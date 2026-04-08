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सीजफायर के बावजूद, भारत ने जारी की नई एडवाइजरी, नागरिकों से जल्दी ईरान छोड़ने की अपील

भारत ने यूएस-ईरान सीजफायर के बावजूद अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए अर्जेंट एडवाइजरी जारी की है.

A plume of smoke rises after the US and Israeli attacks on Iran
अमेरिका व इजराइल के ईरान में किए गए हमले के बाद उठता धुएं का गुबार (file photo- IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 8, 2026 at 2:51 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली/तेहरान : भारत ने बुधवार को ईरान में अपने नागरिकों को सलाह दी कि वे अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर समझौते के बावजूद, सिर्फ दूतावास के बताए रास्तों का इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी निकल जाएं.

तेहरान में भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी में कहा, "07 अप्रैल 2026 की एडवाइजरी को जारी रखते हुए, और हाल के डेवलपमेंट को देखते हुए, ईरान में अभी भी मौजूद भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे दूतावास के साथ कोऑर्डिनेशन करके और दूतावास द्वारा बताए गए रास्तों का इस्तेमाल करके, ईरान से जल्दी निकल जाएं."

भारतीय मिशन ने आगे कहा, ''यह फिर से दोहराया जाता है कि दूतावास से पहले से सलाह और कोऑर्डिनेशन के बिना किसी भी इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर पर जाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए.'' एडवाइजरी में सलाहकार के साथ आपातकालीन कॉन्टैक्ट्स भी जोड़े गए हैं.

यह घटना अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर समझौते पर पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद हुई है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ एक बड़ी मिलिट्री लड़ाई के कगार से पीछे हट गए हैं. उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने से जुड़े प्लान किए गए हमलों पर दो सप्ताह की सशर्त रोक का ऐलान किया है. यह बात दुनिया भर के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की बात है.

यह फैसला, ईरान के साथ डील करने के लिए ट्रंप की तय की गई डेडलाइन से 90 मिनट पहले आया, जो कूटनीतिक के बाद तय की गई थी. ट्रंप ने मंगलवार (लोकल टाइम) को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि अगर ईरान जरूरी शिपिंग रूट खोलने के लिए राजी हो जाता है, तो वह दो सप्ताह के लिए हमलों में बढ़ोतरी को रोक देंगे.

एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत से एक ऐसा नतीजा निकला जिसे उन्होंने “दोतरफा सीजफायर” कहा. ट्रंप ने लिखा, “ऐसा करने का कारण यह है कि हम पहले ही सभी मिलिट्री टारगेट को पूरा कर चुके हैं और उनसे आगे निकल गए हैं, और ईरान के साथ लंबे समय की शांति और मिडिल ईस्ट में शांति के लिए एक पक्के समझौते पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं.”

उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका को “ईरान से 10-पॉइंट का प्रस्ताव” मिला था जो “बातचीत के लिए एक काम करने लायक आधार” था. ट्रंप ने कहा कि “पिछले झगड़े के लगभग सभी अलग-अलग पॉइंट्स” पर सहमति हो गई है, और दो सप्ताह का ब्रेक समझौते को “फाइनल और पूरा” करने देगा. सीजफायर शर्तों पर है.

ट्रंप ने कहा कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि ईरान "स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह, तुरंत और सुरक्षित तरीके से खोलने" के लिए राजी हो. ईरान ने अस्थायी स्वीकृति का संकेत दिया.

ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अराघची ने कहा कि अगर हमले रुक गए तो तेहरान अपने ऑपरेशन रोक देगा. उन्होंने कहा, "अगर ईरान के खिलाफ हमले रुक गए, तो हमारे ताकतवर सशस्त्र बल अपने रक्षात्मक ऑपरेशन बंद कर देंगे."

उन्होंने कहा, “दो हफ्ते के लिए, ईरान के सशस्त्र बल के साथ कोऑर्डिनेशन और टेक्निकल दिक्कतों पर ध्यान देकर होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रास्ता बनाया जा सकेगा.”

ये भी पढ़ें- ट्रंप का दो हफ्ते के लिए सीजफायर का ऐलान, ईरान भी होर्मुज खोलने पर सहमत

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