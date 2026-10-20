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पीएम की विदेश यात्राओं के उड़ान संबंधी रिकॉर्ड नहीं होंगे सार्वजनिक, दिल्ली हाईकोर्ट ने बताई वजह

दिल्ली हाईकोर्ट ( Concept image )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय वायु सेना के विमान से प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं से जुड़े 'स्पेशल फ्लाइट रिटर्न्स' का विवरण, सूचना के अधिकार कानून के तहत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता. हाईकोर्ट ने कहा कि ये जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती क्योंकि इस जानकारी के सामने आने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है या प्रधानमंत्री के जीवन और शारीरिक सुरक्षा को जोखिम में डाला जा सकता है. जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने कहा कि सुरक्षा कर्मियों के नाम और उनकी पहचान से जुड़ी जानकारी को हटा देने मात्र से, रिकॉर्ड के सार्वजनिक होने से पैदा होने वाले संभावित सुरक्षा जोखिम खत्म नहीं होंगे.