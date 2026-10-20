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10 सालों में 500 परसेंट से ज्यादा बढ़ी रेखा आर्य की संपत्ति, चुनावी हलफनामा से खुलासा, विपक्ष उठा रहा सवाल

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या. ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड की राजनीति में नेताओं की संपत्ति और उनकी आय के स्रोतों को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं. इस बार कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की संपत्ति का मामला राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है. पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने रेखा आर्य की संपत्ति में हुई बढ़ोतरी का मुद्दा उठाते हुए जांच की मांग की है. हरक सिंह का कहना है कि नेताओं की संपत्ति और उनकी आय के स्रोतों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

वहीं, अधिवक्ता विकेश नेगी ने भी चुनावी हलफनामों में दर्ज संपत्ति, आय और जनप्रतिनिधियों को मिलने वाले वेतन के आधार पर आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करने की जरूरत बताई है. यह पूरा मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब प्रदेश में राजनीतिक दल एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और नेताओं की संपत्ति को लेकर पारदर्शिता की मांग भी उठ रही है.