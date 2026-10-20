10 सालों में 500 परसेंट से ज्यादा बढ़ी रेखा आर्य की संपत्ति, चुनावी हलफनामा से खुलासा, विपक्ष उठा रहा सवाल
जानिए साल 2012 से लेकर 2022 तक कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की संपत्ति में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है. रिपोर्ट- धीरज सजवाण
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 20, 2026 at 4:32 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड की राजनीति में नेताओं की संपत्ति और उनकी आय के स्रोतों को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं. इस बार कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की संपत्ति का मामला राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है. पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने रेखा आर्य की संपत्ति में हुई बढ़ोतरी का मुद्दा उठाते हुए जांच की मांग की है. हरक सिंह का कहना है कि नेताओं की संपत्ति और उनकी आय के स्रोतों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.
वहीं, अधिवक्ता विकेश नेगी ने भी चुनावी हलफनामों में दर्ज संपत्ति, आय और जनप्रतिनिधियों को मिलने वाले वेतन के आधार पर आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करने की जरूरत बताई है. यह पूरा मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब प्रदेश में राजनीतिक दल एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और नेताओं की संपत्ति को लेकर पारदर्शिता की मांग भी उठ रही है.
क्यों उठा ये विवाद: दरअसल, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अपने पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ देहरादून कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. रेखा आर्या ने अपने पति पर घेरलू हिंसा के साथ ही कई अन्य गंभीर आरोप भी लगाए है. साथ ही उन्होंने अपनी और अपने बच्चों की जान को खतरा भी बताया है.
वहीं जब गिरधारी लाल साहू पर मुकदमा दर्ज हुआ तो उन्होंने भी अपनी पत्नी यानी कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के खिलाफ एक वीडियो जारी किया. गिरधारी लाल साहू ने अपने वीडियो में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. साथ ही आरोप लगाया कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने करीब 210 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति अर्जित की है.
गिरधारी लाल साहू के आरोपों के बाद उत्तराखंड की सिसायत में ये मुद्दा सबसे ज्यादा सुर्खियों हैं. कांग्रेस ने तो इस मामले पर न सिर्फ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या बल्कि सीएम पुष्कर सिंह धामी तक को भी घेरा है. वहीं ईटीवी भारत ने भी कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने संपत्ति के बारे में पड़ताल की और जाना कि बीते पांच सालों में यानी संपत्ति बढ़ी या घटी है.
पांच साल में करीब 12.42 करोड़ रुपए बढ़ी घोषित संपत्ति: रेखा आर्य के चुनावी हलफनामों में दर्ज संपत्ति के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2017 से 2022 के बीच उनकी घोषित संपत्ति में करीब 12.42 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई. वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में उनकी घोषित संपत्ति करीब 12.78 करोड़ रुपए थी, जो वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के हलफनामे में बढ़कर करीब 25.20 करोड़ रुपए दर्ज हुई.
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2012 में रेखा आर्य की घोषित संपत्ति करीब 4.16 करोड़ रुपए थी. वर्ष 2014 के उपचुनाव में यह आंकड़ा करीब 6.72 करोड़ रुपए और वर्ष 2017 में करीब 12.78 करोड़ रुपए दर्ज किया गया. वर्ष 2022 के चुनावी हलफनामे में उनकी कुल घोषित संपत्ति करीब 25.20 करोड़ रुपए बताई गई है.
चुनावी हलफनामों में घोषित संपत्ति:
- 2012 करीब 4.16 करोड़ रुपए
- 2014 उपचुनाव करीब 6.72 करोड़ रुपए
- 2017 विधानसभा चुनाव करीब 12.78 करोड़ रुपए
- 2022 विधानसभा चुनाव करीब 25.20 करोड़ रुपए
- 2017 से 2022 के बीच करीब 12.42 करोड़ रुपए की संपत्ति बढ़ी
हरक सिंह रावत ने उठाए भ्रष्टाचार के मुद्दे, जांच की मांग: पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने इस मामले को केवल एक नेता की संपत्ति तक सीमित न रखते हुए प्रदेश की राजनीति में भ्रष्टाचार और जवाबदेही से जोड़कर देखा है. उन्होंने पोषण योजनाओं, राष्ट्रीय खेलों और सहकारिता विभाग में भर्ती सहित विभिन्न मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए.
यदि निष्पक्ष तरीके से जांच कराई जाए तो भाजपा के कई नेताओं और मंत्रियों की संपत्ति व आय के स्रोतों को लेकर सवाल सामने आ सकते हैं. प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई जैसी एजेंसियों की कार्रवाई राजनीतिक प्रभाव में होती है. नेताओं की संपत्ति की जांच दलगत राजनीति से ऊपर उठकर की जानी चाहिए. भाजपा के पुराने और वर्तमान नेताओं की आय के स्रोतों की भी जांच होनी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उनकी संपत्ति में हुई बढ़ोतरी का आधार क्या है.
-हरक सिंह रावत, कांग्रेस नेता-
रेखा आर्या के राजनीतिक सफर का भी किया जिक्र: रेखा आर्या के राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए हरक सिंह ने कहा कि वर्ष 2012 में उनके टिकट को लेकर भी राजनीतिक स्तर पर चर्चा हुई थी. उन्होंने अपने और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्तर पर रेखा आर्या के टिकट के समर्थन की बात कही. बाद में टिकट में बदलाव हुआ और प्रदीप टम्टा को उम्मीदवार बनाया गया. वहीं रेखा आर्य निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरी थी, लेकिन वो हार गई थी. इसके बाद 2014 में उप चुनाव हुए थे, तब रेखा आर्या को कांग्रेस ने टिकट दिया था और वो जीतकर विधानसभा पहुंचीं थी.
हरक सिंह ने कहा कि व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह हैं, लेकिन मंत्री के तौर पर किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो उन पर जवाब देना जरूरी है. उन्होंने रेखा आर्य की संपत्ति में वर्ष 2017 से 2022 के बीच हुई बढ़ोतरी का उल्लेख करते हुए कहा कि आय के स्रोतों की जांच होनी चाहिए.
हरक सिंह के मुताबिक इस मामले में ईडी, सीबीआई, एसआईटी या आयकर विभाग जैसी एजेंसियां तथ्यों के आधार पर जांच कर सकती हैं. साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब देना चाहिए.
-हरक सिंह रावत, कांग्रेस नेता-
जानिए कैसे होता है आय और संपत्ति का आकलन: अधिवक्ता विकेश नेगी ने नेताओं की संपत्ति का आकलन करने के लिए चुनावी हलफनामों की तुलना को महत्वपूर्ण बताया. उनका कहना है कि किसी जनप्रतिनिधि के चुनाव लड़ने के समय दिए गए हलफनामे और अगले चुनाव में घोषित संपत्ति की तुलना से यह पता लगाया जा सकता है कि संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी हुई. इसके बाद इस बढ़ोतरी को संबंधित व्यक्ति की घोषित आय, वेतन और अन्य वैध वित्तीय स्रोतों के साथ मिलाकर देखा जा सकता है.
विकेश नेगी ने जनप्रतिनिधियों के वेतन का संदर्भ देते हुए कहा कि अलग-अलग समय पर विधायकों और मंत्रियों का वेतन अलग रहा है. उन्होंने बताया कि विधायकों के शुरुआती वेतन करीब तीन हजार रुपए से बढ़कर पांच हजार और दस हजार रुपए तक पहुंचा है. वहीं मंत्रियों का वेतन भी 30 हजार से करीब एक लाख के बीच आया है, लेकिन जिस हिसाब से नेताओं की संपत्ति बढ़ी है, उसके आय के स्रोत समझ नहीं आते.
हलफनामे के आंकड़ों में अंतर मिलान की जरूरत: रेखा आर्या के वर्ष 2022 के चुनावी हलफनामे में दर्ज संपत्ति के आंकड़ों के अलग-अलग मदों का जोड़ करने पर भी कुछ अंतर सामने आने का दावा किया गया है. उपलब्ध विवरण के अनुसार हलफनामे के पहले पन्ने पर कुल संपत्ति करीब 25.20 करोड़ रुपए दर्ज है. वहीं, चल और अचल संपत्ति के अलग-अलग मदों का जोड़ करने पर कुल आंकड़ा करीब 25.92 करोड़ रुपए तक पहुंचता है. दोनों के बीच करीब 71.90 लाख रुपए का अंतर बनता है.
हलफनामे के आंकड़ों का तुलनात्मक विवरण:
- घोषित कुल संपत्ति: करीब 25.20 करोड़ रुपए
- चल और अचल संपत्ति की मदवार गणना: करीब 25.92 करोड़ रुपए
- दोनों आंकड़ों के बीच अंतर: करीब 71.90 लाख रुपए
- घोषित संयुक्त अचल संपत्ति: करीब 17.01 करोड़ रुपए
- मदवार गणना के आधार पर अचल संपत्ति-करीब 18.01 करोड़ रुपए
- अचल संपत्ति के आंकड़ों में अंतर: करीब 1 करोड़ रुपए.
ये सभी आंकड़ें ADR (Association for Democratic Reforms) के आधार पर है. इनका मूल चुनावी हलफनामे और संबंधित दस्तावेजों से मिलान किया जाए तो सवाल खड़े हो रहे है. मदवार जोड़ में अंतर होने के पीछे वजह कुछ भी हो सकती है जिसका जवाब अब विपक्ष पूछ रहा है.
राजनीतिक रूप से इस मामले का अहम सवाल यही है कि नेताओं की संपत्ति में हुई बढ़ोतरी के पीछे आय के स्रोत कितने स्पष्ट हैं और सार्वजनिक रिकॉर्ड में दर्ज आंकड़ों का मिलान किस तरह किया जा सकता है. चुनावी हलफनामे जनता के सामने उपलब्ध दस्तावेज हैं, इसलिए उनमें दर्ज विवरण को लेकर सवाल उठना और तथ्यों के आधार पर जवाब मांगा जाना विपक्ष अपनी जिम्मेदारी बता रहा है.
रेखा आर्य के जवाब का इंतजार: इस मामले में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का पक्ष जानने के लिए उनसे और उनके स्टाफ से संपर्क करने का प्रयास किया गया. उनसे घोषित संपत्ति में हुई बढ़ोतरी, आय के स्रोतों और हलफनामे के आंकड़ों में बताए जा रहे अंतर को लेकर सवाल पूछे गए, लेकिन खबर लिखे जाने तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिल सका.
रेखा आर्य का पक्ष या स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर उसे भी खबर में शामिल किया जाएगा. फिलहाल, यह मामला राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के साथ-साथ चुनावी हलफनामों में दर्ज संपत्ति के आंकड़ों की पारदर्शिता से जुड़ा है. हरक सिंह रावत ने जांच की मांग उठाई है, जबकि विकेश नेगी ने आय और संपत्ति के तुलनात्मक आकलन की जरूरत बताई है.
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