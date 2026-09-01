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बारिश पर भारी पड़ रही बाबा केदार के भक्तों की आस्था, 14 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके दर्शन

लगातार बारिश के बावजूद उत्तराखंड केदारनाथ धाम में भक्तों की संख्या बढ़ रही है.

Kedarnath Dham
केदारनाथ धाम (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 1, 2026 at 10:42 AM IST

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Updated : September 1, 2026 at 12:19 PM IST

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रुद्रप्रयाग (उत्तराखंड): पहाड़ों में मौसम भले ही लगातार करवट बदल रहा हो, लेकिन बाबा केदार के भक्तों की आस्था पर बारिश भी भारी नहीं पड़ रही है. मानसून की बारिश, धुंध और पहाड़ी रास्तों की चुनौतियों के बीच भी केदारनाथ धाम की यात्रा निरंतर जारी है. देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु तमाम दुश्वारियों को पीछे छोड़कर बाबा केदार के दरबार में पहुंच रहे हैं. धाम में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ और मंदिर परिसर में गूंज रहे बाबा के जयकारे यात्रा के प्रति भक्तों की अटूट आस्था को बयां कर रही है.

धाम में बढ़ती श्रद्धालुओं की तादाद: यात्रा सीजन में अब तक 14 लाख 73 हजार से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं. बारिश के बावजूद केदारनाथ यात्रा मार्ग से लेकर धाम तक श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी हुई है. मंदिर परिसर में सुबह से ही दर्शन के लिए भक्तों की कतारें लग रही हैं. मौसम की चुनौती भी श्रद्धालुओं के उत्साह को कम नहीं कर पा रही है.

बारिश पर आस्था पड़ रही भारी (Video-ETV Bharat)

बारिश और धुंध भी नहीं रोक पाई आस्था: मानसून सीजन में पहाड़ों पर बारिश के चलते यात्रा मार्ग पर कई तरह की चुनौतियां सामने आती हैं. इसके बावजूद श्रद्धालुओं के कदम केदारनाथ की ओर बढ़ते जा रहे हैं. कहीं बारिश तो कहीं धुंध और ठंड के बीच भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. धाम पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है. उनके लिए मौसम की मुश्किलें भी बाबा के दर्शन की लालसा के आगे छोटी साबित हो रही हैं.केदारनाथ धाम में इन दिनों आस्था और विश्वास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है. मंदिर परिसर में हर तरफ श्रद्धालु नजर आ रहे हैं. हर-हर महादेव और बाबा केदार के जयकारों से पूरा धाम शिवमय बना हुआ है.

सितंबर में बढ़ सकती है यात्रियों की रफ्तार: मानसून की सक्रियता कम होने के साथ सितंबर में मौसम के अपेक्षाकृत बेहतर रहने की उम्मीद जताई जा रही है. ऐसे में यात्रा के आगामी चरण में केदारनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में और इजाफा होने की संभावना है. मौसम साफ रहने पर यात्रा मार्ग पर आवाजाही सुगम होगी और देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं. यात्रा से जुड़े लोगों की निगाहें अब सितंबर माह पर टिकी हैं. मौसम खुलते ही केदारनाथ यात्रा के और रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है. खासकर सितंबर में देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ सकती है.

आस्था के आगे मौसम बेअसर: केदारनाथ धाम में बारिश की बूंदों के बीच श्रद्धालुओं की कतारें और मंदिर के सामने दर्शन की प्रतीक्षा करते भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है. कठिन मौसम के बावजूद धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के चेहरों पर बाबा के दर्शन की खुशी साफ झलक रही है. यही वजह है कि मानसून की चुनौतियों के बीच भी यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है.

केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बनी हुई है. मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद देशभर से श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. सितंबर में मौसम बेहतर रहने पर यात्रियों की संख्या में और वृद्धि होने की उम्मीद है.
-विनीत पोस्ती, बीकेटीसी सदस्य-

बारिश पहाड़ों में भले ही यात्रा की रफ्तार को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन बाबा केदार के भक्तों की आस्था कदम रोकने को तैयार नहीं है. 14.73 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के दर्शन के बाद अब सितंबर में मौसम साफ रहने पर केदारनाथ यात्रा के और गति पकड़ने की उम्मीद है.

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Last Updated : September 1, 2026 at 12:19 PM IST

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