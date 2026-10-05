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शराब छोड़ने की इच्छा तो होती है, लत की वजह से पीना बंद नहीं कर पाते, अध्ययन में खुलासा

शराब छोड़ने की इच्छा तो होती है, लत की वजह से पीना बंद नहीं कर पाते, अध्ययन में खुलासा ( IANS )

नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (ILBS), नई दिल्ली के विशेषज्ञों के एक अध्ययन के अनुसार, अल्कोहल से जुड़ी लिवर की बीमारी (ALD) से पीड़ित मरीज इसके हानिकारक प्रभावों से पूरी तरह वाकिफ होने और इसे छोड़ने की बहुत ज्यादा इच्छा रखने के बाद भी शराब पीना जारी रख सकते हैं, जिसमें शराब पर बहुत अधिक निर्भरता (यानी लत) लगातार दूरी बनाए रखने में एक बड़ी बाधा के रूप में उभरती है.

इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च (IJMR) में छपे इस अध्ययन में, ALD और अत्यधिक शराब पीने की लत से पीड़ित मरीजों में शराब पीने के पैटर्न, लत की गंभीरता, बदलाव की इच्छा और शराब से होने वाले नुकसान के बारे में उनकी समझ की जांच की गई. ILBS के मनोरोग विज्ञान, नर्सिंग और हेपेटोलॉजी विभागों के शोधकर्ताओं ने 3,759 पुरुष मरीजों पर यह अध्ययन किया. इन मरीजों ने जनवरी 2023 से दिसंबर 2025 के बीच इस टर्शियरी लिवर-केयर सेंटर में ओपीडी या आईपीडी के रूप में इलाज कराया था. लगभग पांच में से चार मरीज शराब पीते रहे

अध्ययन में पाया गया कि 2,932 मरीजों यानी 78 प्रतिशत ने पिछले 60 दिनों के भीतर शराब का सेवन करने की बात स्वीकार की, जबकि सिर्फ 827 मरीज यानी 22 प्रतिशत ही 60 दिनों से अधिक समय तक शराब से दूर रहे. परिणाम से पता चलता है कि जिन लोगों को शराब के कारण लिवर की बीमारी हो चुकी है, उनके लिए शराब छोड़ना कितना मुश्किल है - भले ही उन्हें बार-बार डॉक्टर ने समझाया हो और वे इसके बुरे नतीजों को अच्छी तरह जानते हों. शोधकर्ताओं ने गौर किया कि अल्कोहल उपयोग विकार एक पुरानी, बार-बार होने वाली स्थिति है जिसमें लंबे समय तक शराब पीने से प्रतिफल (Reward), प्रेरणा, तनाव और कार्यकारी नियंत्रण से जुड़े मस्तिष्क प्रणालियों में बदलाव आ सकता है. ये बदलाव किसी व्यक्ति द्वारा इसके चिकित्सीय परिणामों को पहचानने के बाद भी लालसा और शराब के लगातार सेवन में योगदान कर सकते हैं. प्रतिभागियों में शराब पीने का लंबा इतिहास

इस अध्ययन में शामिल प्रतिभागियों में लंबे समय से शराब पीने की आदत आम थी. कुल मिलाकर, 78 प्रतिशत मरीजों ने बताया कि वे पांच साल से अधिक समय से शराब का सेवन कर रहे हैं. जो लोग शराब पीते रहे, उनमें लंबे समय तक शराब का सेवन करने की रिपोर्ट करने की अधिक संभावना थी, जिसमें 15 साल से अधिक समय तक शराब पीना भी शामिल था. करीब 2,905 प्रतिभागियों यानी 77.3 प्रतिशत, ने बताया कि वे हफ्ते में कम से कम तीन बार शराब पीते हैं. रोचक बात यह है कि शराब पीने की मात्रा और बार-बार पीने का पैटर्न एक जैसा नहीं था. ज्यादातर लोग हर दिन 180–300 ml पीने की मध्यम खपत वाली श्रेणी में आते थे, लेकिन जिन मरीजों ने शराब छोड़ दी थी, उनमें से ज्यादातर ने बताया कि वे हर दिन 300 ml से ज्यादा शराब पीते थे. शोधकर्ताओं ने कहा कि इस पैटर्न को कई वजहों से समझाया जा सकता है, जिसमें यह भी हो सकता है कि पहले अधिक शराब पीने से स्वास्थ्य पर ज्यादा गंभीर असर पड़े और इसलिए यह शराब छोड़ने की वजह बना. परहेज से जुड़े हैं बार-बार छोड़ने के प्रयास

अध्ययन में यह भी पाया गया कि शराब छोड़ने की कोशिशों के इतिहास में एक बड़ा अंतर था. प्रतिभागियों में से आधे से अधिक यानी 2,158 या 57.4 प्रतिशत ने बताया कि वे पहले भी कम से कम एक बार शराब छोड़ने की कोशिश की थी. परहेज करने वाले मरीजों द्वारा पहले भी कई बार शराब छोड़ने का प्रयास करने की अधिक संभावना थी, जिससे पता चलता है कि लगातार परहेज, छोड़ने के प्रयास और फिर से लत लगने के कई चक्रों के बाद ही संभव हो पाता है. इसके उलट, शराब पीना जारी रखने वाले मरीजों में से एक बड़े हिस्से ने इसे छोड़ने की कभी कोशिश ही नहीं की. लत की गंभीरता एक प्रमुख कारक

सबसे महत्वपूर्ण नतीजों में से एक था दोनों समूहों के बीच शराब की लत की गंभीरता में अंतर. जिन मरीजों ने पिछले 60 दिनों के भीतर शराब का सेवन किया था, उनका SDS यानी लत की गंभीरता का औसत स्कोर 9 था, जबकि उन लोगों में यह स्कोर 7 था जो 60 से अधिक दिनों से शराब से दूर रहे थे. शोधकर्ताओं ने कहा कि वर्तमान में शराब पीने वालों में उच्च निर्भरता स्कोर अधिक मनोवैज्ञानिक निर्भरता को दर्शाता है, जो संभावित रूप से उनके छोड़ने के इरादे को स्थायी व्यवहार परिवर्तन में बदलने के काम को अधिक मुश्किल बना सकता है.