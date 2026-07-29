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कमजोर मॉनसून के बावजूद देश में ग्राउंडवाटर लेवल अभी भी स्थिर है: फसल मौसम निगरानी समूह

सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक 88 परसेंट मॉनिटर किए गए ग्राउंडवाटर से पता चला कि कुओं में पानी का लेवल नॉर्मल है.

GROUNDWATER LEVEL
रिपोर्ट बताती है कि ग्राउंडवाटर अभी सिंचाई के लिए एक जरूरी सहारा दे रहा है, खासकर उन इलाकों में जो ट्यूबवेल पर निर्भर हैं. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 29, 2026 at 9:22 AM IST

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नई दिल्ली: भले ही भारत दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की कमी से जूझ रहा है, लेकिन ग्राउंडवॉटर का भंडार काफी हद तक स्थिर रहा है. ये मौजूदा खरीफ सीजन के लिए एक जरूरी बफर है. हालांकि, एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि यह मजबूती कुछ समय के लिए हो सकती है. वहीं, कमजोर मॉनसून का असर शायद कुछ महीनों बाद जमीन में नमी के स्तर पर दिखेगा. वहीं, बारिश पर निर्भर फसलों पर त्योहारों के मौसम में पहले से ही कम पैदावार और ज़्यादा कीमतों का प्रभाव रह सकता है.

एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप (CWWG) की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में लगभग 88 परसेंट मॉनिटर किए गए ग्राउंडवाटर कुओं में पानी का लेवल नॉर्मल बना हुआ है, जबकि साउथ-वेस्ट मॉनसून में कुल बारिश में 19 परसेंट की कमी हुई है. 9,085 ग्राउंडवाटर मॉनिटरिंग कुओं के आधार पर किए गए असेसमेंट में पाया गया कि 7,977 कुएं नॉर्मल कैटेगरी में थे, जबकि सिर्फ 12.2 परसेंट में ग्राउंडवाटर में अलग-अलग लेवल की कमी दिखी.

रिपोर्ट बताती है कि ग्राउंडवाटर अभी सिंचाई के लिए एक जरूरी सहारा दे रहा है, खासकर उन इलाकों में जो ट्यूबवेल पर निर्भर हैं. जिन कुओं पर नजर रखी जा रही है, उनमें से करीब 69 परसेंट में ग्राउंडवाटर जमीन के लेवल से 10 मीटर नीचे मौजूद है. इससे सिंचाई के लिए काफी आसान पहुँच है, जबकि सिर्फ 4 परसेंट कुओं में पानी का लेवल 40 मीटर से ज़्यादा गहरा पाया गया.

हालांकि, पूरे देश में बारिश की कमी एक जैसी नहीं है. पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज़्यादा 32 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, जो सामान्य से कम है. इसके बाद दक्षिणी प्रायद्वीप (26 प्रतिशत की कमी), उत्तर-पश्चिम भारत (13 प्रतिशत की कमी) और मध्य भारत (9 प्रतिशत की कमी) का स्थान है.

मंत्रालय ने छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मराठवाड़ा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पूर्वी पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में मिट्टी में औसत से कम नमी की बात भी कही, जिससे पता चलता है कि अच्छे ग्राउंडवाटर भंडार के बावजूद इन इलाकों में फसलें खतरे में हैं.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्राउंडवॉटर की मौजूदा स्टेबिलिटी का मतलब यह नहीं निकालना चाहिए कि यह कमजोर मॉनसून के असर से बचा हुआ है. जाने-माने एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी ने ईटीवी भारत को बताया कि हालांकि भारत में सिंचाई का दायरा पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, लेकिन खेती अभी भी बारिश पर निर्भर है. खासकर एल नीनो की स्थिति में पैदावार कमजोर होता है.

गुलाटी ने कहा,'आज भारत में सिंचाई कवरेज लगभग 60 प्रतिशत तक बढ़ गया है. इसका अधिकांश हिस्सा भूजल के माध्यम से है. भारत की कृषि अल नीनो से प्रभावित होती है. विशेष रूप से शुष्क और वर्षा आधारित कृषि बेल्ट में. नुकसान की सीमा लंबी अवधि के औसत से वर्षा की कमी पर निर्भर करेगी. आज तक मेरी रीडिंग यह है कि दालों, तिलहन, बाजरा और कपास के उत्पादन को नुकसान होगा, और अक्टूबर-नवंबर त्योहारी सीजन के दौरान उनकी कीमतों में वृद्धि देखी जाएगी.'

यह चेतावनी एक बड़ी आर्थिक चिंता की ओर इशारा करती है. जुलाई में कमज़ोर मॉनसून बुआई में देरी कर सकता है और फसलों के बढ़ने के जरूरी स्टेज पर दबाव डाल सकता है. इससे महीनों बाद बाज़ार में आने वाली फ़सलें कम हो सकती हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर बारिश की कमी बनी रहती है, तो त्योहारों के मौसम में दालों, खाने के तेल की फसलों और बाजरे का कम प्रोडक्शन रिटेल कीमतों में बढ़ोतरी का कारण बन सकता है.

सीडब्ल्यूडब्ल्यूजी रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्राउंडवाटर आमतौर पर बारिश में बदलाव पर धीरे-धीरे रिस्पॉन्स करता है. जमीनी पानी का लेयर धीरे-धीरे रिचार्ज होता है जिसका मतलब है कि खराब मॉनसून का असर आमतौर पर उसी मौसम के बजाय पाँच से छह महीने बाद ही दिखता है.

यह देरी से रिस्पॉन्स बताता है कि अब तक कम बारिश के बावजूद ग्राउंडवाटर का लेवल काफी हद तक नॉर्मल क्यों है. भारत में 20 मिलियन से ज़्यादा ट्यूबवेल भी हैं, जो सूखे के समय सिंचाई के लिए ग्राउंडवाटर को ज़रूरी बनाते हैं. इसके अलावा पानी बचाने के तरीकों में दशकों से किए गए निवेश, जिसमें चेक डैम, खेत के तालाब, रिचार्ज कुएं, परकोलेशन टैंक, वाटरशेड डेवलपमेंट और बारिश के पानी का संचयन शामिल हैं, ने कई इलाकों में ग्राउंडवाटर रिचार्ज को मजबूत किया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्राउंडवाटर की कमी अभी भी कुछ ही इलाकों तक सीमित है, न कि पूरे देश में फैली हुई है.

हालांकि लंबे समय तक चलने वाली सस्टेनेबिलिटी की चिंताएं बनी हुई हैं

पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सालाना रिचार्ज लेवल से कहीं ज़्यादा ग्राउंडवॉटर निकाल रहे हैं. ऑफिशियल अनुमानों के मुताबिक, पंजाब में ग्राउंडवॉटर निकालने का स्टेज 156.36 परसेंट, राजस्थान में 147.11 परसेंट और हरियाणा में 136.75 परसेंट है. इससे पता चलता है कि ये राज्य हर साल जितना नेचुरली भरता है, उससे ज़्यादा ग्राउंडवॉटर निकाल रहे हैं.

भारत दुनिया में ग्राउंडवॉटर का सबसे बड़ा यूज़र बना हुआ है, जो चीन और अमेरिका को मिलाकर हर साल उससे ज़्यादा पानी निकालता है. ग्राउंडवॉटर सिंचाई का लगभग 62 परसेंट, गांव के पीने के पानी का 85 परसेंट और शहर के पानी का लगभग आधी मांग को पूरा करता है. इससे यह देश के सबसे जरूरी नेचुरल रिसोर्स में से एक बन जाता है.

ऑफिशियल अनुमानों के मुताबिक भारत का सालाना ग्राउंडवॉटर रिचार्ज 448.52 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) है, जिसमें सालाना निकासी 247.22 बीसीएम है. जिससे देश में ग्राउंडवॉटर निकालने का स्टेज 60.63 परसेंट हो जाता है. हालांकि नेशनल एवरेज अभी भी पानी की भरपाई की जा सकने वाली लिमिट के अंदर है, लेकिन इलाकों में अंतर बना हुआ है, और कई नॉर्थ-वेस्ट राज्यों में लगातार ज़्यादा पानी निकालने की समस्या है.

एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि ग्राउंडवाटर ने इस साल के कमज़ोर मॉनसून के तुरंत असर से भारतीय खेती को बचाया है, लेकिन लगातार बारिश की कमी और एल नीनो के मजबूत होने से आने वाले महीनों में खासकर बारिश पर निर्भर इलाकों में जमीन की नमी पर दबाव बढ़ सकता है. इसलिए, मॉनसून के आने वाले हफ़्ते न सिर्फ फसल की पैदावार के लिए बल्कि सिंचाई, पीने के पानी और लंबे समय तक पानी की सुरक्षा में मदद करने वाले ग्राउंडवाटर रिजर्व को बनाए रखने के लिए भी बहुत जरूरी होंगे.

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