बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन से भारी बारिश और तेज हवाएं चलेंगी, मौसम विभाग की चेतावनी
मौसम विभाग के अनुसार, 2 नवंबर को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है. अंकिता कुमारी की रिपोर्ट.
Published : October 31, 2026 at 11:51 AM IST
नई दिल्ली: अगले कुछ दिनों में भारत में मौसम अलग-अलग तरह का रह सकता है. उत्तर भारत में बारिश धीरे-धीरे कम हो रही है, जबकि कई पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में बारिश जारी है. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में आसमान साफ रहने और रात के तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है, जो सर्दियों के धीरे-धीरे शुरू होने का संकेत है.
इस बीच, मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा कम-दबाव क्षेत्र डिप्रेशन में बदल सकता है और नवंबर के पहले हफ्ते में दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश, तेज हवाएं और समुद्र में खराब स्थिति ला सकता है.
चक्रवाती तूफान अर्नब के बाद जैसे-जैसे मौसम प्रणाली धीरे-धीरे कमजोर होकर दूर जा रही है, 31 अक्टूबर से दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में बादल कम होने की उम्मीद है. इससे दिन में अधिक धूप निकलेगी, जिसके कारण दिन के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी. हालांकि, रात और सुबह के समय तापमान गिरने की संभावना है, जिससे मौसम ठंडा होगा और सर्दी धीरे-धीरे शुरू होने का संकेत मिलेगा.
उत्तर भारत में कम होंगे बारिश की गतिविधियां
पश्चिमी राजस्थान में 31 अक्टूबर से मौसम साफ और शुष्क रहने की उम्मीद है, जबकि पूर्वी राजस्थान में 1 नवंबर से ऐसा ही बदलाव होने की उम्मीद है. अगले सात दिनों तक राज्य में बारिश की गतिविधियां कम रहने की संभावना है, और किसी बड़े मौसम सिस्टम के सक्रिय होने की उम्मीद नहीं है.
मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, 2 नवंबर को हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है. उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है, जबकि उत्तराखंड में 31 अक्टूबर को कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है. हालांकि, पिछले कुछ दिनों में हुई भारी बारिश के मुकाबले कम रहने की उम्मीद है.
पूर्वी राज्यों में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर-पश्चिम में बेहतर हो रही स्थिति के उलट, पूर्वी भारत में बारिश जारी रहने की संभावना है. 31 अक्टूबर को बिहार में बादल छाए रह सकते हैं, रुक-रुककर और गरज के साथ बारिश हो सकती है, साथ ही कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. हालात धीरे-धीरे बेहतर होने की उम्मीद है, और शाम तक आसमान साफ हो सकता है.
मौसम विभाग ने 31 अक्टूबर और 2-3 नवंबर को छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश का अनुमान लगाया है. आने वाले दिनों में बिहार, झारखंड, ओडिशा और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं-कहीं बारिश हो सकती है. कुछ इलाकों में बिजली कड़कने के साथ गरज के साथ बारिश और 40-50 kmph की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 60 kmph तक हो सकती है.
डिप्रेशन के चलते भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना
पूरे उत्तरी भारत में बारिश की गतिविधियां कम होने की उम्मीद है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रही एक मौसम प्रणाली से देश के दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में फिर से बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है.
IMD के 31 अक्टूबर के मौसम विश्लेषण के अनुसार, दक्षिणी अंडमान सागर और उससे सटे उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर बना एक निम्न दाब क्षेत्र पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ गया है और अब दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी और आस-पास के इलाकों में है. अगले 12 घंटों में इसके एक डिप्रेशन में बदलने की संभावना है, जिसके बाद यह और तेज होकर पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ेगा. इस प्रणाली के 2 नवंबर की शाम के आसपास आंध्र प्रदेश के तट के पास पहुंचने की उम्मीद है.
मौसम विभाग ने 31 अक्टूबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान लगाया है. इस सिस्टम से आस-पास के समुद्री इलाकों में हवा की स्थिति भी मजबूत होने की उम्मीद है. दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और आसपास के द्वीपों पर 35-45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं, जो 55 kmph तक पहुंच सकती हैं. 31 अक्टूबर की दोपहर तक हवा की गति 40-50 kmph तक बढ़ सकती है, जो बढ़कर 60 kmph तक पहुंच सकती है.
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर बढ़ेगी हवा की गति
जैसे-जैसे मौसम प्रणाली तट की ओर बढ़ेगी, हवा की रफ्तार और बढ़ने की उम्मीद है. 1 और 2 नवंबर को दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में 45-55 kmph की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो 65 kmph तक पहुंच सकती हैं. पश्चिम-मध्य और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, 1 नवंबर को हवा की रफ्तार 45-55 kmph तक पहुंच सकती है और 2 से 3 नवंबर के बीच 50-60 kmph की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
आंध्र प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों पर 2 नवंबर की सुबह से 40-50 kmph की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की उम्मीद है, जो बढ़कर 60 kmph तक पहुंच सकती हैं. 2 नवंबर की शाम से 3 नवंबर की शाम तक ये हवाएं धीरे-धीरे बढ़कर 50-60 kmph तक पहुंच सकती हैं, और इनकी रफ्तार 70 kmph तक पहुंच सकती है.
दक्षिणी राज्यों में और बारिश की संभावना
बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे सिस्टम का असर तटीय इलाकों से आगे तक फैलने की उम्मीद है. तेलंगाना में 31 अक्टूबर और 2-3 नवंबर को बारिश और गरज के साथ बारिश हो सकती है, जबकि 1-2 नवंबर को कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. केरल और माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के साथ-साथ तटीय और अंदरूनी कर्नाटक में भी इस दौरान हल्की बारिश और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है.
गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और सौराष्ट्र और कच्छ समेत पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में भी 31 अक्टूबर को हल्की बारिश हो सकती है. कुल मिलाकर, जबकि उत्तरी भारत में आसमान साफ और रातें ठंडी होंगी, बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम से नवंबर के पहले हफ्ते में कई दक्षिणी और तटीय इलाकों में मौसम खराब रहने की संभावना है.
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