सावन को नहीं रोक पाई परिवार की खराब माली हालत और पोलियो...जेईई मेन में पाए 99 पर्सेंटाइल से ज्यादा
कोटा से पढ़ रहे पोलियोग्रस्त सावन ने जेईई मेन में 99.1473246 पर्सेंटाइल पाए. बिहार निवासी सावन का परिवार बंटाई पर करता है खेती.
Published : April 27, 2026 at 8:47 PM IST
कोटा: जेईई मेन के परिणाम में कोटा से पढ़ रहे पोलियोग्रस्त सावन ने 99.1473246 पर्सेंटाइल अंक हासिल किए. उसके परिवार की खराब आर्थिक स्थिति भी इस सफलता में आड़े नहीं आई, लेकिन उसने पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसी का फल उसे मिला. कोटा के संस्थान और यहां की फैकल्टी ने भी उसकी सफलता में मदद की है.
बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर गांव निवासी 19 वर्षीय सावन ने बताया कि उसे 2 साल की उम्र में पोलियो हो गया था. दोनों पैरों में लगभग 70 प्रतिशत लोकोमोटर डिसएबिलिटी है. उसे कोटा कोचिंग के बारे में जानकारी मिली थी. टीचर्स ने भी बताया था. उसके बाद कोटा आया. यहां संस्थान ने उनकी मदद की. सावन के पिता प्रभु राय के पास अपनी खेती की जमीन नहीं है. वे बंटाई पर खेती कर परिवार पालते हैं. सावन ने शुरू में गांव के स्कूल में पढ़ाई की. बाद में बिहार के आवासीय विद्यालय जमुई में कक्षा 6 से 10 तक निःशुल्क पढ़ाई की. उसने बिहार बोर्ड में दसवीं कक्षा में 10वीं रैंक हासिल की. इसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू कर दी.
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अब जेईई एडवांस्ड की तैयारी : कई टॉपिक पर फैकल्टी ने सावन को समझाया और आखिर में उन्होंने जेईई मेन में सफलता पाई. सावन अब जेईई एडवांस्ड की तैयारी कर रहा है. वह कंप्यूटर साइंस ब्रांच में टॉप आईआईटी में पढ़ाना चाह रहा है. निजी कॅरियर इंस्टीट्यूट के निदेशक नवीन माहेश्वरी ने बताया कि सावन कुमार को चलने में कठिनाई होती है. इस शारीरिक स्थिति को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया. सावन के संघर्ष व प्रतिभा को पहचानते हुए कोचिंग फीस में 80 प्रतिशत की रियायत दी.
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