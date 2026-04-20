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रबर डैम फेल! तकनीक पर भारी मां सीता का श्राप..मोक्ष नगरी में बूंद-बूंद को तरसते पिंडदानी

प्रदूषण और बदबू ने बढ़ाई मुश्किलें: डैम में बारिश का पानी रुकता तो है, लेकिन दो से तीन महीने में ही फूल-पत्तियों और पूजन सामग्री के जमा होने के कारण वह गंदा हो जाता है. यह बदबूदार पानी आचमन के लायक भी नहीं रहता. इसके इस्तेमाल से श्रद्धालुओं को चर्म रोग समेत अन्य बीमारियों का खतरा बना रहता है. इस गंदगी के कारण मजबूरी में प्रशासन को डैम का पानी छोड़ना पड़ता है। इस बार भी 3 अप्रैल की रात डैम से पानी 'डाउन स्ट्रीम' की ओर छोड़ दिया गया, जिससे पहले से सूखी नदी के साथ-साथ अब डैम भी पूरी तरह सूख गया है.

करोड़ों का प्रोजेक्ट और रखरखाव का अभाव: 334 करोड़ रुपये की लागत से फल्गु नदी पर बने इस रबर डैम का उद्घाटन वर्ष 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था. 411 मीटर लंबे और 95 मीटर चौड़े देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्देश्य यहां आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना था. लेकिन, वर्तमान में स्थिति इसके विपरीत है. डैम में महीनों तक गंदा और बदबूदार पानी भरा रहता है या फिर यह पूरी तरह सूख जाता है. उचित रखरखाव न होने के कारण करोड़ों का यह प्रोजेक्ट श्रद्धालुओं के लिए फिलहाल खास मददगार साबित नहीं हो रहा है.

तकनीक बनाम पौराणिक श्राप: इस श्राप के कारण फल्गु नदी युगों-युगों के लिए सूख गई. बारिश के समय पानी आता तो है, लेकिन दो से तीन महीनों में ही सूख जाता है. पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने इस 'श्राप' के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक से 'गयाजी रबर डैम' का निर्माण कराया. इसका उद्देश्य बारिश के पानी को स्टोर करना था ताकि पिंडदानी साल भर फल्गु नदी के जल का इस्तेमाल कर सकें, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तकनीक इस पौराणिक श्राप को नहीं तोड़ पाई.

क्रोधित मां सीता का भीषण श्राप: साक्ष्यों का झूठ सुनकर माता सीता अत्यंत क्रोधित हो गईं और उन्होंने गाय, कौआ, फल्गु नदी और ब्राह्मण को श्राप दे दिया. फल्गु नदी को श्राप मिला कि वह हमेशा 'अंत:सलिला' रहेगी, यानी ऊपर से सूखी दिखेगी और जमीन के नीचे से उसकी धारा बहेगी. पानी होने के बावजूद वह सूखी ही कहलाएगी. गाय को श्राप मिला कि पूजनीय होने के बावजूद हमेशा जूठन खाएगी. कौआ कभी अकेले नहीं खा पाएगा और उसकी आकस्मिक मृत्यु होगी. कितना भी धन मिल जाए, ब्राह्मण की दरिद्रता दूर नहीं होगी.

पिंडदान और झूठ: आकाशवाणी सुनने के बाद माता सीता ने बालू का पिंड बनाकर राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया. जब भगवान राम और लक्ष्मण लौटे और पिंडदान करने की बात कही, तो सीता जी ने बताया कि उन्होंने पिंडदान संपन्न कर दिया है. इस पर भगवान साक्ष्य मांगा, तो सीता ने वटवृक्ष, गाय, कौआ, फल्गु नदी और ब्राह्मण को अपना साक्षी बताया. भगवान ने इन पांचों से पूछा, तो वटवृक्ष को छोड़कर शेष चारों ने झूठ बोला कि सीता ने पिंडदान नहीं किया है.

पिंडदान के लिए हुई आकाशवाणी: भगवान राम, माता सीता को फल्गु नदी किनारे रुकने के लिए कहकर भाई लक्ष्मण के साथ पिंडदान की सामग्री लाने चले गए थे. मां सीता फल्गु नदी के तट पर अकेली थीं, तभी आकाशवाणी हुई कि पिंडदान किया जाए. इस पर मां सीता ने कहा कि श्रीराम और लक्ष्मण सामग्री लाने गए हैं. इसके उत्तर में फिर से आकाशवाणी हुई कि मुहूर्त निकला जा रहा है, अतः तुरंत पिंडदान किया जाए.

पौराणिक मान्यता और फल्गू का सूखा स्वरूप: दरअसल, फल्गु नदी साल भर सूखी रहती है और इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता है. माता सीता ने नदी को 'अंत: सलिला' होने का श्राप दिया था. पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जब 12 वर्षों के वनवास पर थे, तब अयोध्या में राजा दशरथ का निधन हो गया था. जब भगवान राम को इसकी जानकारी मिली, तो वे अपने पिता का पिंडदान करने के लिए फल्गु नदी के किनारे पहुंचे थे.

गया: गयाजी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है. फल्गु नदी और विष्णुपद मंदिर पिंडदानियों के लिए प्रमुख केंद्र हैं. हर साल यहां देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए आते हैं. पितृपक्ष मेले के अलावा साल भर यहां श्रद्धालु पिंडदान करते हैं, लेकिन इन दिनों पिंडदानियों को एक गंभीर समस्या से जूझना पड़ रहा है.

पानी खरीदकर कर्मकांड करने की मजबूरी: अब श्रद्धालुओं को पिंडदान के लिए पानी खरीदकर लाना पड़ता है या फिर चापाकल के भरोसे रहना पड़ता है. त्रिपुरा से पिंडदान करने आए अपूर्वा सरकार बताते हैं कि डैम से छोड़ा गया पानी अब काफी दूर चला गया है और वह भी बहुत गंदा है. पंडित भी श्रद्धालुओं को उस गंदे पानी के उपयोग से मना करते हैं ताकि कोई बीमारी न फैल जाए. पहले जमीन खोदने पर पानी निकल आता था, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण अब यह भी संभव नहीं हो पा रहा है.

"यहां पिंडदान करने आया हूं, लेकिन पानी ही नहीं है. हमें पानी खरीदकर लाना पड़ रहा है. फल्गू में गड्ढा खोदने पर भी पानी नहीं निकल रहा, जिससे काफी परेशानी हो रही है. नदी में अब पानी नहीं, सिर्फ गंदगी बची है." -अपूर्वा सरकार, त्रिपुरा के श्रद्धालु

गयाजी में पिंडदान करते श्रद्धालु (ETV Bharat)

असम से आए श्रद्धालुओं की परेशानी: अपने पूर्वजों का पिंडदान करने असम से आए सारना जी साह बताते हैं कि गयाजी डैम में शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं है. जब यह डैम बना था, तब कहा गया था कि साल भर पानी मिलेगा, किंतु अब यह भी सूखा हुआ है. हम लोग पानी खरीदकर या चापाकल से पानी लेकर कर्मकांड पूरा कर रहे हैं. चापाकल की स्थिति यह है कि 14 बार चलाने के बाद भी पानी नहीं निकलता.

"हमारे माता-पिता यहां आ चुके हैं. वे बताते थे कि गयाजी में पिंडदान के लिए फल्गु नदी में गड्ढा खोदकर पानी निकाला जाता था, क्योंकि यह माता सीता की श्रापित नदी है. लेकिन अब तो वह भी नहीं मिलता. गर्मी के दिनों में यहां ज़रा भी पानी नहीं रहता. बरसात में थोड़ा-बहुत जल मिल जाता है, पर डैम बनाने का भी कोई फायदा नहीं दिख रहा." -सारना जी साह, असम के श्रद्धालु

गयापाल पंडा की राय: गयापाल पंडा गोपेश कुमार बारिक बताते हैं कि इस समय जल का अभाव है और श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं. उनके अनुसार, अगर यहां स्थायी पानी रहता तो अच्छा होता. डैम बनाने के बजाय यदि डोभी (जल छाजन) प्रोजेक्ट तैयार किया जाता, तो सुंदरता बनी रहती. पानी का निरंतर प्रवाह होता रहता तो वह दूषित नहीं होता. गंदा पानी इस्तेमाल करने से श्रद्धालुओं को चर्म रोग की समस्या हो जाती है.

चापाकल से पानी लेते श्रद्धालु (ETV Bharat)

"नदी में जो पानी दिख रहा है, वह असल में नाले का पानी है. हम तीर्थयात्रियों को वह जमा हुआ पानी लाने से मना कर रहे हैं. फल्गू की स्थिति अब पहले जैसी भी नहीं रह गई है, क्योंकि नदी के तल में कई फीट मोटी मिट्टी की परत जम गई है. पितृपक्ष के आसपास यह समस्या कम रहती है, किंतु जनवरी महीने से हालात एकदम खराब होने लगते हैं." -गोपेश कुमार, गयापाल पंडा

उपयोग के लायक नहीं डैम का जल: पिंडदान का कर्मकांड करा रहे अंतु बनर्जी बताते हैं कि फिलहाल गयाजी डैम सूखा है. तीर्थयात्री पिंड व अन्य सामग्री वहीं छोड़ते हैं, जिससे पानी गंदा हो जाता है और बीमारियां फैलने का खतरा रहता है. पितृपक्ष मेले के कुछ महीने पहले और बाद तक स्थिति फिर भी ठीक रहती है, किंतु उसके बाद हालात दयनीय हो जाते हैं. इस अवधि में जो पानी बचता भी है, वह उपयोग के लायक नहीं रहता और जब पानी छोड़ा जाता है, तब भी तीर्थयात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.

"प्राचीन काल में इस नदी में दूध, मधु और घी की धारा बहती थी. किंतु, माता सीता के श्राप के बाद यह 'अंत:सलिला' हो गई. पहले जब डैम नहीं बना था, तब गड्ढा खोदने पर ही पानी निकल आता था, लेकिन अब वह जल भी नहीं मिल पा रहा है. इसका मुख्य कारण नदी के तल में कई फीट मोटी मिट्टी और गाद की परत का जम जाना है." -अंतु बनर्जी, पिंडदानी

गयाजी में पिंडदान करते श्रद्धालु (ETV Bharat)

करोड़ों का खर्च, फिर भी सुविधा का अभाव: तीर्थयात्री दिग्विजय कुमार बताते हैं कि डैम बनने से पूर्व लोग गड्ढा खोदकर पानी निकालते थे और नदी में बैठकर ही पिंडदान करते थे. अब स्थिति यह है कि कर्मकांड के लिए पानी खरीदना पड़ रहा है. करोड़ों की लागत से यह डैम बना, किंतु कुछ महीनों को छोड़कर यहां कोई सुविधा नहीं मिलती. मां सीता के श्राप को तकनीक से तोड़ने की सरकार की कोशिश का फिलहाल कोई फायदा नहीं दिख रहा है.

धार्मिक छवि पर पड़ता असर: यह स्थिति न केवल श्रद्धालुओं के लिए कष्टदायक है, बल्कि गयाजी की धार्मिक छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है. सफाई के नाम पर 15 दिन पहले डैम से पानी छोड़ दिया गया, लेकिन अब तक सफाई का काम शुरू नहीं हुआ है. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन मानसून के आसपास ही सफाई शुरू करेगा, लेकिन तब तक श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा.

"विभाग के वरीय अधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखा गया है. अभी तक सफाई के संबंध में कोई ठोस निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए फिलहाल कुछ कहना संभव नहीं है. संभावना यही है कि मानसून के आसपास ही सफाई का काम शुरू हो सकेगा." -विकास कुमार, कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, गया.

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