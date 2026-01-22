ETV Bharat / bharat

देश में सबसे सुरक्षित निवेश बना सोना-चांदी, कीमतों में उछाल के बावजूद नहीं घट रही खरीददारों की डिमांड

सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद लोग अभी भी इन्हें इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीद रहे हैं.

GOLD AND SILVER IN DEMAND
कीमतों में उछाल के बावजूद नहीं घट रही सोना चांदी की डिमांड (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 22, 2026 at 2:38 PM IST

11 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहित कुमार सोनी

देहरादून: देशभर में सोने-चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं. लेकिन फिर भी इसके खरीददारों की डिमांड में कमी दर्ज नहीं की जा रही है. इसकी मुख्य वजह है आम जनता में एक ऐसा परसेप्शन बनना कि सोने और चांदी के दाम घटने के बजाय आने वाले समय में बढ़ते ही रहेंगे. यही वजह है कि लोग सोना-चांदी पर जमकर निवेश कर रहे हैं. बाजारों की बात करें तो सोना-चांदी के बड़े व्यापारियों को तो ज्वेलरी शॉप में ग्राहकों की भीड़ मिल रही है, लेकिन छोटे व्यापारी ग्राहकों के इंतजार में हैं.

भारत में गोल्ड और सिल्वर हमेशा से ही डिमांड में रहा है. क्योंकि, जहां एक ओर सोने-चांदी को रुतबे से जोड़कर देखा जाता है तो दूसरी तरफ सबसे सुरक्षित निवेश भी माना जाता है. इसके अलावा, भारतीय संस्कृति में खासकर शादी-विवाह में गहनों की एक बड़ी डिमांड रहती है. यही वजह है कि लोग शादी जैसे समारोहों के लिए बड़े पैमाने पर सोना चांदी के गहने खरीदते हैं.

कीमतों में उछाल के बावजूद नहीं घट रही सोना चांदी की डिमांड (VIDEO-ETV Bharat)

हालांकि, गोल्ड-सिल्वर के लगातार बढ़ रहे दामों ने लोगों को निवेश करने के प्रति मजबूर भी कर दिया है. क्योंकि भविष्य में सोने चांदी का दाम क्या होगा? यह किसी को नहीं पता. यही वजह है कि लोग अभी से ही सोना चांदी में निवेश कर रहे हैं. सोना चांदी के दाम में बढ़ोतरी का सबसे अधिक असर मिडिल क्लास फैमिली पर ही पड़ता है. ऐसे में भविष्य की चिंता को देखते हुए मिडिल क्लास फैमिली के लोग सोना चांदी के महंगे दाम होने के बावजूद खरीददारी कर रहे हैं.

Gold and silver in demand
सोना-चांदी के दाम में हुई बढ़ोतरी के बावजूद भी लोग ज्वेलरी (PHOTO-ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए ज्वेलरी खरीदने आए खरीददार संगीता शुक्ला और ऊषा ने कहा कि, सोना चांदी के दाम बढ़ने की वजह से उन पर काफी ज्यादा फर्क पड़ा है. मुख्य रूप से उनकी परचेसिंग पावर घट गई है. जहां पहले वह अपने बजट के हिसाब से अधिक सोना चांदी के ज्वेलरी को खरीद लेते थे. वहीं अब बढ़ते दाम की वजह से उस मात्रा में ज्वेलरी नहीं खरीद पा रहे हैं.

GOLD AND SILVER IN DEMAND
लोग सोना और चांदी पर निवेश को सबसे सुरक्षित मान रहे हैं. (PHOTO- ETV Bharat)

हालांकि, दाम बढ़ने के बावजूद बड़े ज्वेलरी शॉप से लोग सोने चांदी के खरीददारी कर रहे हैं. जबकि छोटे ज्वेलरी शॉप मालिक ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं. वर्तमान समय में शादी विवाह का सीजन भी चल रहा है. बावजूद इसके छोटे ज्वेलरी शॉप को ग्राहक नहीं मिल रहे हैं. हालांकि, कुछ ग्राहक आ भी रहे हैं तो वह छोटे-मोटे समान ही खरीद रहे हैं.

Gold and silver in demand
रॉ सोना चांदी पर लोग कर रहे निवेश (PHOTO-ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए देहारादून में ज्वेलरी शॉप के दुकानदार मोहित, अभिषेक और मधुर का कहना है कि,

सोना-चांदी के दाम में हुई बढ़ोतरी के बावजूद भी लोग ज्वेलरी खरीद रहे हैं. मुख्य रूप से अधिकतर लोग निवेश के मकसद से शुद्ध सोने चांदी में निवेश करना काफी मुफीद मान रहे हैं. कुल मिलाकर बड़े ज्वेलरी शॉप पर तो ग्राहकों की भीड़ है, लेकिन छोटे ज्वेलरी शॉप पर इक्का दुक्का ग्राहक ही पहुंच रहे हैं.

देहरादून में 21 जनवरी को सोना चांदी का भाव:

  • सोना 24 कैरट- 1,58,170 रुपए प्रति 10 ग्राम
  • सोना 22 कैरेट- 1,44,150 रुपए प्रति 10 ग्राम
  • सोना 18 कैरेट- 1,18,030 रुपए प्रति 10 ग्राम
  • चांदी- 3,33,690 रुपए प्रति किलो

दामों के बढ़ने के बाद भी बाजार की ऐसी स्थिति पर डीएवी कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग की एचओडी प्रो. देवना शर्मा ने विस्तार से समझाया. उन्होंने कहा कि, सोने-चांदी के दाम महंगा होने के बावजूद भी लोग इस वजह से खरीददारी कर रहे हैं क्योंकि, उन्हें लग रहा है कि आने वाले समय में इसके दाम और अधिक बढ़ सकते हैं. इसके पीछे की एक वजह यह भी है कि पिछले एक साल से सोना और चांदी के दामों में काफी अधिक उछाल आया है. इसके साथ ही समय के साथ इसके दामों में लगातार बढ़ोतरी होती रही है. मुख्य रूप से अपर क्लास फैमिली के पास इनकम काफी अधिक होता है. लिहाजा उन्हें इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता. इसी तरह लोअर क्लास फैमिली के लिए सोना चांदी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है. उन्हें रोज कमाना रोज खाना होता है. असर पड़ता है मिडिल क्लास पर.

GOLD AND SILVER IN DEMAND
ग्राहकों का भरोसा अभी भी सोना चांदी पर बना हुआ है. (PHOTO- ETV Bharat)

ऐसे में मिडिल क्लास फैमिली के लिए सोना चांदी का दाम बढ़ना एक बड़ी चुनौती बन जाता है. क्योंकि जिनके बच्चे छोटे हैं वो शुरू से ही थोड़ा-थोड़ा करके ज्वेलरी एकत्र करते हैं. ताकि शादी के दौरान उसका इस्तेमाल किया जा सके. यही वजह है कि सोना और चांदी के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच खासकर मिडिल क्लास फैमिली सोना चांदी को खरीद रही है. वर्तमान समय में जिस तरह से सोना और चांदी के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में भविष्य में इसके रेट क्या होंगे ? इसका अनुमान लगाना काफी मुश्किल है.
- प्रो. देवना शर्मा, एचओडी, अर्थशास्त्र विभाग -

क्या निवेश के लिए बेहतर फील्ड: देवना शर्मा आगे बताती हैं कि, जो निवेशक शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, वो वर्तमान समय में सुरक्षित जगह पर अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं. जिस तरह की स्थितियां वैश्विक स्तर पर बनी हुई है, उसकी वजह से शेयर मार्केट लगातार डाउन जा रहा है. ऐसे में निवेशक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो ऐसी जगह पैसा निवेश करें, जहां उन्हें नुकसान का सामना न करना पड़े. ऐसे में निवेशकों के साथ एक बेहतर और सुरक्षित विकल्प सोने-चांदी या अन्य कीमती धातुएं ही हैं, जिससे उन्हें नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आने वाले समय में उनको उससे लाभ ही मिलेगा. क्योंकि लगातार सोना और चांदी के साथ ही अन्य धातुओं के दामों में बढ़ोतरी होती जा रही है.

GOLD AND SILVER IN DEMAND
कीमतों में उछाल के कारण ग्राहक कम क्वांटिटी में सोने और चांदी की खरीदारी कर रहे हैं. (PHOTO- ETV Bharat)

बड़े ज्वेलरी शॉप पर ही क्यों ग्राहकों का भरोसा: अक्सर सोना चांदी डुप्लीकेट या मिलावटी होने के भी कई बार मामले सामने आ चुके हैं. साथ ही ऐसी सूचनाएं भी अक्सर देखने को मिलती है कि कम शुद्धता वाले सोने को अच्छी शुद्धता वाले सोने के दामों पर लोगों को बेच देते हैं. यही वजह है कि लोग अक्सर अपने भरोसेमंद दुकानदारों से ही ज्वेलरी खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं. या फिर जो काफी अधिक पुराने और बड़े ज्वेलरी शॉप हैं, वहां से ही ज्वेलरी या फिर सोना चांदी खरीदते हैं. क्योंकि बड़े ज्वेलरी शॉप या फिर लंबे समय से ज्वेलरी का काम कर रहे व्यापारी अपने नाम को खराब नहीं करना चाहेंगे.

GOLD AND SILVER IN DEMAND
चीन समेत अन्य देश सोने की इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं. (PHOTO- ETV Bharat)

सबसे सुरक्षित निवेश: देवना शर्मा बताती हैं कि, भारत देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर सोना-चांदी के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. जिसकी मुख्य वजह ट्रेड वॉर की आशंकाएं और वैश्विक अनिश्चितता है. इसके साथ ही अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव, डॉलर में कमजोरी की वजह से सोना-चांदी के दामों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है. यही नहीं, एक वजह यह भी है कि वैश्विक शेयर बाजारों में हो रही गिरावट के कारण भी निवेशक, सुरक्षित निवेश की तरह भाग रहे हैं. शुरू से ही सबसे सुरक्षित निवेश सोना चांदी समेत अन्य कीमती धातुओं को ही माना गया है. जिस कारण सोना-चांदी में निवेश बढ़ रहा है और इसकी कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है.

GOLD AND SILVER IN DEMAND
अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव, डॉलर में कमजोरी की वजह से सोना-चांदी के दामों में बेतहाशा इजाफा (PHOTO- ETV Bharat)

वहीं, जयपुर सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मित्तल बताते हैं कि सोने और चांदी की बढ़ती कीमतें भारत में रिकॉर्ड बना रही हैं. शादियों का सीजन भी शुरू हो चुका है, लेकिन खरीददारों की डिमांड में कमी नहीं दिख रही है.

भले ही सोने और चांदी की कीमतें बढ़ रही हो, लेकिन बाजार में खरीददार कायम है. अब ग्राहक कम क्वांटिटी में सोने और चांदी की खरीददारी कर रहे हैं. शादी सीजन में ग्राहक अब ग्राम के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने बजट के हिसाब से सोना-चांदी खरीदना पसंद कर रहे हैं.
- कैलाश मित्तल, अध्यक्ष, जयपुर सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी -

निवेश का माध्यम बना: कैलाश मित्तल का मानना है कि चांदी की बढ़ती कीमतों का कारण यह भी है कि जितनी चांदी की खरीद की जा रही है, उसके अनुपात में चांदी रीसायकल के लिए बाजार में नहीं आ रही. किसी भी कीमती धातु की उपलब्धता सीमित दायरे में है. जिस तरह से विश्व में हालात बने हुए हैं, ऐसे में इस समय इन्वेस्टर्स को सोने और चांदी के अलावा अन्य कोई ऐसा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, जो निवेश के लिए बेहतर हो. ऐसे में पिछले कुछ सालों से इन दोनों कीमती धातुओं में निवेश तेजी से बढ़ा है. इसके अलावा जिस तरह से सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है तो लोग निवेश का एक नया माध्यम भी सोने और चांदी को बना रहे हैं.

GOLD AND SILVER IN DEMAND
शादियों का सीजन शुरू होने पर खरीदारों की डिमांड में भी उछाल (PHOTO- ETV Bharat)

वैश्विक स्तर के हालात का असर: कैलाश मित्तल का कहना है कि बीते कुछ सालों से वैश्विक बाजार में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उसका असर भी सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ा है. कुछ देशों के मध्य युद्ध के हालात और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठापटक का असर देखने को मिल रहा है. जब तक विश्व में हालात स्थिर नहीं होंगे, तब तक बाजार पर इसका असर लगातार बढ़ता रहेगा.

GOLD AND SILVER IN DEMAND
पिछले कुछ सालों से सोना और चांदी दोनों कीमती धातुओं में निवेश तेजी से बढ़ा है. (PHOTO- ETV Bharat)

कम हो सकती है खरीददारी:

जिस तरह से सोने और चांदी के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसके चलते पिछले कुछ सालों में सोने और चांदी की खरीद पर असर पड़ा है. ऐसे में यदि भाव लगातार बढ़ते रहे तो फिर सोना और चांदी आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि, चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश है. लेकिन चांदी का अधिकतर उपयोग चीन में ही हो रहा है. जिस कारण चीन से चांदी का निर्यात लगभग बंद हो गया है.
-कैलाश मित्तल, अध्यक्ष, जयपुर सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी

भारत में दूसरे देशों से मंगाया जाता है सोना: वहीं, यूथ इकोनॉमिस्ट संगठन के अध्यक्ष डॉ. देवेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि वर्तमान में जिस हिसाब से चीन समेत अन्य देश सोने की इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, उससे सोने का रेट तेजी से बढ़ रहा है. भारत में वैसे भी सोना दूसरे देशों से मंगाया जाता है. इसलिए यहां हमेशा हाई रेट रहता है. सोने और चांदी का रिकॉर्ड रहा है कि उसके भाव में कमी लगातार कमी दर्ज नहीं की जाती. उसमें ग्रोथ निरंतर बनी रहती है.

GOLD AND SILVER IN DEMAND
शादी सीजन में ग्राहक ग्राम के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने बजट के हिसाब से सोना-चांदी खरीदना पसंद कर रहे हैं. (PHOTO- ETV Bharat)

वर्तमान में देखा जाए तो जमीनों से ज्यादा रिटर्न सोने में मिल रहा है. एक खास बात यह भी है कि यदि जमीन आप खरीदते हैं तो आपको सारे दस्तावेज अपने जमा करने पड़ते हैं. आधार के द्वारा पता चल जाता है कि आपके पास कितनी जमीन है. लेकिन यदि आप सोने में इन्वेस्ट करते हैं तो इसके लिए आपको ऐसे कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ती. सोने को इकोनॉमी के रूप में भी यूज कर सकते हैं. विश्व में सोना सीमित है, इसलिए भी इसकी निरंतर तेजी से मांग बढ़ रही है और रेट में भी बढ़ोतरी हो रही है.
-डॉ. देवेंद्र विश्वकर्मा, अध्यक्ष, यूथ इकोनॉमिस्ट संगठन-

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

डिमांड में सोना चांदी
उत्तराखंड में सोना चांदी की कीमत
GOLD AND SILVER PRICES
INVESTING IN GOLD AND SILVER
GOLD AND SILVER IN DEMAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.