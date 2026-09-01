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बारिश पर भारी पड़ रही बाबा केदार के भक्तों की आस्था, 14 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके दर्शन

रुद्रप्रयाग (उत्तराखंड): पहाड़ों में मौसम भले ही लगातार करवट बदल रहा हो, लेकिन बाबा केदार के भक्तों की आस्था पर बारिश भी भारी नहीं पड़ रही है. मानसून की बारिश, धुंध और पहाड़ी रास्तों की चुनौतियों के बीच भी केदारनाथ धाम की यात्रा निरंतर जारी है. देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु तमाम दुश्वारियों को पीछे छोड़कर बाबा केदार के दरबार में पहुंच रहे हैं. धाम में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ और मंदिर परिसर में गूंज रहे बाबा के जयकारे यात्रा के प्रति भक्तों की अटूट आस्था को बयां कर रही है.

धाम में बढ़ती श्रद्धालुओं की तादाद: यात्रा सीजन में अब तक 14 लाख 73 हजार से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं. बारिश के बावजूद केदारनाथ यात्रा मार्ग से लेकर धाम तक श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी हुई है. मंदिर परिसर में सुबह से ही दर्शन के लिए भक्तों की कतारें लग रही हैं. मौसम की चुनौती भी श्रद्धालुओं के उत्साह को कम नहीं कर पा रही है.

बारिश पर आस्था पड़ रही भारी (Video-ETV Bharat)

बारिश और धुंध भी नहीं रोक पाई आस्था: मानसून सीजन में पहाड़ों पर बारिश के चलते यात्रा मार्ग पर कई तरह की चुनौतियां सामने आती हैं. इसके बावजूद श्रद्धालुओं के कदम केदारनाथ की ओर बढ़ते जा रहे हैं. कहीं बारिश तो कहीं धुंध और ठंड के बीच भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. धाम पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है. उनके लिए मौसम की मुश्किलें भी बाबा के दर्शन की लालसा के आगे छोटी साबित हो रही हैं.केदारनाथ धाम में इन दिनों आस्था और विश्वास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है. मंदिर परिसर में हर तरफ श्रद्धालु नजर आ रहे हैं. हर-हर महादेव और बाबा केदार के जयकारों से पूरा धाम शिवमय बना हुआ है.