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उत्तराखंड में हजारों हेक्टेयर रिजर्व फॉरेस्ट पर अवैध कब्जा, कुमाऊं में सबसे ज्यादा अतिक्रमण, हैरान कर देंगे ये आंकड़े

कब्जे में उत्तराखंड के हजारों हेक्टेयर जंगल ( PHOTO- ETV Bharat )

यह आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में भी कार्रवाई संतोषजनक नहीं रही है. हालांकि, यह भी नहीं है कि वन विभाग की तरफ से इसके लिए प्रयास नहीं किए गए हो, लेकिन तमाम क्षेत्रों में इन मामलों के न्यायालय पहुंचने से अधिकारियों की अतिक्रमण को हटाने की रफ्तार में कमी आई है.

तराई वेस्ट डिवीजन: 2 हजार 629.15 हेक्टेयर कब्जे के मुकाबले 558.96 हेक्टेयर वन भूमि ही अतिक्रमण से मुक्त हो पाया.

तराई ईस्ट डिवीजन: 5 हजार 982 हेक्टेयर कब्जे के मुकाबले केवल 214 हेक्टेयर जमीन ही खाली कराई जा सकी है.

अतिक्रमण हटाने की धीमी रफ्तार: जहां एक ओर अतिक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे, वहीं दूसरी ओर इन्हें हटाने की गति बेहद धीमी रही है.

तराई क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति समतल भूमि, उपजाऊ मिट्टी और आसान पहुंच, इसे अतिक्रमण के लिए संवेदनशील बनाती है. यही वजह है कि यहां पर अवैध कब्जे की घटनाएं अधिक देखने को मिलती हैं.

तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन: 2 हजार 629 हेक्टेयर जंगल अतिक्रमण की जद में है, जो दूसरे स्थान पर है.

तराई ईस्ट फॉरेस्ट डिवीजन: 5 हजार 982 हेक्टेयर जंगल पर अवैध कब्जा है. यह राज्य में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है.

तराई क्षेत्र बना अतिक्रमण का केंद्र: अगर अलग-अलग वन प्रभागों की बात करें तो सबसे ज्यादा अतिक्रमण तराई क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है.

बदरीनाथ और देहरादून फॉरेस्ट डिवीजन में वन भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति (PHOTO- ETV Bharat)

यह स्थिति तब है जब पिछले चार वर्षों में राज्य सरकार और वन विभाग ने अतिक्रमण हटाने के लिए कई अभियान चलाए. इन अभियानों के तहत कुल 1 हजार 560.31 हेक्टेयर भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है. लेकिन इस आंकड़े को कुल अवैध कब्जे के अनुपात में देखें तो यह बेहद कम है, जो यह दर्शाता है कि जमीनी स्तर पर कार्रवाई अपेक्षित गति से नहीं हो पा रही है.

कुमाऊं के तराई क्षेत्र में सबसे ज्यादा अतिक्रमण (PHOTO- ETV Bharat)

हजारों हेक्टेयर जंगल अब भी अवैध कब्जे में: वन विभाग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, उत्तराखंड में कुल 11 हजार 396.63 हेक्टेयर से अधिक रिजर्व फॉरेस्ट भूमि पर अतिक्रमण हुआ है. इनमें से अभी भी करीब 9 हजार 836 हेक्टेयर क्षेत्र पर अवैध कब्जा बरकरार है. यानी कि बीते वर्षों में चलाए गए अभियानों के बावजूद 70 प्रतिशत से अधिक जंगल अब भी अतिक्रमण की जद में हैं.

उत्तराखंड जिसे देवभूमि और हरियाली से भरपूर पहाड़ी राज्य के रूप में जाना जाता है, आज अपने ही जंगलों को बचाने की जंग लड़ रहा है. राज्य के रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्रों पर बढ़ते अवैध कब्जे न केवल पर्यावरण के लिए खतरा बनते जा रहे हैं, बल्कि वन विभाग की कार्यप्रणाली और व्यवस्थाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं. आंकड़े बताते हैं कि समस्या कितनी गहरी है और उससे निपटने की रफ्तार कितनी धीमी.

देहरादून: उत्तराखंड में हजारों हेक्टेयर रिजर्व फॉरेस्ट पर अवैध कब्जे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं. स्थिति ये है कि करीब 4 सालों से चल रहे अभियान के बावजूद 80 प्रतिशत से भी ज्यादा जंगल अवैध कब्जे की जद में बने हुए हैं. उधर, इस मामले में कुमाऊं का तराई डिवीजन सबसे खराब स्थिति में है. यही नहीं, कई मामलों के न्यायालय में जाने से महकमे की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ी हुई हैं.

दूसरे डिवीजनों की स्थिति: तराई के अलावा भी कई अन्य वन प्रभाग अतिक्रमण की समस्या से जूझ रहे हैं. बदरीनाथ फॉरेस्ट डिवीजन: 937 हेक्टेयर जंगल पर कब्जा हुआ था, जिसमें से 247.55 हेक्टेयर को मुक्त कराया गया. देहरादून फॉरेस्ट डिवीजन: 593 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण पाया गया, लेकिन केवल 26.35 हेक्टेयर जमीन ही खाली कराई जा सकी.

देहरादून जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाने की इतनी धीमी गति चिंता का विषय है. यह न केवल प्रशासनिक कमजोरी को दर्शाता है, बल्कि शहरीकरण के दबाव को भी उजागर करता है.

कोर्ट केस बने बड़ी बाधा: अतिक्रमण हटाने में सबसे बड़ी अड़चन कोर्ट में लंबित मामले हैं. कई मामलों में कब्जाधारियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया हुआ है, जिसके चलते वन विभाग सीधे कार्रवाई नहीं कर पा रहा है.

कानूनी प्रक्रिया लंबी और जटिल होने के कारण कई बार वर्षों तक फैसले लंबित रहते हैं. इस दौरान अतिक्रमण न केवल बरकरार रहता है, बल्कि कई बार और भी मजबूत हो जाता है. यही वजह है कि कई क्षेत्रों में कार्रवाई ठप पड़ी हुई है.

उत्तराखंड में आरक्षित वन भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति (PHOTO- ETV Bharat)

वन विभाग पर उठते सवाल: इन आंकड़ों ने वन विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. यह आरोप लग रहे हैं कि विभाग लंबे समय तक अतिक्रमण पर आंखें मूंदे रहा, जिसके कारण समस्या इतनी विकराल हो गई.

स्थानीय स्तर पर यह भी शिकायतें आती रही हैं कि कई मामलों में प्रशासनिक लापरवाही या मिलीभगत के कारण अतिक्रमण को समय रहते नहीं रोका गया. अगर शुरुआती स्तर पर सख्त कदम उठाए जाते, तो आज स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती.

वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने की गति काफी धीमी (PHOTO- ETV Bharat)

एआई आधारित ट्रैकिंग सिस्टम की तैयारी: अब वन विभाग इस समस्या से निपटने के लिए तकनीक का सहारा लेने जा रहा है. विभाग एक एआई (Artificial Intelligence) आधारित ट्रैकिंग सिस्टम विकसित कर रहा है, जो अतिक्रमण से जुड़े मामलों की निगरानी करेगा.

बदरीनाथ और देहरादून फॉरेस्ट डिवीजन भी पर अतिक्रमण के कई मामले (PHOTO- ETV Bharat)

इससे कोर्ट में लंबित मामलों की डिवीजन स्तर पर डिजिटल ट्रैकिंग हो सकेगी. यही नहीं, अतिक्रमण की लोकेशन और स्थिति की रियल-टाइम जानकारी भी मिलेगी. उधर, विभागीय अधिकारियों को समय-समय पर अपडेट कार्रवाई की प्रगति पर नजर रखने में भी मदद मिल पाएगी. यह सिस्टम अगर सही तरीके से लागू होता है, तो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को तेज और पारदर्शी बनाने में मदद मिल सकती है.

कुमाऊं के तराई क्षेत्र में वन भूमि अतिक्रमण के सबसे ज्यादा मामले. (PHOTO- ETV Bharat)

पर्यावरण और वन्यजीवों पर असर: अवैध अतिक्रमण का असर केवल जमीन तक सीमित नहीं है. इसका सीधा प्रभाव पर्यावरण और वन्यजीवों पर भी पड़ता है. जंगलों के कटने से जैव विविधता (बायोडायवर्सिटी) को नुकसान होता है. साथ ही वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास खत्म होता है. जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ता है. बात यही तक नहीं है, इससे जल स्रोतों और जलवायु संतुलन पर असर पड़ता है.

स्थिति को देखते हुए केवल अभियान चलाना पर्याप्त नहीं होगा. इसके लिए बहु-स्तरीय रणनीति की जरूरत है. कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी लानी भी जरूरी होगी. साथ ही कोर्ट में लंबित मामलों के जल्द निपटारे के लिए विशेष प्रयास होने चाहिए.

एआई सिस्टम को जमीनी स्तर तक लागू किया जा रहा है. इस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अतिक्रमण हटाने में मदद मिलेगी. हालांकि, इसमें ग्राम स्तर पर वन संरक्षण समितियों को सक्रिय किया जाना भी जरूरी है, ताकि ग्रामीण स्तर पर भी इस पर नजर रखी जा सके.

इसमें सबसे महत्वपूर्ण जवाब देही तय करना भी है, ताकि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो सके. इस दौरान लोगों को जंगलों के महत्व और अतिक्रमण के नुकसान के बारे में जागरूक भी किए जाने का प्लान है.

जंगलों में अवैध रूप से कब्जा को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल कहते हैं कि,

यह कब्जे अभी के नहीं है. सालों साल से यहां पर लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है. ऐसे में जहां एक तरफ इन अतिक्रमण को हटाने का काम किया जा रहा है तो वहीं नए अतिक्रमण किसी भी हालत में नहीं होने दिए जाएंगे.

-सुबोध उनियाल, वन मंत्री उत्तराखंड-

इस मामले में अवैध अतिक्रमण के नोडल बनाए गए पराग मधुकर धकाते कहते हैं कि,