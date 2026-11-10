पूर्ण बंद के आह्वान के बाद भी लद्दाख हिल काउंसिल के चुनाव की तारीख घोषित
KDA के को-चेयरमैन सज्जाद करगिली ने दिसंबर में चुनाव कराने के फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि बहुत से लोग हिस्सा नहीं ले पाएंगे.
Published : November 10, 2026 at 3:44 PM IST
श्रीनगर: लद्दाख प्रशासन ने मंगलवार को लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के चुनावों की तारीख 4 दिसंबर घोषित की. यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब करगिल और नवगठित सांकू जिले में राजनीतिक दलों और धार्मिक संगठनों के आह्वान पर पूर्ण बंद रखा गया है. बंद का उद्देश्य स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का विरोध करना है, साथ ही सर्दियों में पलायन और प्रदर्शनकारियों द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों में कटौती के रूप में वर्णित चिंताओं को भी शामिल किया गया है.
सामान्य प्रशासन विभाग ने 10 नवंबर को ऑर्डर नंबर 551-LA(GAD) 2026 जारी किया, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश में हिल काउंसिल के आने वाले आम चुनावों के लिए चुनाव शेड्यूल जारी किया गया.
करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के को-चेयरमैन सज्जाद करगिली ने कहा कि करगिल और सांकू में राजनीतिक पार्टियां, धार्मिक संगठन, व्यापारी और ट्रांसपोर्टर मिलकर बंद कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य लद्दाख में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोगों के अधिकारों को कम करने की कोशिशों का विरोध करना है.
करगिली ने कहा, "हमारी जमीन हमसे छीनने की साजिश की जा रही है. प्रशासन नियमित तौर पर लोगों को भरोसे में लिए बिना ऑर्डर और नोटिफिकेशन जारी कर रहा है."
उन्होंने कहा कि लेह से लेकर करगिल तक पूरे लद्दाख में लोग परिसीमन की प्रक्रिया और हिल काउंसिल में सीटों के बंटवारे को लेकर नाराजगी दिखा रहे हैं.
16 अक्टूबर को लद्दाख के आठवें जिले के तौर पर सांकू के गठन के बाद, प्रशासन ने हाल ही में आठ हिल काउंसिल की घोषणा की थी. परिसीमन प्रक्रिया के बाद आठ काउंसिल के लिए 100 निर्वाचन क्षेत्रों की अधिसूचना जारी की गई.
हालांकि, सज्जाद करगिली ने आरोप लगाया कि यह काम बिना लोगों से सलाह लिए किया गया था और इससे अलग-अलग इलाकों में प्रतिनिधित्व के बंटवारे पर चिंता जताई गई थी.
उन्होंने दिसंबर में चुनाव कराने के फैसले पर भी सवाल उठाया और कहा कि कठोर सर्दी के मौसम की वजह से आबादी का एक बड़ा हिस्सा चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाएगा.
उनके अनुसार, लद्दाख की लगभग 20 से 30 प्रतिशत आबादी, जिसमें छात्र, बुजुर्ग और व्यवसायी शामिल हैं, सर्दियों के दौरान देश के अन्य हिस्सों में चले जाते हैं.
प्रशासन से इस कार्यक्रम पर पुनर्विचार करने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा, "दिसंबर चुनाव कराने के लिए एक अनुचित और अनैतिक समय है."
लद्दाख में पंचायत और नगरपालिका के चुनाव 21 नवंबर को होने हैं.
लद्दाख के सांसद हनीफा जान ने कहा कि उन्होंने उपराज्यपाल और राज्य चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि इलाके के कठिन मौसम की वजह से दिसंबर में हिल काउंसिल चुनाव न कराए जाएं. उन्होंने कहा कि पारंपरिक रूप से लद्दाख में सर्दियों के दौरान चुनाव नहीं होते हैं और इस दौरान चुनाव कराने से योग्य मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित हो सकता है.
जान ने कहा, "अगर सरकार चाहती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे, तो हर मतदाता को वोट देने और अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलना चाहिए."
सांसद ने परिसीमन प्रक्रिया की समीक्षा करने की भी मांग की और कहा कि जिन इलाकों को छोड़ दिया गया है, उन्हें सही प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और निर्वाचन क्षेत्रों को उचित ढंग से फिर से बनाया जाना चाहिए.
लेह में भी चुनाव शेड्यूल और परिसीमन का विरोध सामने आया है, जहां लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन (LBA) और लद्दाख गोंपा एसोसिएशन ने प्रस्तावित चुनाव बहिष्कार का समर्थन किया है.
LBA अध्यक्ष शेरिंग दोरजे लाक्रूक ने कहा कि बहिष्कार का आह्वान शुरू में पहले के लेह जिले के नंबरदार एसोसिएशन ने किया था. LBA और गोंपा एसोसिएशन ने बाद में एक बैठक में चर्चा के बाद इसका समर्थन करने का फैसला किया, जिसमें संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे.
लाक्रूक, जो लेह एपेक्स बॉडी (LAB) के संयोजक भी हैं, ने कहा कि लेह और करगिल दोनों को परिसीमन की प्रक्रिया में गड़बड़ियों को लेकर गंभीर चिंताएं हैं. उन्होंने कहा कि लोगों की नाराजगी BJP सरकार की जमीन के अधिकार, न्यायिक आयोग और आबकारी नीति से जुड़ी पॉलिसी की वजह से भी है.
लाक्रूक ने कहा कि क्षेत्र के मुद्दों की जांच के लिए एक साल से अधिक समय पहले स्थापित न्यायिक आयोग ने अभी तक कोई नतीजा नहीं निकाला है, जिससे पीड़ितों को न्याय का इंतजार करना पड़ रहा है. उन्होंने विभिन्न इलाकों में शराब की दुकानें खोलने की भी आलोचना की.
उन्होंने कहा कि एक और चिंता चुनाव संबंधी अधिसूचना में नतीजों की तारीख का न होना है. उन्होंने सवाल किया कि नतीजे कब घोषित किए जाएंगे यह बताए बिना, प्रशासन ने चुनाव की तारीखों की घोषणा क्यों की. उन्होंने आरोप लगाया कि देरी पंचायत और नगरपालिका चुनावों के बाद होने वाले आयोजन से जुड़ी हो सकती है.
ये विरोध प्रदर्शन लद्दाख के प्रतिनिधि संगठनों और केंद्र सरकार के बीच खराब रिश्तों के बीच हो रहे हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय और LAB और KDA के बीच बातचीत में संवैधानिक सुरक्षा और अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांगों को लेकर बाधा आ गई है. दोनों संगठनों ने केंद्र सरकार पर पिछली बातचीत के दौरान दिए गए आश्वासनों से पीछे हटने का आरोप लगाया है.
करगिली ने आरोप लगाया कि हिल काउंसिल की शक्तियों को कम कर दिया गया है, जिससे उनका प्रभाव कम हो गया है और स्थानीय समुदायों पर असर डालने वाले फैसलों पर प्रशासन का अधिक नियंत्रण हो गया है. उन्होंने कहा कि ये विरोध प्रदर्शन लद्दाख की जमीन, संस्कृति, पहचान और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा के लिए चल रहे संघर्ष का हिस्सा हैं.
उन्होंने कहा, "हम लोकतंत्र को बचाने और अपनी जमीन, संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए यह संघर्ष जारी रखेंगे."
उन्होंने लोगों से कैंडल मार्च में हिस्सा लेने की अपील की.
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