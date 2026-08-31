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सियालदह स्टेशन परिसर में स्थित फूड प्लाजा में भीषण आग, फायर ब्रिगेड और रेलवे पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद

सियालदह: पश्चिम बंगाल के सियालदह रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित एक फूड प्लाजा में सोमवार को आग लग गई, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. आग पर काबू पाने के लिए तीन फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और हालात पर काबू पाने की कोशिश की. सोमवार सुबह, पूरा इलाका तेजी से घने काले धुएं से भर गया.

खबर के मुताबिक, आज सुबह 9:30 बजे सियालदह साउथ सेक्शन गेट के पास बने फूड प्लाजा से अचानक धुआं निकलता देखा गया. इस घटना के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड को तुरंत अलर्ट किया गया. रेलवे पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे.

दमकल अधिकारियों ने फूड प्लाजा के फायर सेफ्टी के तरीकों को लेकर गंभीर चिंताएं जताई हैं. आग पर काबू पाने के लिए फायरफाइटर की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंची. खबर के मुताबिक ,आग पर काबू पानी की कोशिश जारी है. इस बीच, हफ्ते के इस पहले वर्किंग डे पर बिजी स्टेशन कॉम्प्लेक्स में अफरा-तफरी और हंगामा देखा गया.

फायरफाइटर ने फूड प्लाजा के शीशे तोड़ दिए ताकि काला धुआं निकल सके. प्लाजा में कई दुकानें हैं. फायर अधिकारियों ने कहा, "लगता है आग फूड प्लाजा के किचन से लगी है. शुरुआती अंदाजे से पता चलता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी. मामले की जांच की जा रही है.