सियालदह स्टेशन परिसर में स्थित फूड प्लाजा में भीषण आग, फायर ब्रिगेड और रेलवे पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद
खबर के मुताबिक, फूड प्लाजा में लगी आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अंदर धुआं अभी भी है.
Published : August 31, 2026 at 1:20 PM IST
सियालदह: पश्चिम बंगाल के सियालदह रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित एक फूड प्लाजा में सोमवार को आग लग गई, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. आग पर काबू पाने के लिए तीन फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और हालात पर काबू पाने की कोशिश की. सोमवार सुबह, पूरा इलाका तेजी से घने काले धुएं से भर गया.
खबर के मुताबिक, आज सुबह 9:30 बजे सियालदह साउथ सेक्शन गेट के पास बने फूड प्लाजा से अचानक धुआं निकलता देखा गया. इस घटना के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड को तुरंत अलर्ट किया गया. रेलवे पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे.
दमकल अधिकारियों ने फूड प्लाजा के फायर सेफ्टी के तरीकों को लेकर गंभीर चिंताएं जताई हैं. आग पर काबू पाने के लिए फायरफाइटर की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंची. खबर के मुताबिक ,आग पर काबू पानी की कोशिश जारी है. इस बीच, हफ्ते के इस पहले वर्किंग डे पर बिजी स्टेशन कॉम्प्लेक्स में अफरा-तफरी और हंगामा देखा गया.
फायरफाइटर ने फूड प्लाजा के शीशे तोड़ दिए ताकि काला धुआं निकल सके. प्लाजा में कई दुकानें हैं. फायर अधिकारियों ने कहा, "लगता है आग फूड प्लाजा के किचन से लगी है. शुरुआती अंदाजे से पता चलता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी. मामले की जांच की जा रही है.
हालांकि, आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन फूड प्लाजा के अंदर धुआं अभी भी है, और अभी उसे ठंडा करने का काम चल रहा है. सूत्रों से पता चला है कि आग बुझाने में फायर ब्रिगेड को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा.
अधिकारियों के मुताबिक, फूड प्लाजा का फायर सेफ्टी सिस्टम काम नहीं कर रहा था. इसके अलावा, सियालदह स्टेशन से पानी की सप्लाई भी नहीं मिल रही थी. आखिर में, उन्हें फायर टेंडर में लाए गए पानी पर निर्भर रहना पड़ा. घटना के समय फूड कोर्ट बंद था, जिससे कथित तौर पर एक बड़ी मुसीबत टल गई.
ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र के अमरावती के सरकारी अस्पताल में लगी आग की घटना की जांच शुरू