यह भी याद है कि उस समय किसी ने कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया था, यह सब लोगों की पुनर्निर्माण के लिए कोशिश थी. बोरा ने कहा, "भूकंप के बाद खाने-पीने की चीजें का कमी हो गई और हम लोग किसी तरह जिंदा रहे. भूकंप के बाद के असर ज्यादा खतरनाक थे क्योंकि 15 अगस्त 1950 के बाद भीषण बाढ़ आई थी."
नीलकंठ बोरा ने यह भी कहा कि बड़े भूकंप की वजह से अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी के प्रवाह में रुकावट आ गई थी और असम की तरफ नदी पूरी तरह सूख गई थी, लेकिन बाद में भयानक बाढ़ आई जिसने इलाकों को पूरी तरह बहा दिया.
ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा, "अलग-अलग न्यूज पोर्टल से हाल ही में नेपाल में आई बाढ़ से हुए नुकसान को समझने के बाद, मैं सोच सकता हूं कि यह वैसा ही था जैसा हमने अपनी जवानी में महसूस किया था."
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