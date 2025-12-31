ETV Bharat / bharat

पुलिस कार्रवाई के बाद भी कश्मीर शॉल विक्रेताओं को मिल रहीं धमकियां

श्रीनगर: कश्मीरी शॉल विक्रेताओं पर कुछ राज्यों में हमले जारी हैं. जबकि जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा इन घटनाओं को संबंधित राज्यों के साथ उठाए जाने के बाद हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की जा चुकी है.

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी ने ईटीवी भारत को बताया कि सरकार ने उन सभी राज्यों के साथ यह मुद्दा उठाया है जहां ऐसी घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं. उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में संबंधित राज्यों में पुलिस ने ‘गुंडों’ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और शॉल विक्रेताओं की सुरक्षा के लिए भी कदम उठाए हैं.

हरियाणा के फतेहाबाद में एक ताजा घटना सामने आई है, जहां गर्म कपड़े बेचने वाले एक कश्मीरी युवक को धमकी दी गई. हरियाणा के फतेहाबाद में एक दक्षिणपंथी तत्व को कश्मीरी विक्रेता का कॉलर पकड़कर उसे भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाने के लिए मजबूर करते देखा गया.

जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (JKSA) के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुहामी ने कहा, "जब युवक ने मना किया, तो उसे धमकाया गया, गर्दन पकड़ी गई, गला दबाया गया और उसके साथ बेइज्जती और अपमानजनक बर्ताव किया गया."

सर्दियों के महीनों में, जब घाटी में काम के मौके कम होते हैं, तो इनमें से सैकड़ों मजदूर गुजारा करने के लिए उत्तर भारत के अलग-अलग राज्यों, खासकर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में शॉल और कश्मीरी कढ़ाई वाले सूट बेचने लगते हैं.

हमले की ये नई घटनाएं हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में कश्मीरी शॉल बेचने वालों के खिलाफ ऐसी ही घटनाओं की एक के बाद एक सामने आई हैं.

हरियाणा में शॉल बेचने वाले कुपवाड़ा जिले के कुछ शॉल विक्रेताओं ने बताया कि उन्हें ‘तीन स्थानीय लोगों’ ने धमकाया और राज्य में काम नहीं करने दिया. शॉल विक्रेता अब्दुल अहद खान ने कहा, "मैं हिमाचल प्रदेश में 17 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन यह पहली बार है जब हम इस तरह की भयानक और खतरनाक स्थिति का सामना कर रहे हैं."