200 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति...फ्लैट, जमीन...लग्जरी होटल में हिस्सेदारी, ACB के शिकंजे में डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर

तेलंगाना एसीबी के इतिहास में यह पहली बार है जब इतनी बड़ी मात्रा में गैर-कानूनी संपत्ति का पता चला है.

Department Deputy Commissioner Kishan was caught by ACB officials
डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ठिकानों पर एसीबी की रेड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 24, 2025 at 1:30 PM IST

हैदराबाद: तेलंगाना एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में महबूबनगर के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मूड किशन को गिरफ्तार किया है. कहा जा रहा है कि, वे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में गैर-कानूनी कमाई में अपनी एक्सपर्टीज के लिए जाने जाते थे.

एसीबी हैदराबाद रेंज-2 के डीएसपी श्रीधर के नेतृत्व में टीमों ने किशन के राजराजेश्वरी नगर, ओल्ड बोवेनपल्ली, सिकंदराबाद और राज्य भर में 11 दूसरी जगहों पर एक साथ छापेमारी की. एसीबी ने छापेमारी में कैश, ज्वेलरी और गैर-कानूनी संपत्ति से जुड़े दस्तावेज जब्त किए. वहीं हैदराबाद, महबूबनगर, निजामाबाद और संगारेड्डी जिलों में उनके रिश्तेदारों और करीबी लोगों के घरों पर मारे गए छापों में कुल 12.72 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति का पता चला.

अनुमान है कि खुले बाजार में इनकी कीमत तकरीबन 100 करोड़ रुपये से ज्यादा होगी. तेलंगाना एसीबी के इतिहास में यह पहली बार है जब इतनी बड़ी मात्रा में गैर-कानूनी संपत्ति का पता चला है. हालांकि एसीबी ने पहले भी सिंचाई विभाग के इंजीनियरों की गैर-कानूनी संपत्ति की पहचान की थी.

हालांकि, किशन की संपत्ति उन सभी को मिलाकर भी कहीं ज्यादा होने का अनुमान है. मंगलवार को छापेमारी खत्म होने के बाद, किशन को आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

रेड के दौरान हुआ ड्रामा
खबर के मुताबिक, एसीबी अधिकारियों ने मंगलवार सुबह-सुबह बोवेनपल्ली में किशन के घर का दरवाजा खटखटाया. पुख्ता जानकारी के मुताबिक, रेड के दौरान किशन कुछ देर बाथरूम में रहा. जब वह बाहर आया, तो तलाशी शुरू हुई. लेकिन प्रॉपर्टी के कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिले, जिससे ACB अधिकारियों को शक हुआ और उन्होंने आगे की जांच की. किशन के सेल फोन पर सोने के गहनों से जुड़ा एक दस्तावेज मिला.

यह डॉक्यूमेंट सिंकदराबाद के पटनी मार्केट की एक दुकान का था. इस वजह से इसकी पूछताछ हुई. जांच पड़ताल के दौरान बिजनेसमैन ने बताया कि, किशन ने पिछले दिन सोने के गहने लाकर उसकी दुकान पर दिए थे. ACB अधिकारियों ने उन गहनों को जब्त कर लिया. जांच के दौरान पता चला कि वह पिछली रात एक रिश्तेदार के घर गया था और प्रॉपर्टी के कागजात दिए थे. अधिकारियों ने उसे जब्त कर लिया.

किशन पर शुरू से ही भ्रष्टाचार दाग लग रहे थे
किशन 1994 में असिस्टेंट व्हीकल इंस्पेक्टर के तौर पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में शामिल हुए थे. उन पर शुरू से ही आरोप लगे हैं. उन्होंने बोधन में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के तौर पर काम किया. किशन ने मदनूर में चेक पोस्ट की भी देखरेख किया औऱ निज़ामाबाद में एमवीआई के तौर पर भी काम किया.

  • ACB द्वारा पहचानी गई किशन की संपत्तियों की लिस्ट
  • निजामाबाद के एक मशहूर लग्जरी होटल में 50 परसेंट हिस्सेदारी.
  • निजामाबाद में 3,000 स्क्वायर यार्ड जमीन का एक प्लॉट. यहां किशन का एक मशहूर फर्नीचर स्टोर है.
  • निजामाबाद के अशोक टाउनशिप में 2 फ्लैट.
  • संगारेड्डी जिले के निजामपेट रेवेन्यू एरिया में 31 एकड़ खेती की जमीन. निजामपेट मंडल में 4,000 स्क्वेयर फीट में फैला एक पॉलीहाउस.
  • निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट के अंदर 10 एकड़ कमर्शियल जमीन.
  • 1.37 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस.
  • एक किलोग्राम सोने की ज्वेलरी.
  • एक होंडा सिटी कार और एक इनोवा क्रिस्टा कार.

हाल ही में हुई छापेमारी में निजामाबाद में गैर-कानूनी संपत्ति मिलने से यह साफ हो गया है कि किशन ने ये संपत्तियां अपने शुरुआती दिनों में ही जमा की थीं. इसके बाद, किशन ने मेडचल और मेहदीपटनम में आरटीओ के तौर पर काम किया और प्रमोशन पाकर एक साल पहले महबूबनगर में डिप्टी कमिश्नर बन गए.

