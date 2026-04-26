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JEE Advanced 2026: जेईई मेन से क्वालीफाई हुए, लेकिन सात साल में 6 लाख ने नहीं दी एडवांस्ड की परीक्षा

देव शर्मा ने बताया कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड में परीक्षा के आवेदन नहीं करने और आवेदन के बाद भी परीक्षा नहीं देने के कई कारण हैं. इनमें अटेम्प्ट खत्म हो जाना, परीक्षा के लिए तैयार नहीं होना, 12वीं बोर्ड की प्रतिशत पात्रता, केवल जेईई मेन से ही NIT या IIIT की सीट लेना शामिल हैं. इसके अलावा परीक्षा का आवेदन कर देने के बाद भी कई कारण हो जाते हैं, इनके चलते भी स्टूडेंट परीक्षा नहीं देते हैं. इसमें किसी विद्यार्थी का परीक्षा केंद्र की दूरी, बीमार हो जाना, पारिवारिक कारण, परीक्षा की तैयारी नहीं व परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में देरी हो जाना सहित अन्य कारण शामिल हैं.

हालांकि, 2021 के बाद यह ग्राफ नीचे गिरता ही जा रहा है. साल 2021 में 108487 कैंडिडेट ने क्वालीफाई होने के बाद भी परीक्षा नहीं दी या आवेदन नहीं किया था. यह संख्या साल 2025 में महज 59821 थी. इस बार परीक्षा में 250182 विद्यार्थियों को क्वालीफाई होने का मौका मिला है, जबकि विदेशी या एनआरआई विद्यार्थी को सीधा ही जेईई एडवांस्ड के लिए क्वालीफाई करवा दिया जाता है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि इस परीक्षा में बीते कई सालों से देखने में आ रहा है कि जेईई मेन से क्वालीफाई होने के बावजूद भी 70 हजार से 1 लाख के बीच विद्यार्थी एडवांस्ड के लिए आवेदन नहीं करते हैं या फिर परीक्षा नहीं देते हैं. बीते सात साल में 2019 से 2025 तक परीक्षा नहीं देने वाले विद्यार्थियों की संख्या की बात की जाए तो यह 6 लाख 8630 है, जबकि परीक्षा के लिए क्वालीफाई विद्यार्थी 17 लाख 59018 हैं. एप्लीकेंट 12 लाख 9795 रहे, जिनमें से परीक्षा 11 लाख 50388 ने ही दी है.

कोटा : देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड (JEE Advanced 2025) का आयोजन 17 मई को किया जाना है. इस प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं. कैंडिडेट 2 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसकी पात्रता जेईई मेन से क्वालीफाई होने पर मिलती है, जिसमें 2.5 लाख के आसपास विद्यार्थियों को हर साल क्वालीफाई किया जाता है.

हजारों स्टूडेंट नहीं देते आवेदन के बाद एग्जाम : देव शर्मा ने बताया कि परीक्षा का आवेदन कर देने के बाद परीक्षा नहीं देने वाले स्टूडेंट्स 4500 से लेकर 13000 के बीच में रहे हैं. साल 2025 में ऐसे 6801 विद्यार्थी थे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के बाद परीक्षा नहीं दी थी. वहीं, साल 2024 में 6384, 2023 में 9115, 2022 में 4500 और 2021 में 9494 स्टूडेंट्स ने परीक्षा नहीं दी. इसी तरह से 2020 में 10000 और 2019 में 13113 कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के बाद परीक्षा नहीं दी थी.

आवेदन नहीं करने के ये हैं मुख्य कारण : देव शर्मा ने बताया कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड टैलेंट की असली परीक्षा होती है. इस परीक्षा के लिए कई नियम बनाए हुए हैं, जिसके तहत विद्यार्थी को इस परीक्षा में बैठने के दो ही मौके मिलते हैं. इस बार भी 2025 और 2026 में 12वीं की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट को ही आईआईटी प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड की पात्रता मिली है. जेईई मेन की परीक्षा देने में इस तरह का कोई बैरियर नहीं है, इसीलिए वहां से विद्यार्थी क्वालीफाई तो हो जाता है, लेकिन एडवांस्ड की पात्रता नहीं होने के चलते आवेदन नहीं कर पाता है.

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जेईई एडवांस्ड परीक्षा काफी कठिन होती है और इस परीक्षा में बैठने वाले 1.80 लाख के आसपास विद्यार्थियों में से महज 38 से 54 हजार कैंडिडेट को ही आईआईटी की काउंसलिंग में मौका मिलता है. पिछले साल 2025 में वहां केवल 18188 सीटें ही थी, इसीलिए जेईई मेन में कम रैंक वाले काफी विद्यार्थी आवेदन नहीं करते हैं. उन्हें इस परीक्षा में सफल होने की संभावना कम लगती है.

देव शर्मा ने बताया कि अधिकांश विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं, जिनके पास बोर्ड परीक्षा में 75 फीसदी अंक नहीं होते हैं. ऐसे में यह विद्यार्थी भी आईआईटी में एडमिशन की पात्रता नहीं रखते हैं और आवेदन नहीं करते हैं. कुछ स्टूडेंट बीते साल की रैंक के आधार पर एनालिसिस कर लेते हैं और जेईई मेन के जरिए जोसा काउंसलिंग से एनआईटी या ट्रिपल आईटी की सीट पर एडमिशन चाहते हैं. ऐसे विद्यार्थी भी आवेदन नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें जेईई मेन की रैंक से ही एनआईटी या ट्रिपल आईटी में सीट मिल जाएगी.

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कई विद्यार्थी केवल जेईई मेन की ही प्रिपरेशन करते हैं, इसीलिए वह एडवांस्ड परीक्षा के लिए आवेदन भी नहीं करते हैं. उन्होंने एडवांस्ड के सिलेबस को पढ़ा भी नहीं है. यह जेईई मेन से अलग होता है. विश्व की दूसरे नंबर की सबसे कठिन और यूपीएससी से भी टफ जेईई एडवांस्ड एग्जाम को माना जाता है, इसीलिए भी विद्यार्थी परीक्षा को नहीं देते हैं. इसमें पेपर पैटर्न व मार्किंग स्कीम को पहले नहीं बताया जाता है.