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कमजोर मॉनसून के बावजूद देश में ग्राउंडवाटर लेवल अभी भी स्थिर है: फसल मौसम निगरानी समूह

रिपोर्ट बताती है कि ग्राउंडवाटर अभी सिंचाई के लिए एक जरूरी सहारा दे रहा है, खासकर उन इलाकों में जो ट्यूबवेल पर निर्भर हैं. ( IANS )

नई दिल्ली: भले ही भारत दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की कमी से जूझ रहा है, लेकिन ग्राउंडवॉटर का भंडार काफी हद तक स्थिर रहा है. ये मौजूदा खरीफ सीजन के लिए एक जरूरी बफर है. हालांकि, एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि यह मजबूती कुछ समय के लिए हो सकती है. वहीं, कमजोर मॉनसून का असर शायद कुछ महीनों बाद जमीन में नमी के स्तर पर दिखेगा. वहीं, बारिश पर निर्भर फसलों पर त्योहारों के मौसम में पहले से ही कम पैदावार और ज़्यादा कीमतों का प्रभाव रह सकता है.

एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप (CWWG) की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में लगभग 88 परसेंट मॉनिटर किए गए ग्राउंडवाटर कुओं में पानी का लेवल नॉर्मल बना हुआ है, जबकि साउथ-वेस्ट मॉनसून में कुल बारिश में 19 परसेंट की कमी हुई है. 9,085 ग्राउंडवाटर मॉनिटरिंग कुओं के आधार पर किए गए असेसमेंट में पाया गया कि 7,977 कुएं नॉर्मल कैटेगरी में थे, जबकि सिर्फ 12.2 परसेंट में ग्राउंडवाटर में अलग-अलग लेवल की कमी दिखी.

रिपोर्ट बताती है कि ग्राउंडवाटर अभी सिंचाई के लिए एक जरूरी सहारा दे रहा है, खासकर उन इलाकों में जो ट्यूबवेल पर निर्भर हैं. जिन कुओं पर नजर रखी जा रही है, उनमें से करीब 69 परसेंट में ग्राउंडवाटर जमीन के लेवल से 10 मीटर नीचे मौजूद है. इससे सिंचाई के लिए काफी आसान पहुँच है, जबकि सिर्फ 4 परसेंट कुओं में पानी का लेवल 40 मीटर से ज़्यादा गहरा पाया गया.

हालांकि, पूरे देश में बारिश की कमी एक जैसी नहीं है. पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज़्यादा 32 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, जो सामान्य से कम है. इसके बाद दक्षिणी प्रायद्वीप (26 प्रतिशत की कमी), उत्तर-पश्चिम भारत (13 प्रतिशत की कमी) और मध्य भारत (9 प्रतिशत की कमी) का स्थान है.

मंत्रालय ने छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मराठवाड़ा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पूर्वी पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में मिट्टी में औसत से कम नमी की बात भी कही, जिससे पता चलता है कि अच्छे ग्राउंडवाटर भंडार के बावजूद इन इलाकों में फसलें खतरे में हैं.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्राउंडवॉटर की मौजूदा स्टेबिलिटी का मतलब यह नहीं निकालना चाहिए कि यह कमजोर मॉनसून के असर से बचा हुआ है. जाने-माने एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी ने ईटीवी भारत को बताया कि हालांकि भारत में सिंचाई का दायरा पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, लेकिन खेती अभी भी बारिश पर निर्भर है. खासकर एल नीनो की स्थिति में पैदावार कमजोर होता है.

गुलाटी ने कहा,'आज भारत में सिंचाई कवरेज लगभग 60 प्रतिशत तक बढ़ गया है. इसका अधिकांश हिस्सा भूजल के माध्यम से है. भारत की कृषि अल नीनो से प्रभावित होती है. विशेष रूप से शुष्क और वर्षा आधारित कृषि बेल्ट में. नुकसान की सीमा लंबी अवधि के औसत से वर्षा की कमी पर निर्भर करेगी. आज तक मेरी रीडिंग यह है कि दालों, तिलहन, बाजरा और कपास के उत्पादन को नुकसान होगा, और अक्टूबर-नवंबर त्योहारी सीजन के दौरान उनकी कीमतों में वृद्धि देखी जाएगी.'

यह चेतावनी एक बड़ी आर्थिक चिंता की ओर इशारा करती है. जुलाई में कमज़ोर मॉनसून बुआई में देरी कर सकता है और फसलों के बढ़ने के जरूरी स्टेज पर दबाव डाल सकता है. इससे महीनों बाद बाज़ार में आने वाली फ़सलें कम हो सकती हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर बारिश की कमी बनी रहती है, तो त्योहारों के मौसम में दालों, खाने के तेल की फसलों और बाजरे का कम प्रोडक्शन रिटेल कीमतों में बढ़ोतरी का कारण बन सकता है.