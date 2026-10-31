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बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन से भारी बारिश और तेज हवाएं चलेंगी, मौसम विभाग की चेतावनी

बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन से भारी बारिश और तेज हवाएं चलेंगी, मौसम विभाग की चेतावनी ( ANI )

नई दिल्ली: अगले कुछ दिनों में भारत में मौसम अलग-अलग तरह का रह सकता है. उत्तर भारत में बारिश धीरे-धीरे कम हो रही है, जबकि कई पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में बारिश जारी है. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में आसमान साफ ​​रहने और रात के तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है, जो सर्दियों के धीरे-धीरे शुरू होने का संकेत है.

इस बीच, मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा कम-दबाव क्षेत्र डिप्रेशन में बदल सकता है और नवंबर के पहले हफ्ते में दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, तेज हवाएं और समुद्र में खराब स्थिति ला सकता है.

चक्रवाती तूफान अर्नब के बाद जैसे-जैसे मौसम प्रणाली धीरे-धीरे कमजोर होकर दूर जा रही है, 31 अक्टूबर से दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में बादल कम होने की उम्मीद है. इससे दिन में अधिक धूप निकलेगी, जिसके कारण दिन के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी. हालांकि, रात और सुबह के समय तापमान गिरने की संभावना है, जिससे मौसम ठंडा होगा और सर्दी धीरे-धीरे शुरू होने का संकेत मिलेगा. उत्तर भारत में कम होंगे बारिश की गतिविधियां

पश्चिमी राजस्थान में 31 अक्टूबर से मौसम साफ और शुष्क रहने की उम्मीद है, जबकि पूर्वी राजस्थान में 1 नवंबर से ऐसा ही बदलाव होने की उम्मीद है. अगले सात दिनों तक राज्य में बारिश की गतिविधियां कम रहने की संभावना है, और किसी बड़े मौसम सिस्टम के सक्रिय होने की उम्मीद नहीं है. 29 अक्टूबर को पटना में चक्रवाती तूफान अर्नब के असर से हुई बारिश का दृश्य (ANI) मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, 2 नवंबर को हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है. उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है, जबकि उत्तराखंड में 31 अक्टूबर को कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है. हालांकि, पिछले कुछ दिनों में हुई भारी बारिश के मुकाबले कम रहने की उम्मीद है. पूर्वी राज्यों में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर-पश्चिम में बेहतर हो रही स्थिति के उलट, पूर्वी भारत में बारिश जारी रहने की संभावना है. 31 अक्टूबर को बिहार में बादल छाए रह सकते हैं, रुक-रुककर और गरज के साथ बारिश हो सकती है, साथ ही कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. हालात धीरे-धीरे बेहतर होने की उम्मीद है, और शाम तक आसमान साफ ​​हो सकता है. छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारी बारिश से खराब हुई धान की फसल (ANI) मौसम विभाग ने 31 अक्टूबर और 2-3 नवंबर को छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश का अनुमान लगाया है. आने वाले दिनों में बिहार, झारखंड, ओडिशा और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. कुछ इलाकों में बिजली कड़कने के साथ गरज के साथ बारिश और 40-50 kmph की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 60 kmph तक हो सकती है. डिप्रेशन के चलते भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना

पूरे उत्तरी भारत में बारिश की गतिविधियां कम होने की उम्मीद है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रही एक मौसम प्रणाली से देश के दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में फिर से बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. ओडिशा के भुवनेश्वर में तूफान अर्नब के कारण हुई भारी बारिश का दृश्य (ANI)