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देवरिया की निलंबित BSA शालिनी दिल्ली से गिरफ्तार, गोरखपुर शिक्षक सुसाइड केस में फरवरी से थी फरार

SP सिटी गोरखपुर निमिष पाटिल ने की पुष्टि, गोरखपुर लाया जा रहा, विधिक कार्रवाई की जाएगी.

deoria bsa shalini arrested in delhi she had been absconding since february teacher suicide case
BSA शालिनी दिल्ली से गिरफ्तार. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 8:10 AM IST

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Updated : June 17, 2026 at 8:23 AM IST

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गोरखपुर: 25 हजार की इनामी देवरिया जिले की सस्पेंड बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव को मंगलवार की रात दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है. 22 फरवरी 2026 को उनके ऊपर गोरखपुर के शाहपुर थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था. तब से लेकर आज तक वह पुलिस को चकमा देकर फरार चल रही थी. उनके खिलाफ अदालत में गैर जमानती वारंट कोर्ट ने जारी कर रखा था. इस मामले में उनके साथ आरोपी बनाए गए उनके कार्यालय के बाबू संजीव सिंह को हालांकि पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए. शालिनी श्रीवास्तव पर आरोप था कि उनके प्रताड़ना से एक शिक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी जो मूलरूप से कुशीनगर जिले का रहने वाला था. गोरखपुर के शाहपुर क्षेत्र में किराए के मकान में रहता था. उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि SP सिटी गोरखपुर निमिष पाटिल ने की है.

चार महीने से फरार थीं: करीब 4 महीने से फरार चल रही शालिनी श्रीवास्तव का लोकेशन पुलिस टीम को दिल्ली में मिली जिसके बाद उसने इनपुट के आधार पर उसकी गिरफ्तारी का जाल बिछाया और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया. गोरखपुर के एसपी सिटी निमिष पाटिल ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है और कहा है कि जल्दी आरोपी गोरखपुर लाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा.


ये था मामला: शालिनी श्रीवास्तव के ऊपर जिस शिक्षक को आत्महत्या के लिए मजबूर होने का आरोप है वह कुशीनगर जिले की कुबेर स्थान थाना के हरैया बुजुर्ग गांव का रहने वाला था. उसका नाम कृष्ण भगवान सिंह था और वह देवरिया जिले के गौरी बाजार विकासखंड में लघु माध्यमिक विद्यालय मदरसन में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात था. 20 फरवरी 2026 की रात वह गोरखपुर में शिवपुर शाहबाजगंज में अपने भाई के मकान में थे. उन्होंने वहा फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी. सुसाइड नोट में उसने बीएससी शालिनी श्रीवास्तव और बीएसए कार्यालय के लिपिक संजीव सिंह के ऊपर प्रताड़ना का आरोप लगाया था और एक वीडियो भी जारी किया था. इस मामले में गोरखपुर पुलिस मुकदमा दर्ज कर बीसीए की तलाश कर रही थी. मामले में FIR दर्ज हो जाने के बाद शासन ने बीएसए को निलंबित कर दिया था. इस मामले में एक का प्रधानाचार्य की भूमिका भी बिचौलिए की रही जिसको गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.


25-25 हजार का इनाम घोषित किए: बीएसए और उसके लिपिक को जब पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी तो शुरुआती दौर में उसके ऊपर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। जो बाद में बढ़कर 25-25 हजार कर दिया गया. दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की चार टीमें बलिया, प्रयागराज, लखनऊ और देवरिया में दबिश डाल रही थीं लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी. फिलहाल उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है. एसपी सिटी गोरखपुर निमिष पाटिल ने बताया कि दिल्ली से गिरफ्तार कर उन्हें गोरखपुर लाया जा रहा है. इसके बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

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Last Updated : June 17, 2026 at 8:23 AM IST

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