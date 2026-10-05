शराब छोड़ने की इच्छा तो होती है, लत की वजह से पीना बंद नहीं कर पाते, अध्ययन में खुलासा
विशेषज्ञों का कहना है कि माता-पिता को अपने बच्चों को शराब के दुष्प्रभावों के बारे में बताना चाहिए. दिल्ली से गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : October 5, 2026 at 6:31 PM IST
नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (ILBS), नई दिल्ली के विशेषज्ञों के एक अध्ययन के अनुसार, अल्कोहल से जुड़ी लिवर की बीमारी (ALD) से पीड़ित मरीज इसके हानिकारक प्रभावों से पूरी तरह वाकिफ होने और इसे छोड़ने की बहुत ज्यादा इच्छा रखने के बाद भी शराब पीना जारी रख सकते हैं, जिसमें शराब पर बहुत अधिक निर्भरता (यानी लत) लगातार दूरी बनाए रखने में एक बड़ी बाधा के रूप में उभरती है.
इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च (IJMR) में छपे इस अध्ययन में, ALD और अत्यधिक शराब पीने की लत से पीड़ित मरीजों में शराब पीने के पैटर्न, लत की गंभीरता, बदलाव की इच्छा और शराब से होने वाले नुकसान के बारे में उनकी समझ की जांच की गई. ILBS के मनोरोग विज्ञान, नर्सिंग और हेपेटोलॉजी विभागों के शोधकर्ताओं ने 3,759 पुरुष मरीजों पर यह अध्ययन किया. इन मरीजों ने जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 के बीच इस टर्शियरी लिवर-केयर सेंटर में ओपीडी या आईपीडी के रूप में इलाज कराया था.
लगभग पांच में से चार मरीज शराब पीते रहे
अध्ययन में पाया गया कि 2,932 मरीजों यानी 78 प्रतिशत ने पिछले 60 दिनों के भीतर शराब का सेवन करने की बात स्वीकार की, जबकि सिर्फ 827 मरीज यानी 22 प्रतिशत ही 60 दिनों से अधिक समय तक शराब से दूर रहे.
परिणाम से पता चलता है कि जिन लोगों को शराब के कारण लिवर की बीमारी हो चुकी है, उनके लिए शराब छोड़ना कितना मुश्किल है - भले ही उन्हें बार-बार डॉक्टर ने समझाया हो और वे इसके बुरे नतीजों को अच्छी तरह जानते हों.
शोधकर्ताओं ने गौर किया कि अल्कोहल उपयोग विकार एक पुरानी, बार-बार होने वाली स्थिति है जिसमें लंबे समय तक शराब पीने से प्रतिफल (Reward), प्रेरणा, तनाव और कार्यकारी नियंत्रण से जुड़े मस्तिष्क प्रणालियों में बदलाव आ सकता है. ये बदलाव किसी व्यक्ति द्वारा इसके चिकित्सीय परिणामों को पहचानने के बाद भी लालसा और शराब के लगातार सेवन में योगदान कर सकते हैं.
प्रतिभागियों में शराब पीने का लंबा इतिहास
इस अध्ययन में शामिल प्रतिभागियों में लंबे समय से शराब पीने की आदत आम थी. कुल मिलाकर, 78 प्रतिशत मरीजों ने बताया कि वे पांच साल से अधिक समय से शराब का सेवन कर रहे हैं. जो लोग शराब पीते रहे, उनमें लंबे समय तक शराब का सेवन करने की रिपोर्ट करने की अधिक संभावना थी, जिसमें 15 साल से अधिक समय तक शराब पीना भी शामिल था.
करीब 2,905 प्रतिभागियों यानी 77.3 प्रतिशत, ने बताया कि वे हफ्ते में कम से कम तीन बार शराब पीते हैं.
रोचक बात यह है कि शराब पीने की मात्रा और बार-बार पीने का पैटर्न एक जैसा नहीं था. ज्यादातर लोग हर दिन 180–300 ml पीने की मध्यम खपत वाली श्रेणी में आते थे, लेकिन जिन मरीजों ने शराब छोड़ दी थी, उनमें से ज्यादातर ने बताया कि वे हर दिन 300 ml से ज्यादा शराब पीते थे.
शोधकर्ताओं ने कहा कि इस पैटर्न को कई वजहों से समझाया जा सकता है, जिसमें यह भी हो सकता है कि पहले अधिक शराब पीने से स्वास्थ्य पर ज्यादा गंभीर असर पड़े और इसलिए यह शराब छोड़ने की वजह बना.
परहेज से जुड़े हैं बार-बार छोड़ने के प्रयास
अध्ययन में यह भी पाया गया कि शराब छोड़ने की कोशिशों के इतिहास में एक बड़ा अंतर था. प्रतिभागियों में से आधे से अधिक यानी 2,158 या 57.4 प्रतिशत ने बताया कि वे पहले भी कम से कम एक बार शराब छोड़ने की कोशिश की थी.
परहेज करने वाले मरीजों द्वारा पहले भी कई बार शराब छोड़ने का प्रयास करने की अधिक संभावना थी, जिससे पता चलता है कि लगातार परहेज, छोड़ने के प्रयास और फिर से लत लगने के कई चक्रों के बाद ही संभव हो पाता है.
इसके उलट, शराब पीना जारी रखने वाले मरीजों में से एक बड़े हिस्से ने इसे छोड़ने की कभी कोशिश ही नहीं की.
लत की गंभीरता एक प्रमुख कारक
सबसे महत्वपूर्ण नतीजों में से एक था दोनों समूहों के बीच शराब की लत की गंभीरता में अंतर. जिन मरीजों ने पिछले 60 दिनों के भीतर शराब का सेवन किया था, उनका SDS यानी लत की गंभीरता का औसत स्कोर 9 था, जबकि उन लोगों में यह स्कोर 7 था जो 60 से अधिक दिनों से शराब से दूर रहे थे.
शोधकर्ताओं ने कहा कि वर्तमान में शराब पीने वालों में उच्च निर्भरता स्कोर अधिक मनोवैज्ञानिक निर्भरता को दर्शाता है, जो संभावित रूप से उनके छोड़ने के इरादे को स्थायी व्यवहार परिवर्तन में बदलने के काम को अधिक मुश्किल बना सकता है.
यह निष्कर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में शराब पीने वालों ने एक साथ शराब से होने वाले नुकसान के प्रति अधिक जागरुकता और शराब छोड़ने के लिए मजबूत प्रेरणा दोनों का प्रदर्शन किया.
जागरुकता-कार्य विरोधाभास
अध्ययन में एक बात सामने आई जिसे शोधकर्ताओं ने एक विरोधाभास (paradox) बताया है—वे मरीज जिन्होंने शराब पीना जारी रखा, उनमें अक्सर अल्कोहल के हानिकारक प्रभावों, इसकी लत लगने की क्षमता और डॉक्टर की मदद की आवश्यकता के बारे में अधिक जागरुकता देखी गई.
लिवर की बीमारी होने के बाद, उनमें शराब छोड़ने के महत्व को स्वीकार करने और उपचार के उपलब्ध विकल्पों को पहचानने की संभावना भी अधिक थी.
शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि जब लत गंभीर हो, तो ज्ञान और प्रेरणा पर्याप्त नहीं हो सकते हैं. खुद से होने वाली प्रेरणा भी व्यवहार में लगातार बदलाव के प्रमाण के बजाय सिर्फ बदलने का इरादा भी दिखा सकता है. उन्होंने आगाह किया कि प्रतिक्रियाएं सामाजिक वांछनीयता और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल परिवेश में बार-बार काउंसलिंग मिलने से प्रभावित हो सकती हैं.
शोधकर्ताओं ने गौर किया कि गंभीर लत वाले मरीज बदलाव की जरूरत को समझ सकते हैं और उसे मान सकते हैं, फिर भी उन्हें अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखने में मुश्किल होती है.
एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह था कि जिन मरीजों ने शराब से परहेज किया था, उनमें अस्पताल में इलाज के दौरान लिवर की बीमारी अधिक गंभीर थी.
शराब से दूर रहने वाले मरीजों में औसत एंड-स्टेज लिवर डिजीज (MELD) स्कोर 21.7 था, जबकि शराब पीना जारी रखने वाले मरीजों में यह 20 था, और यह अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण था.
शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि बीमारी का बिगड़ना शराब पीना बंद करने के लिए एक शक्तिशाली बाहरी कारक के रूप में कार्य कर सकता है - जो शराब छोड़ने का एक संभावित 'संकट-प्रेरित' रास्ता है.
हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि जीवित रहने का पूर्वाग्रह (survival bias) इस निष्कर्ष को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि गंभीर बीमारी वाले मरीज जो शराब पीना जारी रखते हैं, उनके उपचार केंद्रों तक पहुंचने के लिए लंबे समय तक जीवित रहने की संभावना कम हो सकती है.
बच्चों को अल्कोहल के दुष्प्रभावों के बारे में बताना जरूरी
दिल्ली में सोमवार को ईटीवी भारत से बात करते हुए, प्रसिद्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञ और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के पूर्व वित्त सचिव डॉ. एस बाली ने इस अध्ययन की तारीफ की. उन्होंने कहा कि इस अध्ययन ने वर्तमान स्थिति को उजागर किया है कि लोग किस तरह शराब पीने की आदत के शिकार हो रहे हैं.
डॉ. बाली ने कहा, "शराब पीना असल में एक आदत बन जाती है, इसलिए इसे छोड़ना मुश्किल हो सकता है. अध्ययन में जो कहा गया है, वह बिल्कुल सही है. जिन लोगों को शराब पीने की आदत है, उन्हें इसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो सकता है."
डॉ. बाली ने कहा, "हम यह कर सकते हैं कि शराब के बढ़ते इस्तेमाल पर रोक लगाएं, ताकि कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ी इस तरह की आदतों के चंगुल में न फंसे." उन्होंने कहा कि आदर्श माता-पिता के रूप में सभी को अपने बच्चों को शराब के दुष्प्रभावों के बारे में बताना चाहिए.
डॉ. बाली ने कहा, "सरकार को शराब के सेवन और धूम्रपान के लिए भी सख्त नियम बनाने चाहिए. बिहार, गुजरात जैसे राज्यों ने इस पर प्रतिबंध लगाया है. इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है."
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