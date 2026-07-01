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यूपी: वेनेजुएला से लाए गये मर्चेंट नेवी कर्मचारी के शव से सभी अंग गायब, पत्नी ने लगाया हत्या और अंग तस्करी का आरोप

यूपी के देवरिया के मर्चेंट नेवी कर्मी राकेश चौहान की वेनेजुएला में संदिग्ध मौत. पोस्टमार्टम के दौरान शव के सभी अंदरूनी अंग गायब मिले.

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देवरिया के युवक की वेनेजुएला में संदिग्ध मौत; दोबारा हुआ पोस्टमार्टम तो शव से गायब मिले सारे अंग. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 8:10 PM IST

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देवरिया/गोरखपुर: यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले राकेश चौहान जिनकी उम्र 33 वर्ष थी, वेनेजुएला में शिप पर ड्यूटी करने के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी थी. कंपनी ने फोन पर घरवालों को पहले हादसे की बात कही गई, अगले दिन हार्ट अटैक से मौत की बात कही.

लगभग एक महीना गुज़रने के बाद जब शव घर लाया गया और पुलिस की मौजूदगी में डॉक्टरों ने शव को देखा तो डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया.

जानकारी देते पिता रामदेव चौहान. (Video Credit: ETV Bharat)

दोबारा पोस्टमार्टम में उड़े डॉक्टरों के होश: डीएम के आदेश पर दोबारा पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टरों के भी होश उड़ गए. राकेश चौहान के शरीर के अंदर सभी अंग गायब थे. इसके बाद परिवार वाले कंपनी पर गम्भीर आरोप लगा रहे हैं. भारतीय दूतावास से सम्पर्क कर कार्रवाई के लिए परिवार मांग कर रहा है.

परिवार की माली हालत सुधारने गए थे विदेश: परिवार की मांग है कि इस मामले में कार्रवाई हो और आर्थिक मुआवजा पीड़ित परिवार को मिल सके. राजकुमार चौहान जिले के थाना भलुअनी के ग्राम लंगड़ा बाजार टोला भगवानपुर के रहने वाले रामदेव चौहान के बेटे थे. वो नवम्बर 2025 में मर्चेंट नेवी में नौकरी के लिए गए थे. वह फिटर के पद पर मुम्बई से वेनेजुएला में शिप पर नौकरी के लिए गये थे.

कंपनी ने बार-बार बदला मौत का कारण: इसके लिए लाखों रुपये खर्च करने पड़े, ताकि परिवार की माली हालत सुधर सके. 7 मई 2026 को अचानक इनके पिता को फोन आया कि जहाज में राकेश गिर गए है और उनको चोट लग गयी है. दूसरे दिन बताया गया कि उनके बचने की उम्मीद नहीं है. शाम को मौत की खबर कम्पनी ने पिता को फोन पर दी और बताया कि हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से मौत हो गई. इससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

एक महीने बाद घर लाया गया शव: कागजों में कम्पनी ने मौत का कारण बताया कि राकेश चक्कर आने से गिर गए थे. काफी चोट लगी और इलाज के दौरान मौत हो गयी. इसके बाद पत्नी और पिता मुम्बई कम्पनी के ऑफिस गए, तो एक सप्ताह में भेजने का आश्वासन मिला, लेकिन शव नहीं भेजा गया. लगभग एक महीने के बाद 4 जून 2026 को शव को उनके घर भेजा गया. जब पुलिस की मौजूदगी में डॉक्टरों ने शव को देखा तो पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया. डीएम देवरिया मधुसदन हुलगी के आदेश पर डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया तो उनके होश उड़ गए. शरीर के सभी अंदरूनी अंग गायब मिले.

अंगों की तस्करी का आरोप: मौत का कारण भी नहीं पता चल सका, क्योंकि विसरा प्रिजर्व करने के लिए कुछ बचा ही नही था. इसके बाद परिवार पत्नी, पिता और भाई परेशान हैं. प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं. पिता रामदेव चौहान कम्पनी के खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि जो भी लोग दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो.

फर्जी सिग्नेचर कर शव भेजने का दावा: वहीं परिवार आर्थिक मुआवजे की भी मांग कर रहा है. पत्नी रंजना मायके में अपने 6 माह के बेटे के साथ हैं. वह भारतीय दूतावास से सम्पर्क कर कम्पनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं. वेनेजुएला में दम तोड़ चुका राकेश अपने 6 माह के बेटे का चेहरा तक नहीं देख पाया.

पत्नी के नाम की भी की गई जालसाजी: राकेश चौहान की 2023 में रंजना से शादी हुई थी. इनका 6 माह का बेटा है, लेकिन उसका चेहरा देखने से पहले ही दम तोड़ दिया. राकेश की पत्नी रंजना चौहान ने बताया कि कम्पनी के लोग धमकी दे रहे थे कि बॉडी रिसीव करने का साइन कर दो वरना बॉडी कहीं फेंक देंगे. हम लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर में उनके पति के साथ क्या हुआ था.

डिप्टी सीएमओ ने की कई अंग न होने की पुष्टि: पत्नी ने आरोप लगाया कि उनके पति की हत्या की गई है. मानव अंगों की तस्करी की गई है. कम्पनी शुरू से ही फ्रॉड कर रही है. उसके साथ धोखा कर रही है. उन्होंने साइन नही किया था. उनका फर्जी सिग्नेचर कर भेज दिया गया. उन्होंने हिंदी में अंजना लिखकर फर्जी सिग्नेचर बना दिया. पोस्टमार्टम के नोडल डिप्टी सीएमओ डॉ. संजय गुप्ता ने बताया कि हिस्टोपैथोलॉजिकल एक्जामिनेशन के तहत पार्ट्स के हिस्से काटकर विसरा सुरक्षित किया जाता है, लेकिन यहां ऑर्गन मिसिंग हैं.

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