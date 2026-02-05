ETV Bharat / bharat

चारधाम यात्रा: हेली सेवाओं में 30% कटौती, फिर भी नहीं बढ़ेगा किराया, गौचर से होगी बदरीनाथ के लिए उड़ान

देहरादून: उत्तराखंड में आगामी अप्रैल महीने से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा की दृष्टिगत तैयारियां तेज हो गई हैं. जहां एक ओर पर्यटन विभाग और बीकेटीसी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, तो दूसरी तरफ नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने भी हेली सेवाओं से संबंधित टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है.

उत्तराखंड चारधाम की यात्रा इस साल अप्रैल महीने से शुरू होने जा रही है. संभवतः अक्षय तृतीया के दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम की यात्रा शुरू हो जाती है. हालांकि, बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हो चुकी है. 23 अप्रैल को बदरीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे. जबकि महाशिवरात्रि के दिन बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि निर्धारित की जाएगी. दरअसल, केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय होने के साथ ही हेली सेवाओं के संचालन की तिथि भी तय हो जाएगी. इसके साथ ही उससे पहले इस तिथि से बुकिंग प्रक्रिया भी शुरू होगी.

नहीं होगी हेली सेवा के किराए में बढ़ोतरी: इसको देखते हुए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (UCADA) तैयारी में जुटा हुआ है. खास बात यह है कि इस साल केदारनाथ धाम के साथ ही बदरीनाथ धाम के लिए भी शटल हेली सेवाओं का संचालन किया जाएगा. दरअसल, यूकाडा ने गौचर से बदरीनाथ धाम के बीच हेली सेवाओं के संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है. ऐसे में जल्द ही टिकट की दरों का निर्धारण भी कर लिया जाएगा. इसके अलावा, केदारनाथ धाम के लिए इस साल नए शिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है. लेकिन इस साल हेली सेवाओं के किराए में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी.

केदारनाथ हेली सर्विस के लिए नए टेंडर: केदारनाथ धाम के लिए हर साल गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा हेलीपैड से हेली सेवाओं का संचालन किया जाता है. इन तीनों हेलीपैड से 9 एविएशन कंपनियां केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा का संचालन करती हैं. साल 2023 में इन कंपनियों के साथ यूकाडा का अनुबंध हुआ था. लेकिन ये अनुबंध साल 2025 में समाप्त हो गया. इस कारण यूकाडा ने इस साल नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है. हर साल केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं की काफी अधिक मांग रहती है. लेकिन पिछले साल उत्तरकाशी और केदारघाटी में हुए दो बड़े हेलीकॉप्टर हादसों के कारण हेली सेवाओं की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे. लिहाजा, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) की ओर से तमाम दिशा निर्देश दिए गए.

केदारनाथ और बदरीनाथ धाम में एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर लगाए जाएंगे: लिहाजा, पिछले साल यात्रा के दूसरे चरण में केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं के किराए में करीब 40 से 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी गई. क्योंकि, हेली सेवाओं के उड़ान में 30 फीसदी की कटौती कर दी गई थी. ऐसे इस बार भी डीजीसीए और यूकाडा हेली सेवा संचालन में सुरक्षा मानकों को लेकर पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है. हेलीकॉप्टर संचालन के दौरान मौसम की सही और सटीक जानकारी समय पर मिल सके, इसके लिए केदारनाथ और बदरीनाथ धाम में एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर लगाए जा रहे हैं. ताकि मौसम खराब होने की वजह से होने वाली हेली दुर्घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके.

जारी रहेगी हेली उड़ानों में 30 फीसदी की कमी: आगामी अप्रैल माह से केदारनाथ धाम के लिए शुरू होने वाले हेली सेवाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत डीजीसीए और यूकाडा की पहली बैठक हो चुकी है. हालांकि, बैठक के दौरान पिछले साल चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में लिए गए सभी निर्णयों को इस साल भी लागू करने का निर्णय लिया गया है. जिसके तहत अगर अचानक मौसम खराब होता है तो हेलीकॉप्टर को उड़ान की अनुमति नहीं दी जाएगी. सुबह सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त से पहले तक ही हेली सेवाओं का संचालन होगा. इसके साथ ही इस साल भी केदारनाथ हेली सेवाओं में हेलीकॉप्टर के उड़ान को 30 फीसदी कम करने का निर्णय लागू रहेगा. हालांकि, खास बात यह है कि इस साल हेली सेवाओं के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी.

ये है किराया: दरअसल, पिछले साल चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में हेली सेवाओं के किराए में करीब 40 से 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गई थी.