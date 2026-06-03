ETV Bharat / bharat

दिव्यांगता के सामने हौसले बुलंद! अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा देवघर के पैरा एथलीट रोहित कुमार

देवघर: कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल मंजिल का रास्ता नहीं रोक सकती. इसी मजबूत इरादे की मिसाल हैं 'पैरा एथलीट रोहित कुमार'. देवघर के दिव्यांग खिलाड़ी पैरा एथलीट रोहित कुमार ने अपने हौसले और मेहनत के दम पर इस कहावत को सच साबित कर दिखाया है. पैरा एथलीट रोहित कुमार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके हैं, कई बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की हैं. लेकिन संसाधनों की कमी आज भी उनके सपनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है.

संघर्ष और साहस की मिसाल है पैरा एथलीट

देवघर के दर्शनिया मोड़ निवासी रोहित कुमार की कहानी संघर्ष, साहस और संकल्प की मिसाल है. शारीरिक दिव्यांगता के बावजूद उन्होंने कभी अपने सपनों को सीमित नहीं होने दिया और न ही मजबूरियों के आगे कभी झुके. पैरा एथलीट रोहित कुमार बचपन से ही दिव्यांग है. उनके शरीर का एक हिस्सा लकवाग्रस्त होने के कारण सामान्य रूप से काम नहीं करता है, जो किसी भी आम लोगों के लिए काफी मुश्किल है. लेकिन रोहित ने अपनी इसी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया.

पैरा एथलीट रोहित कुमार की कहानी (ETV BHARAT)

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाई पहचान

कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास के दम पर रोहित ने पैरा एथलेटिक्स में अपनी अलग पहचान बनाई. शॉट पुट प्रतियोगिताओं में उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. झारखंड के चुनिंदा पैरा शॉट पुट खिलाड़ियों में शामिल रोहित आज अपनी प्रतिभा के बल पर राज्य का नाम रोशन कर चुके हैं. लेकिन अफसोस की बात है कि उपलब्धियों के बावजूद रोहित के सपनों की राह में संसाधनों की कमी एक बड़ी बाधा बनी हुई है.

पैरा एथलीट रोहित कुमार (ETV BHARAT)

बचपन में बोलने में भी होती थी दिक्कत

पैरा एथलीट रोहित का कहना है कि अन्य राज्यों के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और विदेशों तक में ट्रेनिंग के अवसर मिलते हैं, जबकि झारखंड में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अब भी पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पा रहा है. रोहित ने बताया कि उनके साथ-साथ उनके माता-पिता और उनकी दोनों बहनों ने भी उन्हें हर तरह से मदद किया है. जिसकी वजह से वह आज पूरी दुनिया के सामने में इस हौसले के साथ खड़े हैं. बचपन में बोलने में दिक्कत होती थी लेकिन बहन और परिवार के सहयोग ने उन्हें आज इस काबिल बना दिया कि वह अपना कोई भी काम खुद कर सकते हैं.