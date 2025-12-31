पुलिस कार्रवाई के बाद भी कश्मीर शॉल विक्रेताओं को मिल रहीं धमकियां
कश्मीरी शॉल विक्रेताओं को अभी कई जगहों पर धमकी दी जा रही है, जबकि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है.
Published : December 31, 2025 at 1:56 PM IST
श्रीनगर: कश्मीरी शॉल विक्रेताओं पर कुछ राज्यों में हमले जारी हैं. जबकि जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा इन घटनाओं को संबंधित राज्यों के साथ उठाए जाने के बाद हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की जा चुकी है.
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी ने ईटीवी भारत को बताया कि सरकार ने उन सभी राज्यों के साथ यह मुद्दा उठाया है जहां ऐसी घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं. उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में संबंधित राज्यों में पुलिस ने ‘गुंडों’ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और शॉल विक्रेताओं की सुरक्षा के लिए भी कदम उठाए हैं.
हरियाणा के फतेहाबाद में एक ताजा घटना सामने आई है, जहां गर्म कपड़े बेचने वाले एक कश्मीरी युवक को धमकी दी गई. हरियाणा के फतेहाबाद में एक दक्षिणपंथी तत्व को कश्मीरी विक्रेता का कॉलर पकड़कर उसे भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाने के लिए मजबूर करते देखा गया.
जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (JKSA) के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुहामी ने कहा, "जब युवक ने मना किया, तो उसे धमकाया गया, गर्दन पकड़ी गई, गला दबाया गया और उसके साथ बेइज्जती और अपमानजनक बर्ताव किया गया."
सर्दियों के महीनों में, जब घाटी में काम के मौके कम होते हैं, तो इनमें से सैकड़ों मजदूर गुजारा करने के लिए उत्तर भारत के अलग-अलग राज्यों, खासकर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में शॉल और कश्मीरी कढ़ाई वाले सूट बेचने लगते हैं.
हमले की ये नई घटनाएं हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में कश्मीरी शॉल बेचने वालों के खिलाफ ऐसी ही घटनाओं की एक के बाद एक सामने आई हैं.
हरियाणा में शॉल बेचने वाले कुपवाड़ा जिले के कुछ शॉल विक्रेताओं ने बताया कि उन्हें ‘तीन स्थानीय लोगों’ ने धमकाया और राज्य में काम नहीं करने दिया. शॉल विक्रेता अब्दुल अहद खान ने कहा, "मैं हिमाचल प्रदेश में 17 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन यह पहली बार है जब हम इस तरह की भयानक और खतरनाक स्थिति का सामना कर रहे हैं."
ग्रुप ने एक वीडियो जारी कर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से उनकी सुरक्षा की अपील की. उन्होंने कहा, "हम आतंकवादी नहीं हैं, बल्कि दो दशकों से रोजी-रोटी के लिए हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं." उन्होंने बताया कि तीन नकाबपोश लोगों ने उनमें से कई पर हमला किया और फिर भाग गए.
एक और शॉल बेचने वाले आशिक अहमद ने कहा कि बाइक पर सवार तीन लोगों ने उन्हें “जगह छोड़ने की धमकी दी. हमारे पास यहां काम करने के लिए पुलिस की अनुमति है,.” ग्रुप के सदस्यों ने कहा कि वे पिछले 20 सालों से हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में शॉल बेच रहे हैं.
जेकेएसए के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुहामी ने कहा कि इस साल हिमाचल प्रदेश में यह 17वीं ऐसी घटना है. कश्मीरी व्यापारियों को भी धमकाया गया और चेतावनी दी गई, उन्हें शॉल बेचने की अनुमति नहीं दी गई और उनके सामान के साथ तोड़फोड़ की गई. यह कश्मीरी व्यापारियों को निशाना बनाने का एक खतरनाक और बहुत परेशान करने वाला पैटर्न दिखाता है.
उन्होंने कहा, “कश्मीरियों को टारगेट करके परेशान करना और हिंसा खत्म होने का कोई संकेत नहीं है.” उन्होंने भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों से अपील की कि कश्मीरी व्यापारियों के खिलाफ बढ़ते आतंक के राज को खत्म करें.
उन्होंने कहा कि इन घटनाओं के बाद हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं. हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के एसपी संदीप धवल के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पुलिस ने तीनों संदिग्धों को पकड़ने के लिए तलाश शुरू कर दी है.
ये भी पढ़ें- जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, कई जिलों में VPN के इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध