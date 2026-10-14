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करोड़ों की संपत्ति के मालिक, बच्चे विदेशों में सेटल, फिर भी बरगद के नीचे चाय बेच रहे 71 साल के रमेश बाबू

कुरुक्षेत्र : अगर आपके पास करोड़ों रुपए हो तो आप क्या करेंगे, शायद ठाट-बाट से रहेंगे लेकिन कुरुक्षेत्र के रहने वाले 71 साल के रमेश को आप देखेंगे तो शायद आप यकीन ना कर पाएं कि ये शख्स करोड़पति है. सादगी ऐसी कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं. करोड़पति होने के बावजूद रमेश एक साधारण सी बनियान और पैंट पहनकर बरगद के पेड़ के नीचे चाय बनाकर बेच रहे हैं और काफी खुश है.

रमेश की सादगी की कहानी : ​आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में इंसान जैसे-जैसे तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता है, वह आमतौर पर अपनी उन पुरानी परछाइयों और संघर्षों को पीछे छोड़ देना चाहता है, जहां से उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी. एयर-कंडीशनर दफ्तरों, आलीशान बंगलों और विदेशों में सेटलमेंट की चाहत आज की युवा पीढ़ी का मुख्य लक्ष्य बन चुकी है. लेकिन 71 साल के रमेश की कहानी इससे जुदा है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि सफलता का असली अर्थ क्या है.

बरगद के नीचे चाय बेच रहे 71 साल के रमेश बाबू (ETV Bharat)

बंटवारे के जख्म और शून्य से जीवन की शुरुआत : ​दिल्ली-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे (एनएच-44) पर शाहबाद के पास बीडीपीओ कार्यालय के ठीक सामने, एक पुराने और विशाल बरगद के पेड़ के नीचे रमेश की चाय की दुकान सिर्फ एक स्टॉल नहीं है. यह भारत के विभाजन के दर्द, दो पीढ़ियों के कड़े संघर्ष, अटूट पारिवारिक मूल्यों और अपने काम के प्रति सच्ची निष्ठा का एक जीवंत दस्तावेज है. आज भले ही रमेश के बच्चे विदेशों में उच्च पदों पर आसीन हों, परिवार की महीने की आमदनी लाखों में हो और वे खुद करोड़ों की संपत्ति के मालिक हों, लेकिन उनकी सादगी और अपनी इस छोटी सी दुकान के प्रति उनका प्रेम आज भी वैसा ही है, जैसा 55 साल पहले हुआ करता था.

बरगद के पेड़ के नीचे रमेश की चाय की दुकान (ETV Bharat)

विभाजन का दर्द झेला : ​रमेश के जीवन की नींव बहुत संघर्षों के बीच पड़ी थी. उनके परिवार ने भारत-पाकिस्तान विभाजन का भयानक दर्द झेला था. जब उनका परिवार विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आया था, तब उनके पास रहने के लिए ढंग की छत और रोजगार का कोई साधन नहीं था. शून्य से शुरुआत करने वाले उनके पिता ने हिम्मत नहीं हारी. साल 1971 में उन्होंने शाहबाद के इस हाईवे किनारे बरगद के पेड़ के नीचे चाय की एक छोटी सी दुकान शुरू की. ​उस दौर को याद करते हुए रमेश बताते हैं कि जब वे मात्र 15-16 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपने पिता के साथ इस दुकान पर हाथ बंटाना शुरू कर दिया था. तब देश में हालात बहुत कठिन थे और चाय मात्र 15 पैसे प्रति कप बिका करती थी.

रमेश करोड़ों के मालिक हैं (ETV Bharat)

पिता के अंतिम वचन का मान : ​पिता-पुत्र की इस जोड़ी ने धूप, आंधी-तूफान, बरसात और कड़ाके की ठंड की परवाह किए बिना दिन-रात एक कर दिए. रमेश के पिता ने अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों तक, करीब 97 वर्ष की आयु तक इस दुकान पर चाय बनाई. मरते समय उनके पिता ने रमेश से एक अंतिम वचन लिया था कि बेटा इस काम को कभी मत छोड़ना. इसी दुकान और इस भट्टी ने हमें पहचान और सब कुछ दिया है. पिता के उसी वचन को निभाने के लिए, आज 71 वर्ष की आयु में भी रमेश बाबू रोज सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक पूरी तन्मयता से दुकान पर डटे रहते हैं.

चाय बेच रहे 71 साल के रमेश बाबू (ETV Bharat)

15 पैसे से 15 रुपये तक का सफर : ​समय के पहिये ने करवट ली. महंगाई बढ़ी और दौर बदला. कभी 15 पैसे में बिकने वाला चाय का कप आज 15 रुपये तक पहुंच गया है, लेकिन रमेश की दुकान का जादू आज भी बरकरार है. आधुनिक गैस चूल्हों और कॉफी मशीनों के इस युग में भी रमेश आज पारंपरिक मिट्टी की भट्टी पर ही कोयले या लकड़ी की आंच से चाय तैयार करते हैं. ​इस मिट्टी की भट्टी पर बनने वाली स्पेशल चाय का स्वाद ऐसा है कि दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे से गुजरने वाले मुसाफिर, ट्रक ड्राइवर और स्थानीय लोग अपनी गाड़ियां रोककर यहां खिंचे चले आते हैं. शाहबाद में आने वाले सैलानियों और राहगीरों का कहना है कि आज के आधुनिक दौर में ऐसी सौंधी और पारंपरिक स्वाद वाली चाय मिलना लगभग नामुमकिन सा हो गया है. रमेश एक दिन में औसतन 350 से 400 रुपये की चाय बेच देते हैं, हालांकि उनके साथी और स्थानीय लोग बताते हैं कि उनकी वास्तविक मासिक आय इस आंकड़े से कहीं अधिक (लगभग 30 से 40 हजार रुपये सिर्फ दुकान से) है.

बच्चे विदेशों में हैं सेटल (ETV Bharat)

​करोड़पति परिवार और विदेश जाने से इनकार करने वाले रमेश : ​अगर बात रमेश के पारिवारिक जीवन की करें, तो वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. आज उनके बच्चे आर्थिक रूप से बेहद मजबूत और आत्मनिर्भर हैं. उनके दो बेटे विदेशों में उच्च पदों पर शानदार जीवन बिता रहे हैं. एक बेटा और उनकी बहू भारत में ही रहते हैं, जहां बेटा एक प्रतिष्ठित कंपनी में बेहतरीन पैकेज पर प्राइवेट नौकरी कर रहा है और उनकी बहू एक सरकारी नौकरी में सेवारत है. ​परिवार की कुल आमदनी और बचत आज महीने के 10 से 12 लाख रुपये तक पहुंचती है. रमेश की पत्नी अपने बेटे के पास विदेश रहकर भी आ चुकी हैं और परिवार ने कई बार रमेश को भी जिद करके विदेश बुलाना चाहा. बच्चों और पत्नी का बार-बार आग्रह रहता है कि अब उनकी उम्र आराम करने की है, इसलिए वे इस काम को छोड़कर विदेश या घर पर आराम से रहें. लेकिन रमेश का जवाब हमेशा यही होता है मुझे अपनी इस मिट्टी और इस भट्टी से प्यार है. मेरे पिता की आत्मीयता इसी दुकान से जुड़ी है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा.