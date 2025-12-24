ETV Bharat / bharat

200 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति...फ्लैट, जमीन...लग्जरी होटल में हिस्सेदारी, ACB के शिकंजे में डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर

हैदराबाद: तेलंगाना एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में महबूबनगर के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मूड किशन को गिरफ्तार किया है. कहा जा रहा है कि, वे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में गैर-कानूनी कमाई में अपनी एक्सपर्टीज के लिए जाने जाते थे.

एसीबी हैदराबाद रेंज-2 के डीएसपी श्रीधर के नेतृत्व में टीमों ने किशन के राजराजेश्वरी नगर, ओल्ड बोवेनपल्ली, सिकंदराबाद और राज्य भर में 11 दूसरी जगहों पर एक साथ छापेमारी की. एसीबी ने छापेमारी में कैश, ज्वेलरी और गैर-कानूनी संपत्ति से जुड़े दस्तावेज जब्त किए. वहीं हैदराबाद, महबूबनगर, निजामाबाद और संगारेड्डी जिलों में उनके रिश्तेदारों और करीबी लोगों के घरों पर मारे गए छापों में कुल 12.72 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति का पता चला.

अनुमान है कि खुले बाजार में इनकी कीमत तकरीबन 100 करोड़ रुपये से ज्यादा होगी. तेलंगाना एसीबी के इतिहास में यह पहली बार है जब इतनी बड़ी मात्रा में गैर-कानूनी संपत्ति का पता चला है. हालांकि एसीबी ने पहले भी सिंचाई विभाग के इंजीनियरों की गैर-कानूनी संपत्ति की पहचान की थी.

हालांकि, किशन की संपत्ति उन सभी को मिलाकर भी कहीं ज्यादा होने का अनुमान है. मंगलवार को छापेमारी खत्म होने के बाद, किशन को आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

रेड के दौरान हुआ ड्रामा

खबर के मुताबिक, एसीबी अधिकारियों ने मंगलवार सुबह-सुबह बोवेनपल्ली में किशन के घर का दरवाजा खटखटाया. पुख्ता जानकारी के मुताबिक, रेड के दौरान किशन कुछ देर बाथरूम में रहा. जब वह बाहर आया, तो तलाशी शुरू हुई. लेकिन प्रॉपर्टी के कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिले, जिससे ACB अधिकारियों को शक हुआ और उन्होंने आगे की जांच की. किशन के सेल फोन पर सोने के गहनों से जुड़ा एक दस्तावेज मिला.