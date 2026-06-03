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देसी भट्ठी, लकड़ी की आंच और इटली का स्वाद! रांची में बनता है यूनिक पिज्जा ‘आमोरे मियो’

रांची के गांव में इटालियन शैली में बनता है देसी पिज्जा, जिसकी दीवानगी में लोग खिंचे चले आते हैं. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 3, 2026 at 9:08 PM IST

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रांची: पिज्जा का नाम सुनते ही आमतौर पर बड़े शहरों के चमचमाते रेस्तरां, आधुनिक ओवन और पैकेट बंद चीज की तस्वीर सामने आ जाती है लेकिन झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 25 किलोमीटर दूर टाटा रोड स्थित बयांगडीह-जरिया क्षेत्र में एक ऐसी जगह है, जहां पिज्जा आज भी उसी पारंपरिक अंदाज में बनाया जाता है, जैसा इटली के गांवों में सालों पहले बनाया जाता था. मिट्टी और लकड़ी से बनी देसी भट्ठी में तैयार होने वाला यह पिज्जा न केवल अपने स्वाद के लिए फेमस है बल्कि इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही रोचक है.

इस अनोखे पिज्जा सेंटर का नाम है ‘आमोरे मियो’. यह इटालियन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है ‘मेरा प्यार’. इसी नाम से संचालित यह केंद्र आज स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का साधन बन चुका है और पिज्जा प्रेमियों के बीच खास पहचान बना रहा है.

विदेशी मिशनरी की सोच से शुरू हुई थी गांव में पिज्जा बनाने की पहल (Etv Bharat)

धर्म प्रचार से शुरू हुई थी पिज्जा बनाने की कहानी

स्थानीय लोगों के मुताबिक, सालों पहले इटली से एक दंपती फादर कार्लो और मैडम हायारी, धर्म प्रचार के उद्देश्य से इस इलाके में आए थे. ग्रामीण उन्हें प्यार से ‘फादर इटालियन’ कहकर बुलाते थे. मिशनरी गतिविधियों के साथ यहां एक स्कूल भी संचालित किया गया था. उस समय स्कूल परिसर में छात्रों के लिए कैंटीन की व्यवस्था नहीं थी.

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ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

इसी जरूरत को देखते हुए फादर कार्लो ने अपने देश की पारंपरिक शैली में पिज्जा बनाने की शुरुआत की. उन्होंने आधुनिक मशीनों की बजाय मिट्टी, ईंट और लकड़ी की मदद से एक विशेष भट्ठी तैयार करवाई, जो इटली के ग्रामीण इलाकों में इस्तेमाल होने वाली पारंपरिक पिज्जा ओवन की तरह थी. इसी भट्ठी में बड़े आकार के पिज्जा तैयार किए जाने लगे और धीरे-धीरे यह जगह लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई.

बुझ चुकी भट्ठी को स्थानीय युवाओं ने फिर किया जीवंत

समय के साथ यह भट्ठी और पिज्जा केंद्र लगभग बंद हो गया था लेकिन स्थानीय युवाओं ने इसकी संभावनाओं को समझा और 2014 में इसे दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया. सालों से शांत पड़ी भट्ठी में फिर आग जल उठी और पिज्जा बनने लगे. आज यह केंद्र सिर्फ एक खाद्य प्रतिष्ठान नहीं बल्कि ग्रामीण उद्यमिता का सफल उदाहरण है. यहां रोजाना सैकड़ों पिज्जा तैयार होते हैं और आसपास के गांवों के साथ-साथ रांची शहर से भी लोग यहां पहुंचते हैं.

Italian style desi pizza
देसी भट्टी में तैयार हो रहा पिज्जा (Etv Bharat)

खेत से सीधे पिज्जा तक

‘आमोरे मियो’ की सबसे बड़ी खासियत इसकी प्राकृतिक और ताजी सामग्री है. यहां बनने वाले पिज्जा में पैकेट बंद या अत्यधिक प्रोसेस्ड उत्पादों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. पिज्जा के लिए उपयोग होने वाला चीज स्थानीय स्तर पर तैयार किया जाता है, जबकि टमाटर, शिमला मिर्च और कई अन्य सब्जियां आसपास के खेतों से ली जाती है. यही वजह है कि यहां के पिज्जा का स्वाद बाजार में मिलने वाले सामान्य पिज्जा से अलग और अधिक प्राकृतिक महसूस होता है.

लकड़ी की आग में पकने के कारण पिज्जा में एक अलग तरह की स्मोकी खुशबू आती है, जो इसे विशेष बनाती है. मिट्टी की भट्ठी में धीमी आंच पर पकाया गया बेस कुरकुरा और स्वादिष्ट होता है, जिसे खाने के बाद लोग बार-बार यहां आने की इच्छा जताते हैं.

Italian style desi pizza
पकने के बाद तैयार पिज्जा (Etv Bharat)

बिना विज्ञापन के बढ़ती लोकप्रियता

दिलचस्प बात यह है कि ‘आमोरे मियो’ की लोकप्रियता किसी बड़े प्रचार अभियान या सोशल मीडिया मार्केटिंग का परिणाम नहीं है. यहां आने वाले अधिकांश ग्राहक ‘वर्ड ऑफ माउथ’ यानी एक दूसरे से मिली जानकारी के आधार पर पहुंचते हैं. कई लोग अपने मित्रों और रिश्तेदारों से इस जगह के बारे में सुनकर यहां आते हैं और फिर खुद भी इसकी चर्चा आगे बढ़ाते हैं. यही कारण है कि सप्ताहांत और छुट्टियों के दौरान यहां काफी भीड़ देखने को मिलती है.

ग्राहकों का कहना है कि यहां मिलने वाला पिज्जा स्वाद, गुणवत्ता और कीमत तीनों मामलों में अलग अनुभव देता है. कई लोगों के अनुसार, बड़े ब्रांड्स की तुलना में यहां कम कीमत पर बेहतर स्वाद मिलता है.

गांव में पर्यटन और रोजगार का नया केंद्र

स्थानीय युवाओं के प्रयासों से ‘आमोरे मियो’ अब केवल पिज्जा सेंटर नहीं रह गया है बल्कि यह ग्रामीण पर्यटन का आकर्षण भी बन रहा है. यहां आने वाले लोग पिज्जा का स्वाद लेने के साथ-साथ पारंपरिक भट्ठी को देखने और उसकी कार्यप्रणाली को समझने में भी रुचि दिखाते हैं. इस पहल से कई स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला है. इसके साथ ही किसानों को भी अपनी उपज के लिए एक अतिरिक्त बाजार उपलब्ध हुआ है. इस तरह यह केंद्र स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में भी योगदान दे रहा है.

परंपरा और स्वाद का अनोखा संगम

तेजी से बदलती खाद्य संस्कृति और फास्ट फूड की दुनिया में रांची के इस गांव का ‘आमोरे मियो’ एक अलग पहचान बना चुका है. यहां इटली की पारंपरिक पिज्जा कला, झारखंड की मिट्टी, स्थानीय किसानों की उपज और युवाओं की मेहनत का अनूठा संगम देखने को मिलता है. मिट्टी की भट्ठी में पकता पिज्जा और उसके साथ जुड़ी दशकों पुरानी कहानी यह साबित करती है कि स्वाद सिर्फ आधुनिक तकनीक की मोहताज नहीं होता. कभी एक विदेशी मिशनरी द्वारा शुरू की गई यह पहल आज क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार, पहचान और आत्मनिर्भरता का माध्यम बन चुकी है. यही वजह है कि रांची के इस छोटे से जगह में इटली का यह स्वाद लगातार लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है.

दिलचस्प है ‘आमोरे मियो’ नाम की कहानी

इस पिज्जा सेंटर का नाम भी इसकी तरह ही खास है. ‘आमोरे मियो’ इटालियन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है ‘मेरा प्यार’. भारतीय सिनेमा प्रेमियों के लिए यह शब्द बिल्कुल अनजान नहीं है. अमिताभ बच्चन और जीनत अमान अभिनीत चर्चित फिल्म ‘द ग्रेट गैम्बलर’ के लोकप्रिय गीत ‘दो लफ़्ज़ों की है दिल की कहानी’ में भी ‘आमोरे मियो’ शब्द सुनाई देता है. इटली की संस्कृति से जुड़ा यह शब्द आज रांची के एक छोटे से गांव में स्वाद, आत्मीयता और स्थानीय उद्यमिता की नई पहचान बन चुका है. मिट्टी की भट्ठी में पकने वाले इस पिज्जा के साथ ‘आमोरे मियो’ सचमुच लोगों के दिलों तक पहुंच रहा है.

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