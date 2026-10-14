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BJP और RSS के बारे में कथित अपमानजनक बयान मामला: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान कोर्ट में दाखिल

BJP RSS पर अपमानजनक टिप्पणी मामला ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट में आज बीजेपी और आरएसएस के बारे में कथित अपमानजनक बयान के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पेन ड्राइव में कोर्ट में दाखिल किए गए. स्पेशल जज रूबी अलका गुप्ता ने दोनों पक्षों को लिखित दलील अगली सुनवाई से पहले दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी.

सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील गगन गांधी ने खड़गे के बयानों को पेन ड्राइव में कोर्ट के रिकॉर्ड पर रखने की अर्जी दी. इस अर्जी का खड़गे की ओर से कोई विरोध नहीं किया गया. उसके बाद कोर्ट ने पेन ड्राइव कोर्ट के रिकॉर्ड पर रखने का आदेश दिया. आज गगन गांधी ने अपनी दलीलें पूरी कर लीं.