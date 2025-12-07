ETV Bharat / bharat

'दिल्ली पुलिस ने टॉर्चर किया', बांग्लादेश से भारत लौटीं सुनाली बीबी का छलका दर्द

कोलकाता: लगभग पांच महीने बाद बांग्लादेश भेजी गई बीरभूम की सुनाली बीबी आखिरकार शनिवार को अपने पैकर गांव लौट आईं. दोपहर करीब 2 बजे उन्हें मालदा से एम्बुलेंस के जरिए सीधे गांव लाया गया, जहां पहले उन्हें रिश्तेदारों से मिलवाया गया और फिर इलाज के लिए रामपुरहाट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के मुताबिक सुनाली को गंभीर एनीमिया है और फिलहाल वहीं उनका उपचार चलेगा.

“मेरा अपना देश मेरा अपना देश है” — सुनाली बीबी

गांव लौटते समय सुनाली ने बताया कि बांग्लादेश में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा, “मैं बांग्लादेश में बहुत मुश्किल में थी. ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और समीरुल इस्लाम ने मुझे घर वापस लाने में मदद की, इसके लिए शुक्रिया. बांग्लादेश में पुलिस ने टॉर्चर नहीं किया, लेकिन खाने की भारी कमी थी. जब तक ममता बनर्जी पैसे भेजती रहीं, तभी तक मैं ठीक से खा पाती थी.”

सुनाली ने दिल्ली पुलिस और BSF पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने टॉर्चर किया और उनकी गुहार सुनने के बावजूद BSF ने उन्हें उनके परिवार सहित जंगल में छोड़ दिया, जहां उन्हें दो रातें गुजारनी पड़ीं. उन्होंने कहा, “अब मैं कभी दिल्ली नहीं जाऊंगी,” हालांकि उनका बच्चा उनके साथ वापस आ गया है, लेकिन उनके पति और स्वीटी बीबी के परिवार वाले अभी भी बांग्लादेश में फंसे हुए हैं.

कैसे हुई थी गिरफ्तारी

23 जून को दिल्ली में रह रही सुनाली बीबी सहित छह लोगों को बांग्लादेशी नागरिक होने के शक में दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया था. 26 जून को उन्हें असम बॉर्डर के रास्ते बांग्लादेश भेज दिया गया. वहां 20 अगस्त को स्थानीय पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जहां उन्होंने 101 दिन बिताए.

1 दिसंबर को चपाई नवाबगंज कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी.

सुनाली और उनके बच्चे को वापस लाने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार रात महदीपुर बॉर्डर से दोनों भारत लौट सके.