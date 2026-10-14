BJP और RSS के बारे में कथित अपमानजनक बयान मामला: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान कोर्ट में दाखिल
याचिका के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे ने 27 अप्रैल 2023 को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और आरएसएस के बारे में अपमानजनक बयान दिए.
Published : October 14, 2026 at 8:23 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट में आज बीजेपी और आरएसएस के बारे में कथित अपमानजनक बयान के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पेन ड्राइव में कोर्ट में दाखिल किए गए. स्पेशल जज रूबी अलका गुप्ता ने दोनों पक्षों को लिखित दलील अगली सुनवाई से पहले दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी.
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील गगन गांधी ने खड़गे के बयानों को पेन ड्राइव में कोर्ट के रिकॉर्ड पर रखने की अर्जी दी. इस अर्जी का खड़गे की ओर से कोई विरोध नहीं किया गया. उसके बाद कोर्ट ने पेन ड्राइव कोर्ट के रिकॉर्ड पर रखने का आदेश दिया. आज गगन गांधी ने अपनी दलीलें पूरी कर लीं.
इससे पहले 28 सितंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे की ओऱ से वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने दलीलें रखते हुए कहा था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज कर कानून सम्मत फैसला किया है. इसके पहले 19 सितंबर को खरगे की ओर से इस बात से इनकार किया गया था कि वो लिखित वचन दें कि वो आरएसएस के खिलाफ कोई भी मानहानिकारक बयान नहीं देंगे.
याचिकाकर्ता रविंद्र गुप्ता ने कहा है कि वो आरएसएस का सदस्य होने के नाते याचिकाकर्ता खड़गे के बयानों से आहत है. उन्होंने खड़गे पर एफआआईआर दर्ज करने की मांग की. इस मामले में तीस हजारी कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खरगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता रविंदर गुप्ता ने सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
रअसल 13 दिसंबर 2024 को तीस हजारी कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खरगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया था. मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के सांसद हैं. इसलिए उनके खिलाफ अब राऊज एवेन्यू स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की गई. याचिका में कहा गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 27 अप्रैल 2023 को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और आरएसएस के बारे में अपमानजनक बयान दिए.
याचिका में कहा गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए. इस मामले में कोर्ट ने सब्जी मंडी पुलिस थाने को एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था. सब्जी मंडी थाने की पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बयान कर्नाटक में दिए गए हैं और वो सब्जी मंडी थाने के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है.
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