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पूर्ण बंद के आह्वान के बाद भी लद्दाख हिल काउंसिल के चुनाव की तारीख घोषित

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )

श्रीनगर: लद्दाख प्रशासन ने मंगलवार को लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के चुनावों की तारीख 4 दिसंबर घोषित की. यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब करगिल और नवगठित सांकू जिले में राजनीतिक दलों और धार्मिक संगठनों के आह्वान पर पूर्ण बंद रखा गया है. बंद का उद्देश्य स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का विरोध करना है, साथ ही सर्दियों में पलायन और प्रदर्शनकारियों द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों में कटौती के रूप में वर्णित चिंताओं को भी शामिल किया गया है.

सामान्य प्रशासन विभाग ने 10 नवंबर को ऑर्डर नंबर 551-LA(GAD) 2026 जारी किया, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश में हिल काउंसिल के आने वाले आम चुनावों के लिए चुनाव शेड्यूल जारी किया गया.

करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के को-चेयरमैन सज्जाद करगिली ने कहा कि करगिल और सांकू में राजनीतिक पार्टियां, धार्मिक संगठन, व्यापारी और ट्रांसपोर्टर मिलकर बंद कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य लद्दाख में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोगों के अधिकारों को कम करने की कोशिशों का विरोध करना है. करगिली ने कहा, "हमारी जमीन हमसे छीनने की साजिश की जा रही है. प्रशासन नियमित तौर पर लोगों को भरोसे में लिए बिना ऑर्डर और नोटिफिकेशन जारी कर रहा है." उन्होंने कहा कि लेह से लेकर करगिल तक पूरे लद्दाख में लोग परिसीमन की प्रक्रिया और हिल काउंसिल में सीटों के बंटवारे को लेकर नाराजगी दिखा रहे हैं. 16 अक्टूबर को लद्दाख के आठवें जिले के तौर पर सांकू के गठन के बाद, प्रशासन ने हाल ही में आठ हिल काउंसिल की घोषणा की थी. परिसीमन प्रक्रिया के बाद आठ काउंसिल के लिए 100 निर्वाचन क्षेत्रों की अधिसूचना जारी की गई. हालांकि, सज्जाद करगिली ने आरोप लगाया कि यह काम बिना लोगों से सलाह लिए किया गया था और इससे अलग-अलग इलाकों में प्रतिनिधित्व के बंटवारे पर चिंता जताई गई थी. उन्होंने दिसंबर में चुनाव कराने के फैसले पर भी सवाल उठाया और कहा कि कठोर सर्दी के मौसम की वजह से आबादी का एक बड़ा हिस्सा चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाएगा. उनके अनुसार, लद्दाख की लगभग 20 से 30 प्रतिशत आबादी, जिसमें छात्र, बुजुर्ग और व्यवसायी शामिल हैं, सर्दियों के दौरान देश के अन्य हिस्सों में चले जाते हैं. प्रशासन से इस कार्यक्रम पर पुनर्विचार करने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा, "दिसंबर चुनाव कराने के लिए एक अनुचित और अनैतिक समय है." लद्दाख में पंचायत और नगरपालिका के चुनाव 21 नवंबर को होने हैं. लद्दाख के सांसद हनीफा जान ने कहा कि उन्होंने उपराज्यपाल और राज्य चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि इलाके के कठिन मौसम की वजह से दिसंबर में हिल काउंसिल चुनाव न कराए जाएं. उन्होंने कहा कि पारंपरिक रूप से लद्दाख में सर्दियों के दौरान चुनाव नहीं होते हैं और इस दौरान चुनाव कराने से योग्य मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित हो सकता है.