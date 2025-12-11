ETV Bharat / bharat

केरल सीएम और राज्यपाल में नहीं थम रहा विवाद: कुलपतियों की नियुक्ति पर है ये रार

‘सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, केरल के सीएम और राज्यपाल के बीच गतिरोध जारी है’, दो विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा.

Published : December 11, 2025 at 3:09 PM IST

नई दिल्ली: केरल के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच जारी गतिरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली समिति को दो तकनीकी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए एक-एक नाम की सिफारिश करने को कहा.

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि उसके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, गतिरोध आज की तारीख तक जारी है और कुलाधिपति और मुख्यमंत्री दो विश्वविद्यालयों में किसी विशेष व्यक्ति को कुलपति के रूप में नियुक्त करने के संबंध में किसी आम सहमति पर नहीं पहुंच पाए हैं.

बेंच ने अपने आदेश में कहा, “आज जब हमने मामले की सुनवाई की, तो अटॉर्नी जनरल ने चांसलर के जवाब वाला सीलबंद लिफाफा मुख्यमंत्री को दिया. हमने उसे देखने से मना कर दिया. हमारा मानना ​​है कि ऐसे हालात में, हमें जस्टिस सुधांशु धूलिया की अगुवाई वाली कमेटी से मुख्यमंत्री के लेटर और चांसलर के जवाब को देखने और हमें एक कंपोजिट रिपोर्ट देने का अनुरोध करना चाहिए. हम कमेटी से अनुरोध करते हैं कि वे हमें प्रेफरेंस के हिसाब से हर यूनिवर्सिटी के लिए एक खास नाम सीलबंद लिफाफे में दें.”

बेंच ने कमेटी से यह काम करने और बुधवार तक रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया, ताकि वह गुरुवार को मामले पर सुनवाई कर सके.

बेंच APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के VCs की नियुक्तियों से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी.

सुनवाई के दौरान, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने बेंच के सामने दलील दी कि चांसलर ने मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखा है. हालांकि, बेंच ने लेटर देखने से मना कर दिया. केरल सरकार की ओर से पेश सीनियर वकील जयदीप गुप्ता ने बेंच को बताया कि कानून मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री 10 दिसंबर को चांसलर से मिले थे. गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री की आपत्ति सिर्फ एक नाम को लेकर है, और चांसलर ने दूसरे नामों पर कोई खास आपत्ति नहीं जताई है.

बेंच ने कहा, "उम्मीद थी कि चांसलर और CM किसी आम सहमति पर पहुंचेंगे. लेकिन बदकिस्मती से अब तक दोनों के बीच कुछ चिट्ठियों के लेनदेन के अलावा कुछ नहीं हुआ है..."

5 दिसंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और गवर्नर-कम-चांसलर राजेंद्र आर्लेकर आम सहमति पर नहीं पहुंचते हैं, तो वह राज्य की दो टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए वाइस चांसलर (VCs) के चुनाव को लेकर चल रहे गतिरोध को सुलझाने के लिए दखल देगा.

28 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ़ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के वाइस-चांसलर (VCs) की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस (रिटायर्ड) सुधांशु धूलिया द्वारा जमा की गई रिपोर्ट पर केरल के गवर्नर द्वारा कार्रवाई में देरी पर अपनी नाराजगी जताई थी.

18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस धूलिया को दो यूनिवर्सिटी APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में रेगुलर वाइस-चांसलर (VC) की नियुक्तियों के नामों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया.

ये भी पढ़ें - केरल में वीसी नियुक्ति विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर से पूछा- 'जस्टिस धूलिया रिपोर्ट पर देर क्यों'?

