चारधाम यात्रा: हेली सेवाओं में 30% कटौती, फिर भी नहीं बढ़ेगा किराया, गौचर से होगी बदरीनाथ के लिए उड़ान

बदरीनाथ धाम के लिए संचालित होगी हेली सेवा, केदारनाथ धाम के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू, इस साल नहीं बढ़ेगा किराया.

Char Dham Yatra Helicopter Service
केदारनाथ धाम के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 5, 2026 at 3:11 PM IST

8 Min Read
देहरादून: उत्तराखंड में आगामी अप्रैल महीने से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा की दृष्टिगत तैयारियां तेज हो गई हैं. जहां एक ओर पर्यटन विभाग और बीकेटीसी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, तो दूसरी तरफ नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने भी हेली सेवाओं से संबंधित टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है.

उत्तराखंड चारधाम की यात्रा इस साल अप्रैल महीने से शुरू होने जा रही है. संभवतः अक्षय तृतीया के दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम की यात्रा शुरू हो जाती है. हालांकि, बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हो चुकी है. 23 अप्रैल को बदरीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे. जबकि महाशिवरात्रि के दिन बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि निर्धारित की जाएगी. दरअसल, केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय होने के साथ ही हेली सेवाओं के संचालन की तिथि भी तय हो जाएगी. इसके साथ ही उससे पहले इस तिथि से बुकिंग प्रक्रिया भी शुरू होगी.

नहीं होगी हेली सेवा के किराए में बढ़ोतरी: इसको देखते हुए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (UCADA) तैयारी में जुटा हुआ है. खास बात यह है कि इस साल केदारनाथ धाम के साथ ही बदरीनाथ धाम के लिए भी शटल हेली सेवाओं का संचालन किया जाएगा. दरअसल, यूकाडा ने गौचर से बदरीनाथ धाम के बीच हेली सेवाओं के संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है. ऐसे में जल्द ही टिकट की दरों का निर्धारण भी कर लिया जाएगा. इसके अलावा, केदारनाथ धाम के लिए इस साल नए शिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है. लेकिन इस साल हेली सेवाओं के किराए में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी.

केदारनाथ हेली सर्विस के लिए नए टेंडर: केदारनाथ धाम के लिए हर साल गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा हेलीपैड से हेली सेवाओं का संचालन किया जाता है. इन तीनों हेलीपैड से 9 एविएशन कंपनियां केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा का संचालन करती हैं. साल 2023 में इन कंपनियों के साथ यूकाडा का अनुबंध हुआ था. लेकिन ये अनुबंध साल 2025 में समाप्त हो गया. इस कारण यूकाडा ने इस साल नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है. हर साल केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं की काफी अधिक मांग रहती है. लेकिन पिछले साल उत्तरकाशी और केदारघाटी में हुए दो बड़े हेलीकॉप्टर हादसों के कारण हेली सेवाओं की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे. लिहाजा, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) की ओर से तमाम दिशा निर्देश दिए गए.

केदारनाथ और बदरीनाथ धाम में एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर लगाए जाएंगे: लिहाजा, पिछले साल यात्रा के दूसरे चरण में केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं के किराए में करीब 40 से 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी गई. क्योंकि, हेली सेवाओं के उड़ान में 30 फीसदी की कटौती कर दी गई थी. ऐसे इस बार भी डीजीसीए और यूकाडा हेली सेवा संचालन में सुरक्षा मानकों को लेकर पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है. हेलीकॉप्टर संचालन के दौरान मौसम की सही और सटीक जानकारी समय पर मिल सके, इसके लिए केदारनाथ और बदरीनाथ धाम में एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर लगाए जा रहे हैं. ताकि मौसम खराब होने की वजह से होने वाली हेली दुर्घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके.

जारी रहेगी हेली उड़ानों में 30 फीसदी की कमी: आगामी अप्रैल माह से केदारनाथ धाम के लिए शुरू होने वाले हेली सेवाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत डीजीसीए और यूकाडा की पहली बैठक हो चुकी है. हालांकि, बैठक के दौरान पिछले साल चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में लिए गए सभी निर्णयों को इस साल भी लागू करने का निर्णय लिया गया है. जिसके तहत अगर अचानक मौसम खराब होता है तो हेलीकॉप्टर को उड़ान की अनुमति नहीं दी जाएगी. सुबह सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त से पहले तक ही हेली सेवाओं का संचालन होगा. इसके साथ ही इस साल भी केदारनाथ हेली सेवाओं में हेलीकॉप्टर के उड़ान को 30 फीसदी कम करने का निर्णय लागू रहेगा. हालांकि, खास बात यह है कि इस साल हेली सेवाओं के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी.

ये है किराया: दरअसल, पिछले साल चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में हेली सेवाओं के किराए में करीब 40 से 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गई थी.

  • इस कारण गुप्तकाशी से केदारनाथ तक के लिए प्रति व्यक्ति किराया 12 हजार 444 रुपए.
  • फाटा से केदारनाथ तक के लिए प्रति व्यक्ति किराया 8 हजार 842 रुपए.
  • सिरसी से केदारनाथ तक के लिए प्रति व्यक्ति किराया 8839 रुपए कर दिया गया था.
    ऐसे में इस साल भी लगभग यही किराया रहने की संभावना है. क्योंकि, इस साल भी केदारनाथ हेली सेवाओं में हेलीकॉप्टर के उड़ान को 30 फीसदी कम करने का निर्णय लागू रहेगा.

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) के सीईओ आशीष चौहान ने कहा कि,

केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं के संचालन संबंधित डॉक्यूमेंट तैयार होने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. ऐसे में डीजीसीए की ओर से जो दिशा निर्देश पिछले साल जारी हुए थे, उसी निर्देशों के आधार पर नए टेंडर जारी किए गए हैं. पिछले साल चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में शटल सेवाओं के उड़ान में 30 फीसदी की कमी कर दी गई थी. ऐसे में इस साल हेली सेवाओं का जो किराया होगा, वो पिछले साल की तरह ही होगा.
-आशीष चौहान, सीईओ, यूकाडा-

सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर गोचर से बदरीनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं का संचालन शुरू करने जा रहे हैं. ऐसे में जो यात्री हेलीकॉप्टर के जरिए गोचर से बदरीनाथ धाम जाना चाहते हैं, उनको यह सेवाएं उपलब्ध होंगी. इसको लेकर टेंडर प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है. ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि गोचर से बदरीनाथ धाम के बीच सभी सेवाओं के संचालन से श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा.

पिछले साल चारधाम यात्रा के दूसरे चरण के दौरान तमाम चीजों को ध्यान में रखा गया था. इसके साथ ही, एटीसी लगाने और वेदर कंडीशन को देखने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईएमडी और डीजीसीए के एक प्रतिनिधि की नियुक्ति सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट पर की जाएगी. लिहाजा, सभी हेली ऑपरेशंस को मॉनिटरिंग करने के साथ ही कंट्रोल किया जा सकेगा. ऐसे में अगर नियमों का कोई उल्लंघन होता है तो तत्काल कार्रवाई कर सकेंगे. चारधाम के दौरान हेली सेवाओं का संचालन, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले तक की अनुमति दी गई है.
-आशीष चौहान, सीईओ, यूकाडा-

गंगोत्री-यमुनोत्री के लिए हेली सेवाएं: चारधाम यात्रा के मद्देनजर इस साल केदारनाथ धाम के साथ ही बदरीनाथ धाम के लिए भी हेली सेवाओं का संचालन शुरू होने जा रहा है. जबकि पिछले साल सरकार ने निर्णय लिए था कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए भी हेली की शटल सेवाओं का संचालन किया जाएगा. लेकिन अभी तक गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए हेली के शटर सेवाओं से संबंधित कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है.

दरअसल, यमुनोत्री धाम में हेलीपैड बनाकर पिछले साल ही तैयार हो गया था, लेकिन इसमें कुछ तकनीकी खामियों के कारण इस साल यमुनोत्री धाम में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी मुख्य वजह हेलीपैड का विस्तारीकरण किया जाना है। हालांकि, यमुनोत्री धाम का हेलीपैड तैयार होने के बाद हेली सेवाओं के संचालन से संबंधित ट्रायल भी किए गए थे, जिसमें हेलीपैड पूरी तरह से उपयुक्त नहीं पाया गया.

टिकट ब्लैक करने वालों पर रहेगी नजर: हर साल चारधाम यात्रा के दौरान हेली टिकटों के ब्लैक होने का मामला सामने आता है. जिसको देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी (आईटीडीए) के साथ लगातार कोशिश की जाएगी कि टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग न हो पाए. इसके साथ ही प्रचार प्रसार भी किया जाएगा कि फेक वेबसाइट पर लोग टिकट बुक ना करें. इसके साथ ही अगर कहीं टिकटों के कालाबाजारी का मामला सामने आता है तो तत्काल कार्रवाई करने का सिस्टम तैयार करेंगे. लिहाजा ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण का मैकेनिज्म तैयार करने के साथ ही प्रशासन के दूसरे विभागों की भी मदद लेंगे.

चारधाम यात्रा हेली सर्विस
चारधाम यात्रा 2026
CHAR DHAM YATRA 2026
KEDARNATH HELICOPTER SERVICE
CHAR DHAM YATRA HELICOPTER SERVICE

संपादक की पसंद

